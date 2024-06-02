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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
55' Желтая карточка
Nicolas Torres
62' Желтая карточка
Marco Di Cesare
1:0
90' Гол
Солари Сантьяго
90'+10
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
22
Baltasar
Rodriguez
27
Рохас
Габриэль
7
Maximiliano
Salas
10
Мартинес
Рохер
18
Урси
Агустин
1
Ignacio
Arce
4
Yaison
Murillo
Mena
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
5
Рамирес
Педро
27
Jonatan
Goitia
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
17
Gustavo
Fernandez
II
9
Jonathan
Herrera1
Расинг Авельянеда
3-4-3
Депортиво Риестра
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.75
Gaston Martirena 2 0.5
Мартинес Адриан 1 0.25
Maximiliano Salas 1 0.25
Солари Сантьяго 1 0.25
Сигали Леонардо 1 0.25
Карбонеро Йохан 1 0.25
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.25
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.25
Leonardo Landriel 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Gaston Martirena 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Nicolas Torres 1 0
Рамирес Педро 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Риестра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
1
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
1
100%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Депортиво Риестра

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
12.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
20.
Платенсе
 3 0 2 1 1 - 3 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Бельграно
 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Бельграно
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Yaison Murillo Mena уходит с поля. Николас Торрес выходит вместо него
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    • Судья начинает матч
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