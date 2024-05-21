Позже
История личных встреч
Бешикташ
Трабзонспор
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
39 матчей
38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.9%
56.4%
25.7%
7 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
48.7%
25.6%
25.7%
19 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.58
1.3
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.21
Среднее время на гол
85
74
Всего голов
51
49
Голов в среднем за матч
1.31
1.26
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
68
71
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|3 (1)
|0.6
|Учан Салих
|2
|0.4
|Мулека Джексон
|2
|0.4
|Ребич Анте
|1
|0.2
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.67
|Дестан Энис
|3
|0.5
|Вишча Эдин
|2
|0.33
|Бозок Умут
|2 (1)
|0.33
|Денсвил Стефано
|1
|0.17
|Бакасетас Тасос
|1
|0.17
|Онуачу Пол
|1
|0.17
|Трезеге
|1
|0.17
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0.17
|Мёнье Тома
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Гюнеш Умут
|0
|0
|Менди Батиста
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Дестан Энис
|0
|1
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
10
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0
Результаты матчей
Бешикташ
Трабзонспор
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
14
42
14
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Бешикташ
Трабзонспор
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|6
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|5
|Арнавуткей
|Harun Ozcan
|5
|Трабзонспор
|Фунтас Таксиархис
|4 (1)
|Сивасспор
|Манай Рей
|4
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|2
|Анкарагюджю
|Чанкая Атакан
|2
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|Фенербахче
|Остерволде Джейден
|2
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2
Прогнозы на матч Бешикташ - Трабзонспор
Исход игры
Бешикташ
81% (51)
Ничья
12.7% (8)
Трабзонспор
6.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.77% (45)
Меньше
26.23% (16)
Обе команды забьют
Да
85.25% (52)
Нет
14.75% (9)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
58.7% (37)
1:0 Бешикташ
12.7% (8)
1:1 Ничья
11.1% (7)
1:2 Трабзонспор
4.8% (3)
3:2 Бешикташ
3.2% (2)
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