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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Унион Санта-Фе
2:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
9' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
20' Желтая карточка
Maximiliano Zalazar
20' Желтая карточка
Пас Николас
29' Желтая карточка
Marcos Iacobellis
1:0
44' Гол
Marcos Mosqueira
62' Желтая карточка
Вера Федерико
66' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
2:0
90' Гол
Домина Жеронимо
90' Желтая карточка
Фаскендини Валентин
90'+6
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
16
Вера
Федерико
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
7
Диале
Мауро
Луна
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
27
Marcos
Iacobellis
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
48
Federico
Aguirre
Унион Санта-Фе
5-3-2
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домина Жеронимо 2 0.67
Орсини Николас 1 0.33
Marcos Mosqueira 1 0.33
Питтон Мауро 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.33
Rodrigo Insua 1 0.33
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Питтон Мауро 1 0
Вера Федерико 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Manuel Duarte 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Барракас Сентраль

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Платенсе
 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
18.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Атлетико Тукуман
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
20.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Атлетико Тукуман
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Платенсе
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Платенсе
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Весь список
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