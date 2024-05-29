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  5. Кубок 2024
Актобе
 
Позже
Елимай Семей
Прогнозы 102
Актобе 90.2% (92)
X 5.9% (6)
Елимай Семей 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Елимай Семей
1.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Актобе
Елимай Семей

История личных встреч

Актобе
Елимай Семей

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бессмертный Дмитрий 1 0.5
Жан Джейро 1 0.5
Ромеро 1 0.5
Елимай Семей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шина Жоау Гонсалвеш 1 0.5
Корзун Никита 1 0.5
Свиридов Иван 1 0.5

Карточки

Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Струмиа Леонель 2 0
Умаев Идрис 1 0
Каиров Багдат 1 0
Кенесов Арман 1 0
Елимай Семей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корзун Никита 1 0

Результаты матчей

Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Елимай Семей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Елимай Семей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Актобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Елимай Семей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1
Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2 Окжетпес - Актобе 1:1 Актобе - Астана 2:0 Кызылжар - Актобе 0:0 Актобе - Ордабасы 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Актобе - Тобол 1:1
Елимай Семей
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Елимай Семей - Кайрат 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кызылжар 1:0 Женис - Елимай Семей 1:2
Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кайсар 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Тобол - Елимай Семей 4:2 Елимай Семей - Атырау 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Елимай Семей - Металлург Бекабад 1:1 Слога Добой - Елимай Семей 1:3 Нефтчи Фергана - Елимай Семей 0:3 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Вашаш - Елимай Семей 1:2 Елимай Семей - Акжайык 2:1

Результаты матчей

Актобе
Елимай Семей

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Актобе
Елимай Семей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Павлодар
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
АКАС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Окжетпес
 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Хан Тенгри
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Академия Онустик
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Алтай
 1 0 0 1 0 - 2 0
3.
Акжайык
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тараз
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Экибастуз
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Туркестан
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жас Кыран
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арыс
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Каспий Актау
 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа Е

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СД Фэмили
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Улытау
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Мактаарал
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жетысай
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Аксу
 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Кыран Шымкент
 2 0 1 1 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Павлодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Окжетпес
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
АКАС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хан Тенгри
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Академия Онустик
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Алтай
 0 - 0
3.
Акжайык
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тараз
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Экибастуз
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Туркестан
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жас Кыран
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Арыс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Каспий Актау
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа Е

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СД Фэмили
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Улытау
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мактаарал
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жетысай
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аксу
 1 0 0 1 0 - 3 0
3.
Кыран Шымкент
 1 0 0 1 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АКАС
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Иртыш Павлодар
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хан Тенгри
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Окжетпес
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Академия Онустик
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акжайык
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Алтай
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тараз
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Туркестан
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Экибастуз
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жас Кыран
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Каспий Актау
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Арыс
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа Е

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СД Фэмили
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мактаарал
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Улытау
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аксу
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Жетысай
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кыран Шымкент
 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аксу Какимов Асланбек 3
Тобол Эль-Мессауди Ахмед 3
АКАС Гридин Сергей 2
СД Фэмили _Daniyarov B. 2
Тараз _Serikuly D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Жетысу Шрамченко Антон 1 1
Ордабасы Малый Сергей 2
Актобе Струмиа Леонель 2
Тобол Миладинович Иван 2
Тобол Габараев Альберт 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Актобе - Елимай Семей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 102
    Актобе 90.2% (92)
    X 5.9% (6)
    Елимай Семей 3.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Актобе
    Ничья
    Елимай Семей
    1.82
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    3.55
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Актобе - Елимай Семей

    Исход игры
    Актобе
    88.8% (95)
    Ничья
    5.6% (6)
    Елимай Семей
    5.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.1% (31)
    Меньше
    69.9% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.01% (34)
    Нет
    66.99% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Актобе
    32.7% (35)
    1:0 Актобе
    29% (31)
    2:1 Актобе
    18.7% (20)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    3:1 Актобе
    4.7% (5)
    3:0 Актобе
    2.8% (3)
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    Актобе
    Елимай Семей
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