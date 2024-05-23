Замена производится в составе "Бешикташа". Милот Рашица вступает в игру вместо Рашида Геззаля.

На правом фланге "Бешикташ" заработал угловой удар. Хочет эта команда упрочить своё преимущество на табло и не доводить дело до нервной концовки.

Милот Рашица разыграл корнер на правом фланге с партнёром, но развитие позиционной атаки "Бешикташа" не выдалось острым.

Половина тайма остаётся в распоряжении "Трабзонспора", чтобы сравнять счёт. Трезеге именно для такой цели выпустили на поле. Хотя та замена готовилась при цифрах 1:1 на табло.

Николя Пепе теперь появляется на замену в составе "Трабзонспора" вместо Берата Оздемира.

С трудом удерживает мяч "Трабзонспор" на половине поля соперника. Нужно прибавлять в созидании команде из Трабзона.

Перекладина! Эдин Вишча знатно приложился почти с линии штрафной площадки, а Мерт Гюнок перевёл мяч в верхнюю планку. Угловой будет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! САЛИХ УЧАН!!! Джексон Мулека с разворота выполнил мягкую подачу из правой части чужой штрафной площади, а Салих Учан удачно пробил головой в ближний угол и вывел стамбульскую команду вперёд в счёте.

Впервые сегодня "Трабзонспор" оказался в позиции догоняющего. Посмотрим, как он будет действовать в такой ситуации.

Трезеге появился на замену в составе "Трабзонспора" вместо Фунтаса Таксиархиса.

Атака "Бешикташа" правым флангом производится, подача приходит в руки Угурджану Чакыру. В ответ убегает "Трабзонспор" в нападение, пробивает Тома Мёнье, и Мерт Гюнок отражает мяч. И свисток арбитра. Офсайд, наверное.

На телефонах болельщики включили фонарики и подмигивают ими. Организованно, синхронно. Такой перформанс.

Ох, а это какое спасение от вратаря "Бешикташа"! За шиворот Мерту Гюноку мяч летел, а он отразил его вперёд, после чего парировал добивание в упор от соперника.

И ответ звонкий от "Бешикташа"! Рашид Геззаль мог оформить дубль, однако с дистанции запустил мяч в перекладину рядом с левой девяткой.

Можно сказать, с чистого листа начинают второй тайм команды. В плане счёта. Ведь первая половина встречи завершилась вничью.

Если брать чемпионат Турции, то "Бешикташ" там финиширует в таблице точно ниже "Трабзонспора".

Эврен Эрен Элмалы исполнил у "Трабзонспора" заброс вперёд по левому флангу, а Омар Колли сыграл на опережение соперника и головой вынес мяч в аут.

Тома Мёнье срубил подкатом Эрнеста Мучи, и "Бешикташ" заработал поэтому штрафной удар на левом фланге половины поля "Трабзонспора". Жёлтая карточка показана нарушителю.

С исполнением стандарта и вторым темпом не задалось у "Бешикташа", в конце концов высокая подача приземлилась в перчатки Угурджана Чакыра.

По угловому "Бешикташ" заработал на левом и на правом флангах. Во втором случае Рашид Геззаль подал стандарт справа, и в итоге назначен пенальти в ворота "Трабзонспора"! Салих Учан на втором темпе закидывал мяч в штрафную, и в вытянутую руку Эниса Барди попала сфера.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! РАШИД ГЕЗЗАЛЬ (С ПЕНАЛЬТИ)!!! Где-то в середину левой половины створа отправил мяч Геззаль с точки. Чакыр не сумел сотворить спасение, и счёт сравнялся под самый конец первого тайма.

Свисток на перерыв. 1:1. "Бешикташ" отыгрался у "Трабзонспора" в раздевалку с пенальти. Посмотрим, что припасли нам команды на второй тайм.

45' +1 минута к первому тайму.

44' Но вот сейчас выбрались номинальные гости в атаку, только не до удара по воротам её довели, а до нарушения правил в собственном исполнении.

43' "Трабзонспор" больше от обороны действует при отрытом счёте, то есть после своего забитого гола.

42' Рашид Геззаль пробил низом с подступов к штрафной площади в район правого угла. Мяч прикарманил себе Угурджан Чакыр.

40' Приближается к завершению первый тайм, в котором не создавалось много моментов, и "Трабзонспор" близок к тому, чтобы выиграть его.

39' Слишком далеко вынес мяч вперёд от своей штрафной площади Угурджан Чакыр. Некому было из "Трабзонспора" за футбольный снаряд зацепиться.

38' Рашид Гезззаль решил прямым ударом исполнять стандартное положение и послал мяч вне створа.

37' Рашид Геззаль заработал для "Бешикташа" штрафной удар на правом полуфланге, попав под фол Фунтаса Таксиархиса.

36' Активный Жедсон Фернандеш на правом полуфланге атаки пустился в борьбу с Тома Мёнье и упустил мяч за лицевую линию, а потом возмутился, что углового нет.

35' Берат Оздемир нелицеприятно встретил Жедсона Фернандеша. Нарушение правил со стороны представителя "Трабзонспора".

34' Из-за пределов штрафной площади наносится удар номинальными хозяевами низом в ближний угол, и мяч забирает Угурджан Чакыр.

33' Момент у "Бешикташа"! Жедсон Фернандеш с левого полуфланга бьёт в ближний угол низом, а Угурджан Чакыр отражает мяч. После углового и верховой скидки мяч забирает вратарь "Трабзонспора".

31' Юнас Свенссон осуществил прострел с правого фланга, и мяч легко забрал в руки голкипер "Трабзонспора" Угурджан Чакыр.

30' Рашид Геззаль упал в районе правого угла чужой штрафной площадки, споткнувшись об соперника с тем же 18-м номером, - об Эврена Эрена Элмалы. Судя не усмотрел нарушения. Но всё равно вроде до штрафной площади была ситуация.

29' Инициатива предсказуемо перешла к "Бешикташу", который теперь играет первым номером пытается сравнять счёт на табло.

28' Жедсон Фернандеш пришёл исполнить стандарт с левого края и выполнил подачу корнера чётко в руки Угурджана Чакыра.

27' Обыгрыш на левом фланге футболисты "Бешикташа", и неплохо у них это получилось. В том плане, что угловой они заработали.

25' Угловой удар у "Бешикташа" на правом фланге. Производится подача, следует скидка к дальнему углу вратарской, и Омар Колли ногой направляет мяч выше створа.

24' Хотя не только болельщики, но и команды в Турции порой интересно действуют. Например, как "Фенербахче", саботировавший не так давно Суперкубок.

23' Раз финал Кубка Турции, значит, вполне возможны какие-то инциденты с болельщиками, которые в Турции весьма импульсивные.

21' Али Мохамед Альмоатасембеллах мелко нарушил правила на чужой половине поля, оказав непозволительное давление на Эниса Барди.

20' Рашид Геззаль напрямую пробил с близкого штрафного удара "Бешикташа" и подкинул мяч над левой девяткой створа.

18' Теперь по центру около чужой штрафной площади заработал штрафной удар "Бешикташ". Берат Оздемир уронил Жедсона Фернандеша.

17' "Трабзонспор" заработал себе штрафной удар на левом фланге, с которого Энис Барди бесхитростно забросил мяч в перчатки Мерта Гюнока.

16' Момент у "Бешикташа"! Джексон Мулека в смелый дриблинг отправился с правого края, приблизился к ближней штанге, но не смог переиграть в ближнем бою Угурджана Чакыра.

15' Заброс следует по центру в штрафную площадь "Бешикташа", но опасным он не получается, ибо мяч забирает Мерт Гюнок.

14' Активное празднование гола со стороны "Трабзонспора", но долго ещё играть командам, всё может не раз перевернуться.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ПОЛ ОНУАЧУ!!!

Что там случилось? С левого фланга примерно от центральной линии стартовал Онуачу, вошёл со смещением в штрафную площадь "Бешикташа", не дал защитнику соперника обезмячить себя и проткнул мяч в створ мимо Гюнока.

12' Артур Масуаку стремился вперёд по левому флангу со своей половины поля и сделал неточную передачу партнёру - обрезка.

11' Эдин Вишча сфолил на чужой половине поля в попытке отбора у Рашида Геззаля. Нарушение в исполнении "Трабзонспора".

10' Прессинг показывают футболисты "Трабзонспора", и удаётся им отнять мяч, после чего дальний удар блокируется защитой "Бешикташа".

9' Чемпионат Турции не окончен, там ещё остаются матчи. "Бешикташ" в ближайшее воскресенье сыграет с "Касымпашой", а "Трабзонспор" - с "Анкарагюджю".

7' Сумбурно игра пока развивается. Видно, что много желания у обеих команд, но не оборачивается оно в отлаженное русло.

6' Мерт Гюнок уверенно забирает мяч в свои перчатки после рикошетного прострела оппонента с правого края.

5' Эрнест Мучи на грани офсайда получил в своё распоряжение опасный момент слева в чужой штрафной площадке и нанёс обводящий удар чуть мимо дальнего угла створа.

4' Эврен Эрен Элмалы отметился нарушением вдали от ворот на фланге против Юнаса Свенссона. Фол со стороны команды из Трабзона.

3' "Бешикташ" играет в бело-серой форме, а у "Трабзонспора" преимущественно бордовая экипировка.

2' Турецкий футбол всегда горячий, а тем более когда идёт конкуренция непосредственно за трофей. Так что жара сегодня ожидается в матче.

1' Али Мохамед Альмоатасембеллах отметился нарушением правил в середине поля против Умута Гюнеша, которого уронил на газон.