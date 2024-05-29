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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
-
4 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РомероПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Умаев ИдрисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шацкий ИгорьВратарь
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жан ДжейроНападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Яшин ДмитрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дэвид МайкомПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Сорокин ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шмидт ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Айманов АленНападающий
- Нападающий
-
29 Тамбе РоберНападающий
-
Главный тренер: Карпович Андрея
История личных встреч
Актобе
Елимай Семей
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.5
|Жан Джейро
|1
|0.5
|Ромеро
|1
|0.5
Елимай Семей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шина Жоау Гонсалвеш
|1
|0.5
|Корзун Никита
|1
|0.5
|Свиридов Иван
|1
|0.5
Карточки
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Струмиа Леонель
|2
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Кенесов Арман
|1
|0
Елимай Семей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корзун Никита
|1
|0
Результаты матчей
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Елимай Семей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Елимай Семей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Актобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Елимай Семей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Актобе
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1
Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2 Окжетпес - Актобе 1:1 Актобе - Астана 2:0 Кызылжар - Актобе 0:0 Актобе - Ордабасы 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Актобе - Тобол 1:1
Елимай Семей
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Елимай Семей - Кайрат 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кызылжар 1:0 Женис - Елимай Семей 1:2
Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кайсар 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Тобол - Елимай Семей 4:2 Елимай Семей - Атырау 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Елимай Семей - Металлург Бекабад 1:1 Слога Добой - Елимай Семей 1:3 Нефтчи Фергана - Елимай Семей 0:3 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Вашаш - Елимай Семей 1:2 Елимай Семей - Акжайык 2:1
Результаты матчей
Актобе
Елимай Семей
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Актобе
Елимай Семей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа Е
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа Е
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа Е
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
- — Выход в плей-офф
|Аксу
|Какимов Асланбек
|3
|Тобол
|Эль-Мессауди Ахмед
|3
|АКАС
|Гридин Сергей
|2
|СД Фэмили
|_Daniyarov B.
|2
|Тараз
|_Serikuly D.
|2
|Жетысу
|Шрамченко Антон
|1 1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|2
|Актобе
|Струмиа Леонель
|2
|Тобол
|Миладинович Иван
|2
|Тобол
|Габараев Альберт
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Актобе - Елимай Семей
Исход игры
Актобе
88.8% (95)
Ничья
5.6% (6)
Елимай Семей
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.1% (31)
Меньше
69.9% (72)
Обе команды забьют
Да
33.01% (34)
Нет
66.99% (69)
Популярный счёт
2:0 Актобе
32.7% (35)
1:0 Актобе
29% (31)
2:1 Актобе
18.7% (20)
1:1 Ничья
5.6% (6)
3:1 Актобе
4.7% (5)
3:0 Актобе
2.8% (3)
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