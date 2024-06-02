Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаБузат Агустин
28' Желтая карточкаГомес Валентин
0:1
31' ГолMateo Agustin Coronel
40' Желтая карточкаAdrian Sanchez
1:1
62' ГолАкино Клаудио
76' Желтая карточкаRoberto Garcia
90'+7
Ход матча
23'
28'
31'
40'
62'
1:1
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.86
0.33
Среднее время на гол
105
270
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.15
0.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
195
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|2 (1)
|0.5
|Ромеро Брайан
|1
|0.25
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.25
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.5
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.25
|Juan Infante
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Бузат Агустин
|2
|0
|Гомес Валентин
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0
Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|3