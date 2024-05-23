  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Кубок 2023-2024
Неман Гродно
 
Позже
Ислочь Минск
Прогнозы 43
Неман Гродно 72.1% (31)
X 20.9% (9)
Ислочь Минск 7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Неман Гродно
Ничья
Ислочь Минск
3.20
3.30
Реклама, fon.bet
3.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Неман Гродно
Ислочь Минск

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:3
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
6:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.63

Среднее время на гол

101
144

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.24
0.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
127

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубович Егор 2 0.33
Алыкулов Гулжигит 2 (1) 0.33
Пархоменко Егор 1 0.17
Садовничий Иван 1 0.17
Васильев Артём II 1 0.17
Кравцов Максим 1 0.17
Папарига Роман 1 (1) 0.17
Ислочь Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калачёв Илья 2 0.33
Ровдо Глеб 2 0.33
Квабена Аду Принс 2 0.33
Юдчиц Евгений 1 0.17
Сибилев Дмитрий 1 0.17
Шестюк Александр 1 0.17
Зимин Артём 1 0.17
Кобеев Мирас 1 0.17
Журавлёв Вячеслав 0 0
_Kravchenko Y. 0 0
Ховалко Иван 0 0
Гоманов Кирилл 0 0

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пархоменко Егор 1 1
Васильев Артём II 2 0
Алыкулов Гулжигит 2 0
Козлов Михаил 1 0
Сучков Алексей 1 0
Легчилин Алексей 1 0
Карпович Сергей 1 0
Ислочь Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булмага Вику 2 0
Калачёв Илья 1 0
Родионов Кирилл Максимович 1 0
Пигас Вадим 1 0
Ковель Максим 1 0
Гуз Александр 1 0
Ховалко Иван 1 0
Гоманов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Неман Гродно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ислочь Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Неман Гродно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ислочь Минск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Неман Гродно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ислочь Минск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
10
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0 Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0
Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Нафтан 4:0 Неман Гродно - Макслайн 0:0
Ислочь Минск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Ислочь Минск - Витебск 0:2 Витебск - Ислочь Минск 1:4 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Нафтан 2:2 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 0:0 Ислочь Минск - Торпедо-БелАЗ 2:2 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 2:1 Энергетик-БГУ - Ислочь Минск 0:1

Результаты матчей

Неман Гродно
Ислочь Минск

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
Ислочь Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1/16 финала
0 Миоры
13 БАТЭ
2 Островец-Свентокшиски
0 Сморгонь
0 Жодино-Южное
2 Динамо Минск
1 Осиповичи
0 ФК Гомель
0 Барановичи
2 Неман Гродно
1 Слоним-2017
2 Славия Мозырь
0 Молодечно
1 Минск
3 Днепр Могилёв
1 Белшина Бобруйск
3 Нива Долбизнесно
2 Нафтан
1 Лида
3 Торпедо-БелАЗ
1 Ивацевичи
6 Шахтёр Солигорск
0 БумПром Гомель
2 Динамо-Брест
1 Витебск
0 Энергетик-БГУ
0 Волна
1 Слуцк
1 Макслайн
4 Ислочь Минск
4 Локомотив Гомель
6 Арсенал Дзержинск
1/8 финала
3 БАТЭ
1 Островец-Свентокшиски
9 Динамо Минск
0 Осиповичи
1 Неман Гродно
0 Славия Мозырь
2 Минск
0 Днепр Могилёв
1 Нива Долбизнесно
2 Торпедо-БелАЗ
2 Шахтёр Солигорск
1 Динамо-Брест
1 Витебск
0 Слуцк
1 Ислочь Минск
0 Арсенал Дзержинск
1/4 финала
0 БАТЭ
1 Динамо Минск
4 Неман Гродно
0 Минск
2 Торпедо-БелАЗ
1 Шахтёр Солигорск
3 Витебск
4 Ислочь Минск
1/2 финала
1 Динамо Минск
2 Неман Гродно
1 Торпедо-БелАЗ
2 Ислочь Минск
Финал
Неман Гродно
Ислочь Минск

Топ бомбардиров
Динамо Минск Бакич Душан 5
Витебск Варданян Карен 4
БАТЭ Исламович Сеад 4
БАТЭ Шестюк Александр 3
Витебск _Krasnov E. 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минск Касараб Максим 1 1
Неман Гродно Пархоменко Егор 1 1
Славия Мозырь Залеский Алексей 2
Неман Гродно Васильев Артём II 2
Динамо Минск Седько Павел 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Неман Гродно - Ислочь Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Неман Гродно 72.1% (31)
    X 20.9% (9)
    Ислочь Минск 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Неман Гродно
    Ничья
    Ислочь Минск
    3.20
    3.30
    Реклама, fon.bet
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Неман Гродно - Ислочь Минск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Неман Гродно - Ислочь Минск

    Исход игры
    Неман Гродно
    72.1% (31)
    Ничья
    20.9% (9)
    Ислочь Минск
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Неман Гродно
    32.6% (14)
    2:1 Неман Гродно
    30.2% (13)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:0 Неман Гродно
    9.3% (4)
    1:2 Ислочь Минск
    7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Неман Гродно
    Ислочь Минск
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный