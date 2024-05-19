Тур: 10. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Зрители: 12938 Главный судья: Szabolcs Kovacs
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолБамгбойе Фуншо
25' Желтая карточкаАнтви Нана
29' Желтая карточкаХасани Флорент
2:0
42' ГолПетрила Клаудиу
50' Undefined phrase: football_event_Оня Рэзван
50' Желтая карточкаОня Рэзван
90' Желтая карточкаRicardo Padurariu
90'+6
Ход матча
12'
1:0
25'
29'
42'
50'
50'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
99
Влад
Даниэл
21
Кирикеш
Влад
20
Антви
Нана
98
Попа
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Антви НанаНападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luis Phelipe
-
22 Mihai Toma
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Рапид Бухарест
ФКСБ
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.45
Среднее время на гол
67
61
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.83
Среднее время на гол
76
108
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.26
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.43
|Borisav Burmaz
|7
|0.18
|Петрила Клаудиу
|6
|0.15
|Красники Эрмал
|6
|0.15
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0.13
|Папо Джейсон
|5
|0.13
|Ионицэ Александру II
|5
|0.13
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.45
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.38
|Балута Александр
|6
|0.15
|Микулеску Давид
|5
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.1
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Якоб Паул
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Джокович Дамьян
|3
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Оня Рэзван
|3
|0
|Каржан Каталин
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Хасани Флорент
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Попеску Октавиан
|9
|0
|Олару Дариус
|7
|1
|Балута Александр
|8
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Siyabonga Ngezana
|5
|0
|Ликсандру Михай
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Антви Нана
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
|Ricardo Padurariu
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ФКСБ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
8
Рапид Бухарест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
ФКСБ
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
18
31
Рапид Бухарест
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (13)
43% (17)
25% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
33% (13)
28% (11)
ФКСБ
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (12)
30% (12)
40% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
40% (16)
28% (11)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
28
39
Голы по времени матча
Забито
43
31
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 24
7
16%
6
19%
1-15
3
7%
5
16%
16-30
8
19%
5
16%
31-45
5
12%
9
29%
29%
46-60
5
12%
2
6%
61-75
15
35%
4
13%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
6
24%
4
18%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
2
9%
76-90
Забито
27
32
17 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 15
25 Не забивали 24
5
19%
7
22%
1-15
4
15%
8
25%
16-30
8
30%
30%
6
19%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
2
7%
3
9%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
3
11%
7
37%
76-90
Забито
70
63
35 В 1-м тайме 37
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 28
7 Не забивали 8
12
17%
13
21%
1-15
7
10%
13
21%
16-30
16
23%
11
17%
31-45
10
14%
12
19%
46-60
8
11%
7
11%
61-75
17
24%
7
11%
76-90
Пропущено
52
41
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 25
7
13%
6
15%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
9
17%
5
12%
31-45
12
23%
6
15%
46-60
9
17%
8
20%
61-75
7
13%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ФКСБ
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 15%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
2:2
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 30%
1
11 раз 28%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
12 раз 30%
0
7 раз 18%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
137
128
713
416
416
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
812
911
218
416
119
119
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
328
Больше Меньше
337
2119
2119
931
832
535
238
139
139
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|18 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|16 (13)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12