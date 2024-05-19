  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12938 Главный судья: Szabolcs Kovacs
Рапид Бухарест
2:0
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
12' Гол
Бамгбойе Фуншо
25' Желтая карточка
Антви Нана
29' Желтая карточка
Хасани Флорент
2:0
42' Гол
Петрила Клаудиу
50' Undefined phrase: football_event_
Оня Рэзван
50' Желтая карточка
Оня Рэзван
90' Желтая карточка
Ricardo Padurariu
90'+6
99
Bogdan
Ungureanu
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
8
Хасани
Флорент
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
7
Бамгбойе
Фуншо
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
21
Кирикеш
Влад
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
16
Ликсандру
Михай
25
Балута
Александр
20
Антви
Нана
11
Микулеску
Давид
98
Попа
Дэвид
Рапид Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Рапид Бухарест
ФКСБ

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
1:5
С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.45

Среднее время на гол

67
61

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Среднее время на гол

76
108

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.26
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 17 (4) 0.43
Borisav Burmaz 7 0.18
Петрила Клаудиу 6 0.15
Красники Эрмал 6 0.15
Дуганджич Марко 6 (2) 0.15
Бамгбойе Фуншо 5 0.13
Папо Джейсон 5 0.13
Ионицэ Александру II 5 0.13
Якоб Паул 2 0.05
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Хасани Флорент 0 0
Борза Себастьян 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Каржан Каталин 0 0
Omar El Sawy 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 18 (3) 0.45
Олару Дариус 15 (4) 0.38
Балута Александр 6 0.15
Микулеску Давид 5 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.1
Шут Адриан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Джокович Дамьян 3 (1) 0.08
Попеску Октавиан 2 0.05
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Luis Phelipe 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 7 1
Папо Джейсон 7 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Браун Кристофер 5 0
Бамгбойе Фуншо 5 0
Якоб Паул 5 0
Рахмани Альбион 5 0
Cristiano Bergodi 4 0
Джокович Дамьян 3 0
Громада Якуб 3 0
Албу Кристиан 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Оня Рэзван 3 0
Каржан Каталин 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Григоре Драгош 2 0
Валье Борха 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Хасани Флорент 1 0
Айоани Михай 1 0
Красники Эрмал 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 10 0
Попеску Октавиан 9 0
Олару Дариус 7 1
Балута Александр 8 0
Крецу Валентин 6 1
Шут Адриан 7 0
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Siyabonga Ngezana 5 0
Ликсандру Михай 5 0
Дава Джойским 3 1
Компаньо Андреа 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Антви Нана 1 1
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Ricardo Padurariu 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ФКСБ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
8
Рапид Бухарест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
ФКСБ
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

18
31
Рапид Бухарест
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (13)
43% (17)
25% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
33% (13)
28% (11)
ФКСБ
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (12)
30% (12)
40% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
40% (16)
28% (11)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

28
39

Голы по времени матча

Забито

43
31
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 24
7
16%
6
19%
1-15
3
7%
5
16%
16-30
8
19%
5
16%
31-45
5
12%
9
29%
29%
46-60
5
12%
2
6%
61-75
15
35%
4
13%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
6
24%
4
18%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
2
9%
76-90

Забито

27
32
17 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 15
25 Не забивали 24
5
19%
7
22%
1-15
4
15%
8
25%
16-30
8
30%
30%
6
19%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
2
7%
3
9%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
3
11%
7
37%
76-90

Забито

70
63
35 В 1-м тайме 37
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 28
7 Не забивали 8
12
17%
13
21%
1-15
7
10%
13
21%
16-30
16
23%
11
17%
31-45
10
14%
12
19%
46-60
8
11%
7
11%
61-75
17
24%
7
11%
76-90

Пропущено

52
41
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 25
7
13%
6
15%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
9
17%
5
12%
31-45
12
23%
6
15%
46-60
9
17%
8
20%
61-75
7
13%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ФКСБ

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
6 раз 15%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
2:2
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 30%
1
11 раз 28%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
12 раз 30%
0
7 раз 18%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
3
13
7
1.5
12
8
7
13
2.5
4
16
4
16
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
9
11
2
18
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
33
7
21
19
1.5
21
19
9
31
2.5
8
32
5
35
3.5
2
38
1
39
4.5
1
39

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 18 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 16 (13)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
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  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12938 болельщиков
  • 96'
    Рапид Бухарест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 34%, ФКСБ: 66%.
  • 95'
    Ricardo Padurariu получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Безумный фол. Ricardo Padurariu грубо играет против соперника. Пострадал Оайдэ Рэзван
  • 95'
    ФКСБ пытается что-то создать.
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