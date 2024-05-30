Стадион: Уэмбли. Главный судья: Винчич Славко
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Боруссия Д
Реал Мадрид
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
2.09
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
43
55
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|3
|0.25
|Брандт Юлиан
|2
|0.17
|Адейеми Карим
|2
|0.17
|Ройс Марко
|2 (1)
|0.17
|Забитцер Марсель
|1
|0.08
|Хуммельс Матс
|1
|0.08
|Аллер Себастьян
|1
|0.08
|Мален Дониэлл
|1
|0.08
|Санчо Джедон
|1
|0.08
|Нмеча Феликс
|1
|0.08
|Матсен Ян
|1
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.08
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|0.42
|Родриго
|5
|0.42
|Хоселу Санмартин
|5
|0.42
|Беллингем Джуд
|4
|0.33
|Диас Браим
|2
|0.17
|Себальос Дани
|1
|0.08
|Вальверде Федерико
|1
|0.08
|Пас Николас
|1
|0.08
|Кроос Тони
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
1
2
Боруссия Д
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
13
Боруссия Д
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Реал Мадрид
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
3
17%
8
33%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
4
50%
4
24%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Реал Мадрид
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
84
210
57
111
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Боруссия Д
Реал Мадрид
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Реал Мадрид
Исход игры
Боруссия Д
30.1% (109)
Ничья
3.9% (14)
Реал Мадрид
66% (239)
Тотал 2.5
Больше
89.39% (59)
Меньше
10.61% (7)
Обе команды забьют
Да
89.39% (59)
Нет
10.61% (7)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
8.8% (32)
2:1 Боруссия Д
2.2% (8)
3:2 Боруссия Д
1.4% (5)
2:3 Реал Мадрид
1.1% (4)
2:2 Ничья
1.1% (4)
1:3 Реал Мадрид
0.8% (3)
1:1 Ничья
0.6% (2)
0:3 Реал Мадрид
0.6% (2)
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