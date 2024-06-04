Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Лопес
Кевин
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego TarziaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Javier Ruiz
-
30 Tomas Parmo
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Tocalli
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.7
Среднее время на гол
180
128
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.83
Среднее время на гол
150
108
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.56
0.75
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
160
120
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.25
|Gabriel Alanis
|1
|0.25
|Facundo Echevarria
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|1
|0.25
|Исла Маурисио
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Conelo
|2
|1
|Лопес Сантьяго
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
1
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|21.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|22.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|23.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|24.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2