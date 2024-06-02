Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаNicolas Torres
62' Желтая карточкаMarco Di Cesare
1:0
90' ГолСолари Сантьяго
90'+10
Ход матча
55'
62'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Jose MendezПолузащитник
-
11 Walter AcunaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.75
|Gaston Martirena
|2
|0.5
|Мартинес Адриан
|1
|0.25
|Maximiliano Salas
|1
|0.25
|Солари Сантьяго
|1
|0.25
|Сигали Леонардо
|1
|0.25
|Карбонеро Йохан
|1
|0.25
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.25
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|1
|0.25
|Leonardo Landriel
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Рамирес Педро
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Milton Aaron Celiz
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Риестра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
1
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
1
100%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Депортиво Риестра
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|19.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|21.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|3