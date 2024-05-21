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  4. Кубок 2023-2024
Бешикташ
 
Позже
Трабзонспор
Прогнозы 63
Бешикташ 81% (51)
X 12.7% (8)
Трабзонспор 6.3% (4)
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Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Трабзонспор
2.34
3.40
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3.10
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История личных встреч

Бешикташ
Трабзонспор

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

39 матчей

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
56.4%
25.7%
7 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

48.7%
25.6%
25.7%
19 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.21

Среднее время на гол

85
74

Всего голов

51
49

Голов в среднем за матч

1.31
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
71

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 3 (1) 0.6
Учан Салих 2 0.4
Мулека Джексон 2 0.4
Ребич Анте 1 0.2
Мучи Эрнест 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 4 0.67
Дестан Энис 3 0.5
Вишча Эдин 2 0.33
Бозок Умут 2 (1) 0.33
Денсвил Стефано 1 0.17
Бакасетас Тасос 1 0.17
Онуачу Пол 1 0.17
Трезеге 1 0.17
Элмалы Эврен Эрен 1 0.17
Мёнье Тома 0 0
Барди Энис 0 0
Гюнеш Умут 0 0
Менди Батиста 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 0 1
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
10
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0

Результаты матчей

Бешикташ
Трабзонспор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
3
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2
1
4
3.5
1
5
1/8 финала
5 Анкарагюджю
1 24 Эрзинджанспор
0 Газиантеп
2 Фенербахче
1 Антальяспор
2 Бешикташ
0 Сивасспор
1 Коньяспор
1 Генчлербирлиги
2 Трабзонспор
4 Истанбул Башакшехир
3 Хатайспор
4 Галатасарай
2 Бандырмаспор
2 Фатих Карагюмрюк
1 Самсунспор
1/4 финала
3 Анкарагюджю
0 Фенербахче
2 Бешикташ
0 Коньяспор
1 Трабзонспор
0 Истанбул Башакшехир
0 Галатасарай
2 Фатих Карагюмрюк
1/2 финала
0 Анкарагюджю
1 Бешикташ
7 Трабзонспор
2 Фатих Карагюмрюк
Финал
Бешикташ
Трабзонспор

Топ бомбардиров
Фенербахче Бачуайи Миши 6
Хатайспор Страндберг Карлос 5
Арнавуткей Harun Ozcan 5
Трабзонспор Фунтас Таксиархис 4 (1)
Сивасспор Манай Рей 4
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Анкарагюджю Чанкая Атакан 2
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 2
Фенербахче Остерволде Джейден 2
Фенербахче Юксек Исмаил 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Трабзонспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 63
    Бешикташ 81% (51)
    X 12.7% (8)
    Трабзонспор 6.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Трабзонспор
    2.34
    3.40
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    Прогнозы на матч Бешикташ - Трабзонспор

    Исход игры
    Бешикташ
    81% (51)
    Ничья
    12.7% (8)
    Трабзонспор
    6.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.77% (45)
    Меньше
    26.23% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.25% (52)
    Нет
    14.75% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    58.7% (37)
    1:0 Бешикташ
    12.7% (8)
    1:1 Ничья
    11.1% (7)
    1:2 Трабзонспор
    4.8% (3)
    3:2 Бешикташ
    3.2% (2)
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    Бешикташ
    Трабзонспор
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