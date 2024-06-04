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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 20'
Индепендьенте Авельянеда
0'
15' Желтая карточка
Diego Tarzia

Ход матча

15'
 
Diego Tarzia
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.05
3.30
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2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Cristopher
Fiermarin
21
Минго
Сантьяго
Рамос
28
Victor
Emanuel
Aguilera
26
Dario
Caceres
4
Nicolas
Tripicchio
14
Ezequiel
Cannavo
33
Nicolas
Palavecino
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
10
Rodrigo
Bogarin
9
Santiago
Godoy
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
21
David
Martinez
11
Манкуэльо
Федерико
24
Лопес
Сантьяго
14
Lautaro
Millan
27
Diego
Tarzia
9
Авалос
Габриэль
Дефенса и Хустисия
5-4-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЗ2
1:0
КДМЗ2
0:0
К
0:1
С
0:1
С
0:1
С
0:1
П
1:2
К
0:1
П
1:0
П
1:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.7

Среднее время на гол

180
128

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.56
0.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

160
120

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.25
Gabriel Alanis 1 0.25
Facundo Echevarria 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 1 0.25
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Сото Алексис 2 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Francisco Marco 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 2 1
Лопес Сантьяго 3 0
Исла Маурисио 2 0
Joaquin Laso 2 0
Марконе Иван 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
David Martinez 1 0
Alex Luna 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
1
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
9.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
12.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
21.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
23.
Годой Крус
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
24.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Годой Крус
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Diego Tarzia получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.05
3.30
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2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
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