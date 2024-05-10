  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
ФК Сидней
1:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
20' Желтая карточка
Куол Алоу
1:0
25' Гол
Кинг Джоэл
40' Желтая карточка
Corey Hollman
1:1
45' Гол
Нисбет Джошуа
1:2
56' Пенальти
Брито Микаель
63' Красная карточка
Родуэлл Джек
82' Вторая желтая карточка
Corey Hollman
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
6
Родуэлл
Джек
16
Кинг
Джоэл
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
17
Касерес
Энтони
12
Corey
Hollman
11
Мак
Роберт
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
26
Трапп
Брэд
6
Балар
Максимильен
7
Теохарус
Кристиан
9
Куол
Алоу
4
Нисбет
Джошуа
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед

50 матчей

54%
18%
28%
27 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

42%
24%
34%
21 победа 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
18 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

2:0
1:3
К
3:3
3:2
2:1
К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

51
46

Голов в среднем за матч

1.96
1.92

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

96
77

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 12 (1) 0.41
Fabio da Silva2 11 (3) 0.38
Мак Роберт 10 0.34
Кучарски Джейден 4 0.14
Касерес Энтони 3 0.1
Грант Райан 3 0.1
Кортни-Перкинс Джордан 3 0.1
Кинг Джоэл 3 0.1
Берджесс Макс 2 0.07
Вуд Патрик 1 0.03
Брэттан Люк 1 (1) 0.03
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.03
Родуэлл Джек 1 0.03
Corey Hollman 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.46
Marco Tulio1 5 (2) 0.18
Куол Алоу 5 0.18
Нисбет Джошуа 3 0.11
Брито Микаель 3 (2) 0.11
Балар Максимильен 3 0.11
Луаль Джинг 3 (1) 0.11
Теохарус Кристиан 3 0.11
Фаррелл Джекоб 2 0.07
Кальтак Брайан 2 0.07
Эдмондсон Райан 2 0.07
Роу Сторм 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Уилсон Уильям 1 0.04
Harrison Steele 1 0.04
Miguel Di Pizio 1 0.04
Барселлос Рональд 1 0.04
Смит Ноа 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 7 0
Вуд Патрик 3 1
Corey Hollman 3 1
Берджесс Макс 4 0
Кинг Джоэл 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Грант Райан 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Родуэлл Джек 1 1
Мак Роберт 1 1
Ufuk Talay 2 0
Касерес Энтони 2 0
Лолли Джо 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 7 0
Куол Алоу 6 0
Роу Сторм 4 1
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Брито Микаель 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
3
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

18
25
ФК Сидней
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

33
22
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
4
18%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
2
6%
6
27%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
11
33%
6
27%
76-90

Пропущено

18
13
3 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
28%
3
23%
61-75
8
44%
4
31%
76-90

Забито

24
29
17 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
10
42%
1
3%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
25%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
2
8%
11
38%
76-90

Пропущено

25
15
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
8
32%
2
13%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
4
27%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

57
51
30 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
13
23%
2
4%
1-15
5
9%
8
16%
16-30
12
21%
11
22%
31-45
6
11%
10
20%
46-60
8
14%
3
6%
61-75
13
23%
17
33%
76-90

Пропущено

43
28
18 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 17
2
5%
3
11%
1-15
9
21%
3
11%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
8
19%
7
25%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
8
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0
Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4

Результаты матчей

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
9
5
6
9
2.5
3
11
4
11
3.5
2
12
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
7
7
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
4
15
14
1.5
16
12
10
19
2.5
8
20
6
23
3.5
3
25
2
27
4.5
1
28
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
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  • 56'
    Г О О О О Л - Брито Микаель из команды Централ Кост Маринерс забивает с точки!
  • 46'
    Jordan Courtney-Perkins уходит с поля. Фабио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Нисбет Джошуа бьет в цель!
  • 40'
    Corey Hollman получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Касерес Энтони сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Кинг Джоэл бьет в цель!
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