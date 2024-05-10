Стадион: Альянц Стэдиум.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКуол Алоу
1:0
25' ГолКинг Джоэл
40' Желтая карточкаCorey Hollman
1:1
45' ГолНисбет Джошуа
1:2
56' ПенальтиБрито Микаель
63' Красная карточкаРодуэлл Джек
82' Вторая желтая карточкаCorey Hollman
90'+7
Ход матча
20'
25'
1:0
40'
45'
1:1
56'
1:2
63'
82'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
31 матч
87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед
50 матчей
54%
18%
28%
27 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
42%
24%
34%
21 победа 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
18 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
46
Голов в среднем за матч
1.96
1.92
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
96
77
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|12 (1)
|0.41
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.38
|Мак Роберт
|10
|0.34
|Кучарски Джейден
|4
|0.14
|Касерес Энтони
|3
|0.1
|Грант Райан
|3
|0.1
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|0.1
|Кинг Джоэл
|3
|0.1
|Берджесс Макс
|2
|0.07
|Вуд Патрик
|1
|0.03
|Брэттан Люк
|1 (1)
|0.03
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.03
|Родуэлл Джек
|1
|0.03
|Corey Hollman
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.46
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.18
|Куол Алоу
|5
|0.18
|Нисбет Джошуа
|3
|0.11
|Брито Микаель
|3 (2)
|0.11
|Балар Максимильен
|3
|0.11
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.11
|Теохарус Кристиан
|3
|0.11
|Фаррелл Джекоб
|2
|0.07
|Кальтак Брайан
|2
|0.07
|Эдмондсон Райан
|2
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Уилсон Уильям
|1
|0.04
|Harrison Steele
|1
|0.04
|Miguel Di Pizio
|1
|0.04
|Барселлос Рональд
|1
|0.04
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Corey Hollman
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Родуэлл Джек
|1
|1
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Лолли Джо
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|7
|0
|Куол Алоу
|6
|0
|Роу Сторм
|4
|1
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Брито Микаель
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
3
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
18
25
ФК Сидней
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
33
22
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
4
18%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
2
6%
6
27%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
11
33%
6
27%
76-90
Пропущено
18
13
3 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
28%
3
23%
61-75
8
44%
4
31%
76-90
Забито
24
29
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
10
42%
1
3%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
25%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
2
8%
11
38%
76-90
Пропущено
25
15
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
8
32%
2
13%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
4
27%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
57
51
30 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
13
23%
2
4%
1-15
5
9%
8
16%
16-30
12
21%
11
22%
31-45
6
11%
10
20%
46-60
8
14%
3
6%
61-75
13
23%
17
33%
76-90
Пропущено
43
28
18 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 17
2
5%
3
11%
1-15
9
21%
3
11%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
8
19%
7
25%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
8
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0
Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Результаты матчей
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
95
69
311
411
212
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
77
410
59
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
244
1514
1612
1019
820
623
325
227
128
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7