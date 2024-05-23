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  3. Турция
  4. Кубок 2023-2024
Бешикташ
2:1
Второй тайм: 70'
Трабзонспор
0'
0:1
13' Гол
Онуачу Пол
1:1
45' Пенальти
Геззаль Рашид
52' Желтая карточка
Мёнье Тома
2:1
54' Гол
Учан Салих

Ход матча

13'
0:1
Онуачу Пол
(Элмалы Эврен Эрен)
45'
Геззаль Рашид
1:1
52'
 
Мёнье Тома
54'
Учан Салих
(Мулека Джексон)
2:1
56'
 
Трезеге
Фунтас Таксиархис
64'
Рашица Милот
Геззаль Рашид
 
69'
 
Пепе Николя
Оздемир Берат
Прогнозы 127
Бешикташ 66.9% (85)
X 18.9% (24)
Трабзонспор 14.2% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Трабзонспор
2.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
40
Мулека
Джексон
23
Мучи
Эрнест
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
30
Онуачу
Пол
Бешикташ
4-3-3
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Трабзонспор

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

39 матчей

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
56.4%
25.7%
7 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

48.7%
25.6%
25.7%
19 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.21

Среднее время на гол

85
74

Всего голов

51
49

Голов в среднем за матч

1.31
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
71

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 3 (1) 0.5
Учан Салих 3 0.5
Мулека Джексон 2 0.33
Ребич Анте 1 0.17
Мучи Эрнест 1 0.17
Геззаль Рашид 1 (1) 0.17
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 4 0.57
Дестан Энис 3 0.43
Вишча Эдин 2 0.29
Онуачу Пол 2 0.29
Бозок Умут 2 (1) 0.29
Элмалы Эврен Эрен 1 0.14
Денсвил Стефано 1 0.14
Бакасетас Тасос 1 0.14
Трезеге 1 0.14
Мёнье Тома 0 0
Барди Энис 0 0
Гюнеш Умут 0 0
Менди Батиста 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 0 1
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
10
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Трабзонспор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
3
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2
1
4
3.5
1
5
1/8 финала
5 Анкарагюджю
1 24 Эрзинджанспор
0 Газиантеп
2 Фенербахче
1 Антальяспор
2 Бешикташ
0 Сивасспор
1 Коньяспор
1 Генчлербирлиги
2 Трабзонспор
4 Истанбул Башакшехир
3 Хатайспор
4 Галатасарай
2 Бандырмаспор
2 Фатих Карагюмрюк
1 Самсунспор
1/4 финала
3 Анкарагюджю
0 Фенербахче
2 Бешикташ
0 Коньяспор
1 Трабзонспор
0 Истанбул Башакшехир
0 Галатасарай
2 Фатих Карагюмрюк
1/2 финала
0 Анкарагюджю
1 Бешикташ
7 Трабзонспор
2 Фатих Карагюмрюк
Финал
Бешикташ
Трабзонспор

Топ бомбардиров
Фенербахче Бачуайи Миши 6
Хатайспор Страндберг Карлос 5
Арнавуткей Harun Ozcan 5
Трабзонспор Фунтас Таксиархис 4 (1)
Сивасспор Манай Рей 4
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Анкарагюджю Чанкая Атакан 2
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 2
Фенербахче Остерволде Джейден 2
Фенербахче Юксек Исмаил 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Штанга
    70'
    Перекладина! Эдин Вишча знатно приложился почти с линии штрафной площадки, а Мерт Гюнок перевёл мяч в верхнюю планку. Угловой будет.
  • 69'
    С трудом удерживает мяч "Трабзонспор" на половине поля соперника. Нужно прибавлять в созидании команде из Трабзона.
  • Замена
    68'
    Николя Пепе теперь появляется на замену в составе "Трабзонспора" вместо Берата Оздемира.
  • 67'
    Половина тайма остаётся в распоряжении "Трабзонспора", чтобы сравнять счёт. Трезеге именно для такой цели выпустили на поле. Хотя та замена готовилась при цифрах 1:1 на табло.
  • 66'
    Милот Рашица разыграл корнер на правом фланге с партнёром, но развитие позиционной атаки "Бешикташа" не выдалось острым.
  • Угловой
    65'
    На правом фланге "Бешикташ" заработал угловой удар. Хочет эта команда упрочить своё преимущество на табло и не доводить дело до нервной концовки.
  • Замена
    63'
    Замена производится в составе "Бешикташа". Милот Рашица вступает в игру вместо Рашида Геззаля.
  • Штанга
    62'
    И ответ звонкий от "Бешикташа"! Рашид Геззаль мог оформить дубль, однако с дистанции запустил мяч в перекладину рядом с левой девяткой.
  • Опасный момент
    61'
    Ох, а это какое спасение от вратаря "Бешикташа"! За шиворот Мерту Гюноку мяч летел, а он отразил его вперёд, после чего парировал добивание в упор от соперника.
  • 60'
    На телефонах болельщики включили фонарики и подмигивают ими. Организованно, синхронно. Такой перформанс.
  • Офсайд
    58'
    Атака "Бешикташа" правым флангом производится, подача приходит в руки Угурджану Чакыру. В ответ убегает "Трабзонспор" в нападение, пробивает Тома Мёнье, и Мерт Гюнок отражает мяч. И свисток арбитра. Офсайд, наверное.
  • Замена
    56'
    Трезеге появился на замену в составе "Трабзонспора" вместо Фунтаса Таксиархиса.
  • Травма, повреждение
    56'
    Потребовалась медицинская помощь одному из защитников "Бешикташа" Неджипу Уйсалу.
  • 55'
    Впервые сегодня "Трабзонспор" оказался в позиции догоняющего. Посмотрим, как он будет действовать в такой ситуации.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! САЛИХ УЧАН!!!
    Джексон Мулека с разворота выполнил мягкую подачу из правой части чужой штрафной площади, а Салих Учан удачно пробил головой в ближний угол и вывел стамбульскую команду вперёд в счёте.
  • Бонусы букмекеров
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    • 53'
      С исполнением стандарта и вторым темпом не задалось у "Бешикташа", в конце концов высокая подача приземлилась в перчатки Угурджана Чакыра.
    • Желтая карточка
      52'
      Тома Мёнье срубил подкатом Эрнеста Мучи, и "Бешикташ" заработал поэтому штрафной удар на левом фланге половины поля "Трабзонспора". Жёлтая карточка показана нарушителю.
    • 51'
      Эврен Эрен Элмалы исполнил у "Трабзонспора" заброс вперёд по левому флангу, а Омар Колли сыграл на опережение соперника и головой вынес мяч в аут.
    • 49'
      "Бешикташ" разворачивает позиционную атаку, пытается растянуть чужие ряды-построения на половине поля "Трабзонспора".
    • 48'
      Если брать чемпионат Турции, то "Бешикташ" там финиширует в таблице точно ниже "Трабзонспора".
    • 47'
      Можно сказать, с чистого листа начинают второй тайм команды. В плане счёта. Ведь первая половина встречи завершилась вничью.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:1. "Бешикташ" отыгрался у "Трабзонспора" в раздевалку с пенальти. Посмотрим, что припасли нам команды на второй тайм.
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! РАШИД ГЕЗЗАЛЬ (С ПЕНАЛЬТИ)!!!
      Где-то в середину левой половины створа отправил мяч Геззаль с точки. Чакыр не сумел сотворить спасение, и счёт сравнялся под самый конец первого тайма.
    • Пенальти!
      45'
      По угловому "Бешикташ" заработал на левом и на правом флангах. Во втором случае Рашид Геззаль подал стандарт справа, и в итоге назначен пенальти в ворота "Трабзонспора"! Салих Учан на втором темпе закидывал мяч в штрафную, и в вытянутую руку Эниса Барди попала сфера.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      44'
      Но вот сейчас выбрались номинальные гости в атаку, только не до удара по воротам её довели, а до нарушения правил в собственном исполнении.
    • 43'
      "Трабзонспор" больше от обороны действует при отрытом счёте, то есть после своего забитого гола.
    • 42'
      Рашид Геззаль пробил низом с подступов к штрафной площади в район правого угла. Мяч прикарманил себе Угурджан Чакыр.
    • 40'
      Приближается к завершению первый тайм, в котором не создавалось много моментов, и "Трабзонспор" близок к тому, чтобы выиграть его.
    • 39'
      Слишком далеко вынес мяч вперёд от своей штрафной площади Угурджан Чакыр. Некому было из "Трабзонспора" за футбольный снаряд зацепиться. 
    • 38'
      Рашид Гезззаль решил прямым ударом исполнять стандартное положение и послал мяч вне створа.
    • Фол, нарушение
      37'
      Рашид Геззаль заработал для "Бешикташа" штрафной удар на правом полуфланге, попав под фол Фунтаса Таксиархиса.
    • 36'
      Активный Жедсон Фернандеш на правом полуфланге атаки пустился в борьбу с Тома Мёнье и упустил мяч за лицевую линию, а потом возмутился, что углового нет.
    • 35'
      Берат Оздемир нелицеприятно встретил Жедсона Фернандеша. Нарушение правил со стороны представителя "Трабзонспора".
    • 34'
      Из-за пределов штрафной площади наносится удар номинальными хозяевами низом в ближний угол, и мяч забирает Угурджан Чакыр.
    • Опасный момент
      33'
      Момент у "Бешикташа"! Жедсон Фернандеш с левого полуфланга бьёт в ближний угол низом, а Угурджан Чакыр отражает мяч. После углового и верховой скидки мяч забирает вратарь "Трабзонспора".
    • 31'
      Юнас Свенссон осуществил прострел с правого фланга, и мяч легко забрал в руки голкипер "Трабзонспора" Угурджан Чакыр.
    • Судья
      30'
      Рашид Геззаль упал в районе правого угла чужой штрафной площадки, споткнувшись об соперника с тем же 18-м номером, - об Эврена Эрена Элмалы. Судя не усмотрел нарушения. Но всё равно вроде до штрафной площади была ситуация.
    • 29'
      Инициатива предсказуемо перешла к "Бешикташу", который теперь играет первым номером пытается сравнять счёт на табло.
    • 28'
      Жедсон Фернандеш пришёл исполнить стандарт с левого края и выполнил подачу корнера чётко в руки Угурджана Чакыра.
    • Угловой
      27'
      Обыгрыш на левом фланге футболисты "Бешикташа", и неплохо у них это получилось. В том плане, что угловой они заработали.
    • Опасный момент
      25'
      Угловой удар у "Бешикташа" на правом фланге. Производится подача, следует скидка к дальнему углу вратарской, и Омар Колли ногой направляет мяч выше створа.
    • 24'
      Хотя не только болельщики, но и команды в Турции порой интересно действуют. Например, как "Фенербахче", саботировавший не так давно Суперкубок.
    • 23'
      Раз финал Кубка Турции, значит, вполне возможны какие-то инциденты с болельщиками, которые в Турции весьма импульсивные.
    • Фол, нарушение
      21'
      Али Мохамед Альмоатасембеллах мелко нарушил правила на чужой половине поля, оказав непозволительное давление на Эниса Барди.
    • Опасный момент
      20'
      Рашид Геззаль напрямую пробил с близкого штрафного удара "Бешикташа" и подкинул мяч над левой девяткой створа.
    • Фол, нарушение
      18'
      Теперь по центру около чужой штрафной площади заработал штрафной удар "Бешикташ". Берат Оздемир уронил Жедсона Фернандеша.
    • Фол, нарушение
      17'
      "Трабзонспор" заработал себе штрафной удар на левом фланге, с которого Энис Барди бесхитростно забросил мяч в перчатки Мерта Гюнока.
    • Опасный момент
      16'
      Момент у "Бешикташа"! Джексон Мулека в смелый дриблинг отправился с правого края, приблизился к ближней штанге, но не смог переиграть в ближнем бою Угурджана Чакыра.
    • 15'
      Заброс следует по центру в штрафную площадь "Бешикташа", но опасным он не получается, ибо мяч забирает Мерт Гюнок.
    • 14'
      Активное празднование гола со стороны "Трабзонспора", но долго ещё играть командам, всё может не раз перевернуться.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ПОЛ ОНУАЧУ!!!
      Что там случилось? С левого фланга примерно от центральной линии стартовал Онуачу, вошёл со смещением в штрафную площадь "Бешикташа", не дал защитнику соперника обезмячить себя и проткнул мяч в створ мимо Гюнока.
    • 12'
      Артур Масуаку стремился вперёд по левому флангу со своей половины поля и сделал неточную передачу партнёру - обрезка.
    • Фол, нарушение
      11'
      Эдин Вишча сфолил на чужой половине поля в попытке отбора у Рашида Геззаля. Нарушение в исполнении "Трабзонспора".
    • 10'
      Прессинг показывают футболисты "Трабзонспора", и удаётся им отнять мяч, после чего дальний удар блокируется защитой "Бешикташа".
    • 9'
      Чемпионат Турции не окончен, там ещё остаются матчи. "Бешикташ" в ближайшее воскресенье сыграет с "Касымпашой", а "Трабзонспор" - с "Анкарагюджю".
    • 7'
      Сумбурно игра пока развивается. Видно, что много желания у обеих команд, но не оборачивается оно в отлаженное русло.
    • 6'
      Мерт Гюнок уверенно забирает мяч в свои перчатки после рикошетного прострела оппонента с правого края.
    • Опасный момент
      5'
      Эрнест Мучи на грани офсайда получил в своё распоряжение опасный момент слева в чужой штрафной площадке и нанёс обводящий удар чуть мимо дальнего угла створа.
    • Фол, нарушение
      4'
      Эврен Эрен Элмалы отметился нарушением вдали от ворот на фланге против Юнаса Свенссона. Фол со стороны команды из Трабзона.
    • 3'
      "Бешикташ" играет в бело-серой форме, а у "Трабзонспора" преимущественно бордовая экипировка.
    • 2'
      Турецкий футбол всегда горячий, а тем более когда идёт конкуренция непосредственно за трофей. Так что жара сегодня ожидается в матче.
    • Фол, нарушение
      1'
      Али Мохамед Альмоатасембеллах отметился нарушением правил в середине поля против Умута Гюнеша, которого уронил на газон.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В финале Кубка Турции сразятся "Бешикташ" и "Трабзонспор". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.3% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Бешикташ 66.9% (85)
    X 18.9% (24)
    Трабзонспор 14.2% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Трабзонспор
    2.65
    4.60
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    4.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 2:1 Трабзонспор

    Исход игры
    Бешикташ
    66.9% (85)
    Ничья
    18.9% (24)
    Трабзонспор
    14.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    43.3% (55)
    1:0 Бешикташ
    13.4% (17)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    1:2 Трабзонспор
    7.9% (10)
    2:0 Бешикташ
    3.1% (4)
    3:2 Бешикташ
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Трабзонспор
    1.6% (2)
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