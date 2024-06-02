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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Бельграно
0:0
Перерыв
Архентинос Хуниорс
0'
7' Желтая карточка
Годой Эрик
11' Желтая карточка
Agustin Baldi
13' Желтая карточка
Juan Cruz Real
16' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
39' Вторая желтая карточка
Чаварриа Пабло

Ход матча

7'
 
Годой Эрик
11'
Agustin Baldi
 
13'
Juan Cruz Real
 
16'
Чаварриа Пабло
 
39'
Чаварриа Пабло
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Архентинос Хуниорс
7.95
3.05
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2.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Лосада
Науэль
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
11
Рейна
Брайан
19
Чаварриа
Пабло
50
Родригес
Диего
II
4
Годой
Эрик
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
23
Сантамария
Тьяго
7
Монтиэль
Сантьяго
21
Ороз
Николас
36
Ariel
Gamarra
29
E.
Viveros
22
Лескано
Алан
32
Гондоу
Лусиано
Бельграно
3-4-2-1
Архентинос Хуниорс
5-3-1-1

История личных встреч

Бельграно
Архентинос Хуниорс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:0
С
0:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:3
П
1:3
П
0:0
П
0:0
ПА
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
81

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 0.75
Рейна Брайан 2 0.5
Mariano Troilo 1 0.25
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.5
Альварес Франсиско 1 0.25
Гондоу Лусиано 1 0.25
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Agustin Baldi 2 0
Хара Франко 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Mariano Troilo 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ороз Николас 1 0
Хередиа Леонардо 1 0
Вега Роман 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
0
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1

Результаты матчей

Бельграно
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
12.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
20.
Платенсе
 3 0 2 1 1 - 3 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Бельграно
 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Бельграно
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
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Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Чаварриа Пабло получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 16'
    Чаварриа Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Juan Cruz Real получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Агустин Бальди получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Архентинос Хуниорс
7.95
3.05
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2.77
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Бельграно
Архентинос Хуниорс
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