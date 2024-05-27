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Тобол
 
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Атырау

История личных встреч

Тобол
Атырау

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

49 матчей

55.1%
22.4%
22.5%
27 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.8%
40.8%
20.4%
19 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.9%
32.7%
20.4%
23 победы 16 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:3
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛП
3:0
ПЛП
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
4:2
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
С
2:2
С
1:3
С
0:0
С
2:2
С
0:5
С
3:0
С
1:0

Голы

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.33

Среднее время на гол

53
67

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

0.92
0.64

Среднее время на гол

98
140

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.31
0.98

Тотал матчей

2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 67%
Меньше 33%
16
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

68
91

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Мессауди Ахмед 2 1
Цонев Радослав 1 0.5
Чесноков Ислам 1 0.5
Атырау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоса 2 1
Эужениу Педру 2 (1) 1
Стасевич Игорь 1 0.5
Новак Якоб 1 0.5
Керимжанов Олжас 1 0.5
Степанов Никита 1 0.5
Олимзода Фатхулло 1 0.5

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габараев Альберт 2 0
Миладинович Иван 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Галым Бейбит 1 0
Атырау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жумаханов Адильбек 0 1
Степанов Никита 1 0
Адиль Аслан 1 0
Олимзода Фатхулло 1 0

Результаты матчей

Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атырау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атырау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атырау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0
Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3 Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Аксу - Тобол 0:3 Тобол - Каспий Актау 1:1 Мактаарал - Тобол 1:1
Атырау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атырау - Астана 1:0 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0
Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Атырау 0:0 Нефтчи Фергана - Атырау 1:1 Кёге - Атырау 3:1 Атырау - Брера Струмица 2:1 Атырау - Висла Краков 0:2 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 Атырау - Кайрат 0:0 Кайсар - Атырау 1:0 Атырау - Мактаарал 2:0 Окжетпес - Атырау 0:0 Атырау - Кызылжар 0:0

Результаты матчей

Тобол
Атырау

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тобол
Атырау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1/8 финала
0 Кайсар
3 Тобол
0 Женис
1 Астана
6 Атырау
0 СД Фэмили
3 Кайрат
0 Туран Туркестан
0 Тараз
2 Ордабасы
1 Актобе
0 Жетысу
2 Елимай Семей
1 Шахтёр Караганда
1 Академия Онустик
2 Кызылжар
1/4 финала
1 Тобол
0 Астана
3 Атырау
1 Кайрат
1 Ордабасы
2 Актобе
1 Елимай Семей
0 Кызылжар
1/2 финала
Тобол
Атырау
Актобе
Елимай Семей
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аксу Какимов Асланбек 3
АКАС Гридин Сергей 2
Тобол Эль-Мессауди Ахмед 2
СД Фэмили _Daniyarov B. 2
Тараз _Serikuly D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Жетысу Шрамченко Антон 1 1
Ордабасы Малый Сергей 2
Актобе Струмиа Леонель 2
Тобол Габараев Альберт 2
Окжетпес Жаксылыков Жалгас 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Атырау от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 2 дня 39 минут.



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