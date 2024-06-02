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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Велес Сарсфилд
0:1
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
23' Желтая карточка
Бузат Агустин
28' Желтая карточка
Гомес Валентин
0:1
31' Гол
Mateo Agustin Coronel
40' Желтая карточка
Adrian Sanchez

Ход матча

23'
Бузат Агустин
 
28'
Гомес Валентин
 
31'
0:1
Mateo Agustin Coronel
40'
 
Adrian Sanchez
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Велес Сарсфилд
Ничья
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1
Tomas
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4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Joaquin
Pereyra1
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
3:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
С
1:0
С
2:0
К
1:0
С
2:0
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.33

Среднее время на гол

105
270

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.15
0.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
195

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 1 (1) 0.25
Ромеро Брайан 1 0.25
Пеллегрини Матиас 1 0.25
Пиццини Франсиско 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 0.5
Marcelo Estigarribia2 1 0.25
Juan Infante 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Бузат Агустин 2 0
Гомес Валентин 2 0
Roberto Garcia 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0
Ордоньес Кристиан 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Tesuri 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Nicolas Romero 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0
Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
12.
Бельграно
 0:0 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
20.
Платенсе
 3 0 2 1 1 - 3 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Бельграно
 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Бельграно
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Адриан Санчес получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Матео Коронель бьет в цель!
  • 28'
    Гомес Валентин получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Бузат Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Атлетико Тукуман
5.60
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3.35
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4.80
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Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Тукуман онлайн

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Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
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