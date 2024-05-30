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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Боруссия Д
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 362
Боруссия Д 30.1% (109)
X 3.9% (14)
Реал Мадрид 66% (239)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
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История личных встреч

Боруссия Д
Реал Мадрид

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.09
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

43
55

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 3 0.25
Брандт Юлиан 2 0.17
Адейеми Карим 2 0.17
Ройс Марко 2 (1) 0.17
Забитцер Марсель 1 0.08
Хуммельс Матс 1 0.08
Аллер Себастьян 1 0.08
Мален Дониэлл 1 0.08
Санчо Джедон 1 0.08
Нмеча Феликс 1 0.08
Матсен Ян 1 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.08
Шлоттербек Нико 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 (1) 0.42
Родриго 5 0.42
Хоселу Санмартин 5 0.42
Беллингем Джуд 4 0.33
Диас Браим 2 0.17
Себальос Дани 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Пас Николас 1 0.08
Кроос Тони 0 0
Алаба Давид 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Матсен Ян 3 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 3 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Кроос Тони 2 0
Васкес Лукас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

1
2
Боруссия Д
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
13
Боруссия Д
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Реал Мадрид
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
3
17%
8
33%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
4
50%
4
24%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Реал Мадрид

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11
1/8 финала
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
1/4 финала
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
1/2 финала
2 Боруссия Д
0 ПСЖ
3 Бавария
4 Реал Мадрид
Финал
Боруссия Д
Реал Мадрид

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
ПСЖ Дембеле Усман 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.

    Главный судья: Винчич Славко

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    • Прогнозы 362
    Боруссия Д 30.1% (109)
    X 3.9% (14)
    Реал Мадрид 66% (239)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Реал Мадрид

    Исход игры
    Боруссия Д
    30.1% (109)
    Ничья
    3.9% (14)
    Реал Мадрид
    66% (239)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.39% (59)
    Меньше
    10.61% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    89.39% (59)
    Нет
    10.61% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    8.8% (32)
    2:1 Боруссия Д
    2.2% (8)
    3:2 Боруссия Д
    1.4% (5)
    2:3 Реал Мадрид
    1.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.1% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    0.8% (3)
    1:1 Ничья
    0.6% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    0.6% (2)
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