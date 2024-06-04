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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:1
Конец матча
Сармьенто
0'
27' Желтая карточка
Yair Arismendi
39' Желтая карточка
Matias Rosales
45' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
0:1
70' Гол
Гарсия Мануэль
78' Желтая карточка
Elias Sebastian Lopez
80' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
90'+7
1
Mateo
Clemente
8
Гиай
Агустин
35
Gonzalo
Lujan
Melli
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
18
Феррейра
Кристиан
I
32
Тапия
Иван
50
Перуцци
Франсиско
10
Барриос
Кристиан
7
Ezequiel
Cerutti
9
Таррагона
Кристиан
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
38
Matias
Rosales
5
Гарсия
Мануэль
52
Emiliano
Mendez
22
Valentin
Burgoa
20
Gabriel
Gudino
28
Joaquin
Gho
Сан-Лоренсо Альмагро
4-4-2
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
2:4
КПЛ
2:1
ЛП
1:0
П
1:0
П
2:1
П
3:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 1 0.33
Гиай Агустин 1 0.33
Кампи Гастон 0 0
Ремеди Эрик 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 1 0.25
Agustin Fontana 1 (1) 0.25
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 2 0
Карлос Санчес 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Браида Малком 1 0
Diego Herazo 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Романа Джохан 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Yair Arismendi 2 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Matias Rosales 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1
Сармьенто
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
9.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
12.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
21.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
23.
Годой Крус
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
24.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Годой Крус
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Феррейра Кристиан I получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Matias Rosales получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Яир Арисменди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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