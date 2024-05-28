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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Атлетико Тукуман
1:1
Конец матча
Платенсе
0'
21' Желтая карточка
Renzo Tesuri
45' Желтая карточка
Sasha Marcich
51' Желтая карточка
Francisco Flores
0:1
53' Пенальти
Mateo Pellegrino
63' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
65' Вторая желтая карточка
Sasha Marcich
66' Желтая карточка
Juan Cozzani
72' Желтая карточка
Agustin Ocampo
76' Желтая карточка
Lisandro Sebastian Montenegro
1:1
82' Гол
Marcelo Estigarribia2
90'+8
25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
9
Баямич
Матео
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
77
Ronaldo
Martinez
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
Атлетико Тукуман
4-4-2
Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Платенсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:2
ЛП
4:1
К
1:0
НБ
3:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 0.33
Marcelo Estigarribia2 1 0.33
Juan Infante 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 1 (1) 0.33

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Tesuri 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Nicolas Romero 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 2 1
Ivan Gomez 1 0
Ronaldo Martinez 1 0
Gaston Suso 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Leonel Picco 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1
Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Платенсе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Платенсе
 3 0 2 1 1 - 3 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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