Позже
История личных встреч
Неман Гродно
Ислочь Минск
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.78
Среднее время на гол
55
115
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.63
Среднее время на гол
101
144
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.24
0.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
127
Бомбардиры внутри турнира
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубович Егор
|2
|0.33
|Алыкулов Гулжигит
|2 (1)
|0.33
|Пархоменко Егор
|1
|0.17
|Садовничий Иван
|1
|0.17
|Васильев Артём II
|1
|0.17
|Кравцов Максим
|1
|0.17
|Папарига Роман
|1 (1)
|0.17
Ислочь Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калачёв Илья
|2
|0.33
|Ровдо Глеб
|2
|0.33
|Квабена Аду Принс
|2
|0.33
|Юдчиц Евгений
|1
|0.17
|Сибилев Дмитрий
|1
|0.17
|Шестюк Александр
|1
|0.17
|Зимин Артём
|1
|0.17
|Кобеев Мирас
|1
|0.17
|Журавлёв Вячеслав
|0
|0
|_Kravchenko Y.
|0
|0
|Ховалко Иван
|0
|0
|Гоманов Кирилл
|0
|0
Карточки
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пархоменко Егор
|1
|1
|Васильев Артём II
|2
|0
|Алыкулов Гулжигит
|2
|0
|Козлов Михаил
|1
|0
|Сучков Алексей
|1
|0
|Легчилин Алексей
|1
|0
|Карпович Сергей
|1
|0
Ислочь Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Булмага Вику
|2
|0
|Калачёв Илья
|1
|0
|Родионов Кирилл Максимович
|1
|0
|Пигас Вадим
|1
|0
|Ковель Максим
|1
|0
|Гуз Александр
|1
|0
|Ховалко Иван
|1
|0
|Гоманов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Неман Гродно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ислочь Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Неман Гродно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ислочь Минск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Неман Гродно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ислочь Минск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
10
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Неман Гродно
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0 Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0
Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Нафтан 4:0 Неман Гродно - Макслайн 0:0
Ислочь Минск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Ислочь Минск - Витебск 0:2 Витебск - Ислочь Минск 1:4 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Нафтан 2:2 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 0:0 Ислочь Минск - Торпедо-БелАЗ 2:2 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 2:1 Энергетик-БГУ - Ислочь Минск 0:1
Результаты матчей
Неман Гродно
Ислочь Минск
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Неман Гродно
Ислочь Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
15
24
1/16 финала
1/8 финала
2 Шахтёр Солигорск
1 Динамо-Брест
- 2:1 ШАХ-ДИН
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Неман Гродно
Ислочь Минск
|Динамо Минск
|Бакич Душан
|5
|Витебск
|Варданян Карен
|4
|БАТЭ
|Исламович Сеад
|4
|БАТЭ
|Шестюк Александр
|3
|Витебск
|_Krasnov E.
|2 (1)
|Минск
|Касараб Максим
|1 1
|Неман Гродно
|Пархоменко Егор
|1 1
|Славия Мозырь
|Залеский Алексей
|2
|Неман Гродно
|Васильев Артём II
|2
|Динамо Минск
|Седько Павел
|2
Прогнозы на матч Неман Гродно - Ислочь Минск
Исход игры
Неман Гродно
72.1% (31)
Ничья
20.9% (9)
Ислочь Минск
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:0 Неман Гродно
32.6% (14)
2:1 Неман Гродно
30.2% (13)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:0 Неман Гродно
9.3% (4)
1:2 Ислочь Минск
7% (3)
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