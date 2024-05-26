  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
7' Желтая карточка
Сараччи Марсело
34' Желтая карточка
Valentin Depietri
40' Желтая карточка
Портилльо Маркос
77' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
83' Желтая карточка
Фернандес Пол
90' Желтая карточка
Juan Portillo
90' Желтая карточка
Дженсон Лукас
90'+5
1
Ромеро
Серхио
3
Сараччи
Марсело
40
Ди
Лолло
Лаутаро
2
Лема
Кристиан
23
Бланко
Лаутаро
8
Фернандес
Пол
39
Vicente
Taborda
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Juan
Portillo
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
20
Ботта
Рубен
30
Ортегоса
Диего
26
Портилльо
Маркос
11
Valentin
Depietri
9
Джиротти
Федерико
24
Соса
Рамон
Бока Хуниорс
4-1-3-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
К
1:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0
К
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
КДМЗ4
0:0
КДМЗ4
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:1
П
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.85
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7

Среднее время на гол

106
97

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Игнасио 2 0.67
Мерентиель Мигель 2 0.67
Kevin Zenon 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 2 0.67
Портилльо Маркос 1 0.33
Джиротти Федерико 1 0.33
Bruno Barticciotto 1 0.33
Боу Густаво 0 0
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Наварро Мигель 1 0
Valentin Depietri 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1
Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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