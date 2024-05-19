Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' David Popa из команды ФКСБ подал угловой справа.

48' Хорошую попытку сделал Альхассан Баба . Удар в створ, но вратарь начеку

48' David Popa из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Оня Рэзван наказан за толчок David Popa

46' David Popa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Г О О О О Л - Петрила Клаудиу забивает с правой ноги!

42' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оайдэ Рэзван наказан за толчок David Popa

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' David Popa из команды ФКСБ в офсайде

39' David Popa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' David Popa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Микулеску Давид нанес удар головой, но Bogdan Ungureanu спокойно отбил мяч.

38' Антви Нана из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

36' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' David Popa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Хасани Флорент получил желтую карточку от судьи

29' Хасани Флорент упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

29' David Popa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Оооо... вот это был удар! Рахмани Альбион должен был забить с этой позиции.

26' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Антви Нана получил желтую карточку от судьи

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

24' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Хасани Флорент не смог попасть в створ ударом издали

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' David Popa из команды ФКСБ подал угловой справа.

14' David Popa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О О Л - Бамгбойе Фуншо из команды Рапид Бухарест легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

12' Хорошую попытку сделал Красники Эрмал . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновлен

9' Бамгбойе Фуншо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Микулеску Давид не смог попасть в створ ударом издали

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.