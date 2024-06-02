Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГодой Эрик
11' Желтая карточкаAgustin Baldi
13' Желтая карточкаJuan Cruz Real
16' Желтая карточкаЧаварриа Пабло
39' Вторая желтая карточкаЧаварриа Пабло
1:0
66' ГолGeronimo Heredia
74' Желтая карточкаAriel Gamarra
79' Желтая карточкаВега Роман
79' Желтая карточкаХередиа Леонардо
90'+7
Ход матча
7'
11'
13'
16'
39'
66'
1:0
74'
79'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Рейна
Брайан
21
Ороз
Николас
29
E.
Viveros
22
Лескано
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
-
52 Maximo Oses
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Facundo Baez
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Бельграно
Архентинос Хуниорс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
81
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|0.75
|Рейна Брайан
|2
|0.5
|Mariano Troilo
|1
|0.25
|Geronimo Heredia
|1
|0.25
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.5
|Альварес Франсиско
|1
|0.25
|Гондоу Лусиано
|1
|0.25
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Agustin Baldi
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Лонго Сантьяго
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Mariano Troilo
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Вега Роман
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
0
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1
Результаты матчей
Бельграно
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|3