История личных встреч
Тобол
Атырау
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
49 матчей
55.1%
22.4%
22.5%
27 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.8%
40.8%
20.4%
19 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.9%
32.7%
20.4%
23 победы 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.33
Среднее время на гол
53
67
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
0.92
0.64
Среднее время на гол
98
140
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.31
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 67%
Меньше 33%
16
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
68
91
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|1
|Цонев Радослав
|1
|0.5
|Чесноков Ислам
|1
|0.5
Атырау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоса
|2
|1
|Эужениу Педру
|2 (1)
|1
|Стасевич Игорь
|1
|0.5
|Новак Якоб
|1
|0.5
|Керимжанов Олжас
|1
|0.5
|Степанов Никита
|1
|0.5
|Олимзода Фатхулло
|1
|0.5
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габараев Альберт
|2
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
|Галым Бейбит
|1
|0
Атырау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жумаханов Адильбек
|0
|1
|Степанов Никита
|1
|0
|Адиль Аслан
|1
|0
|Олимзода Фатхулло
|1
|0
Результаты матчей
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атырау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атырау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атырау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0
Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3 Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Аксу - Тобол 0:3 Тобол - Каспий Актау 1:1 Мактаарал - Тобол 1:1
Атырау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атырау - Астана 1:0 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0
Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Атырау 0:0 Нефтчи Фергана - Атырау 1:1 Кёге - Атырау 3:1 Атырау - Брера Струмица 2:1 Атырау - Висла Краков 0:2 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 Атырау - Кайрат 0:0 Кайсар - Атырау 1:0 Атырау - Мактаарал 2:0 Окжетпес - Атырау 0:0 Атырау - Кызылжар 0:0
Результаты матчей
Тобол
Атырау
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тобол
Атырау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Аксу
|Какимов Асланбек
|3
|АКАС
|Гридин Сергей
|2
|Тобол
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|СД Фэмили
|_Daniyarov B.
|2
|Тараз
|_Serikuly D.
|2
|Жетысу
|Шрамченко Антон
|1 1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|2
|Актобе
|Струмиа Леонель
|2
|Тобол
|Габараев Альберт
|2
|Окжетпес
|Жаксылыков Жалгас
|2
Прогнозы на матч Тобол - Атырау
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