Из центра поля последовала передача на ход Пересу по левой половине поля, Айосе убежал в штрафную площадь и не смог под давлением соперника как следует пробить по воротам, а далее уже Миранда сделал прострел в центр вратарской на Виллиана, который удачно подправил мяч в сетку, но при этом форвард "Бетиса" был в офсайде.

Беллингем при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Камавинга забрался в офсайд.

Последовала передача на ход Пересу по левому флангу, Милитао грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Вальверде с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Висус сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рюдигер неплохо выпрыгнул, но головой под давлением соперника не смог направить мяч в правый угол ворот.

Милитао с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Фланговый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Миранды.

Кроос со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Бетиса" в обороне вновь сыграли очень внимательно и выбили мяч на правый фланг.

Угловой у ворот "Бетиса". Кроос выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вьейтес ошибся пари игре на выходе, далее последовал удар под левую штангу, Бельерин удачно сыграл как раз у штанги и выбил мяч на повторный корнер.

Кроос с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Бетиса" уверенно перехватили мяч на этот раз, а затем гости пустились в контратаку.

Перес разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Миранда пробил в дальний угол ворот, Куртуа отлично сложился и перевёл мяч на угловой.

Рока с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь игроки "Реала" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

Беллингем разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Винисиусу, форвард "Реала" оказался в небольшом офсайде.

В составе "Реала" произошла замена. Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Кепа Аррисабалага, который не останется в мадридском клубе на следующий сезон.

Беллингем удачно отработал в обороне, на правом фланге Джуд перехватил мяч у своей штрафной площади у Бельерина.

Перес с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Карвахаля и полетел под перекладину, Куртуа в прыжке перевёл мяч на угловой.

Миранда разыграл корнер с партнёром по команде и затем с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Папастатопулос головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Менди и Родриго по левой половине поля довели мяч до центра к линии штрафной площади, Винисиус оказался в офсайде, но при этом ударом под левый угол ворот форвард "Реала" также не смог переиграть Вьейтеса.

Беллингем сместился с правой половины поля в центр половины поля "Бетиса" и сделав пас на левую половину на Винисиуса сам сделал рывок в центр штрафной площади, Винисиус выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, но под давлением соперника Джуд всё же не смог завершить момент ударом по воротам.

Винисиус попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но обыграть Папастатопулоса у бразильца не получилось.

Беллингем с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, мяч шёл с отскоком от газона, Вьейтес изначально отбил мяч перед собой, но всё же отскок голкипер "Бетиса" контролировал.

Беллингем перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сабали.

Родри по правой половине поля разогнал атаку севильского клуба, но затем передача на ближний угол штрафной площади на ход Бельерину у Родриго не прошла.

Папастатопулос на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Винисиуса. "Реал" заработал достаточно неплохой стандарт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Реал", чтобы всё же начать забивать в ворота "Бетиса". Конечно убиваться на поле никто не будет, но всё же в этом противостоянии "сливочные" наверняка при своих болельщиках терять очки не собираются.

Перес по левой половинке поля вошёл в штрафную площадь и под давлением Рюдигера оказался на газоне, Исидро Диас справедливо показал, что нужно играть дальше.

Сабали с правой половины поля из-за пределов штрафной площади сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Угловой у ворот "Реала". Миранда выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вальверде хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

Рока с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, Родриго удачно блокировал попытку, мяч рикошетом от игрока "Бетиса" ушёл за пределы поля, будет удар от ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча счёт в Мадриде не открыт. "Реал" конечно же с мячом сегодня работает больше, но всё же в завершении атак есть проблемы у подопечных Карло Анчелотти. "Бетис" свои редкие моменты также пока что не использует, будем ждать более яркого футбола во второй половине матча.

45' Карвахаль по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и сделал короткий пас на Родриго, но Родриго под давлением соперника на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля.

45' Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

45' Три минуты добавил Исидро Диас к основному времени первого тайма.

44' Родриго с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем от лицевой линии поля из-под Миранды выполнил прострел во вратарскую, Вьейтес хорошо сыграл по позиции и перехватил мяч.

43' Родриго совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

42' Исидро Диас посмотрел пару повторов момента и в итоге принял решение отменить гол из-за офсайда.

41' На повторе было видно, что Рока в момент подачи сделал заступ в офсайд, как раз Марк делал прямое движение головой во вратарской, но не попал по мячу, Куртуа в итоге далее уже выбивал мяч как мог, гол вполне могут отменить.

40' Исидро Диас послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

39' Миранда со стандарта выполнил коварную подачу в центр вратарской, Куртуа под давлением соперника в прыжке кулаками выбил мяч к линии вратарской на Джонни, Джонни удачно подработал мяч и затем вогнал его под перекладину.

38' Против Роки были нарушены правила на левом фланге со стороны Вальверде у штрафной площади "Реала". "Бетис" тщательно готовится к стандарту.

37' Сабали с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бельерин хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

36' У Вальверде при попытке подать мяч в центр штрафной площади с правого фланга мяч свалился с ноги и полетел точно в руки Вьейтесу.

35' Рюдигер из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Папастатопулос грамотно сыграл по позиции и выбил мяч к правому флангу.

34' Из глубины поля последовал заброс на ход Пересу по правой половине поля, Айосе сбросил мяч на Бельерина, Эктор сразу же пробил с дальней дистанции в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

33' Родриго ворвался в штрафную площадь с правого фланга, удалось Родриго раскачать Миранду и Року, далее последовал прострел во вратарскую, Винисиус пяткой пробил в ближний угол ворот, Вьейтес удачно сыграл по позиции и намертво поймал мяч.

32' В довольно среднем темпе проходит у нас матч сегодня, как и ожидалось, при этом создавать голевые момент команды не спешат.

31' Карвахаль в борьбе за верховой мяч на своей половине поля влетел в Переса, Исидро Диас дал свисток в пользу "Реала".

30' Винисиус с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Беллингему, чтобы добраться до мяча.

29' Кроос из глубины поля выполнил передачу на ход Камавинга по центру, но Эдуардо под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

28' Винисиус с левого фланга ворвался в штрафную площадь и под давлением Сабали от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, вновь у игроков "Реала" не получилось завершить момент ударом по воротам.

27' Карвахаль при проходе к правому углу штрафной площади отыгрался с Вальверде и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

26' Угловой у ворот "Реала". Рока выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камавинга хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

25' Родриго совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади от лицевой линии поля, никто из партнёров по команде сразу же не смог зацепиться за мяч.

24' Беллингем перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Папастатопулоса.

23' Винисиус по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, но затем Винисиус заигрался и в окружении соперников форвард "Реала" потерял мяч.

22' Менди с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил плотно в ближний угол ворот, Вьейтес грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч.

21' Родри перехватил мяч в центре поля у Карвахаля, далее Родри убежал по левой половине поля немного вперёд и пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

20' Карвахаль с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Висуса и улетел в аут.

19' Родри на левом фланге нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" решили сразу же разыграть стандарт, но в итоге создать момент за счёт неожиданности не получилось.

18' Рока со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Рюдигер на левом фланге нарушил правила против Переса у своей штрафной площади. "Бетис" заработал неплохой стандарт.

16' Миранда в центре поля нарушил правила против Камавинга. Игроки "Реала" быстро разыграли стандарт.

15' Вьейтес неудачно выбил мяч из вратарской, Камавинга у линии штрафной площади перехватил мяч и сразу же сделал скидку в центр штрафной на Винисиуса, Вьейтес исправляя ошибку выбил мяч из-под ног соперника при игре на выходе, следом на мяч набежал Менди, который в касание пробил в левый угол ворот, но на линии ворот уже расположились двое игроков "Бетиса", в итоге открыть счёт в матче у "сливочных" пока что не получилось.

14' Родриго при рывке из центра поля по левой половине отыгрался с Винисиусом, далее Родриго убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Тяжело сегодня "Бетису" будет рассчитывать на что-то серьёзное и из-за больших проблем с составом, но всё же гости наверняка будут бороться до самого конца.

12' Игроки "Бетиса" стараются сейчас по большей части атаковать через правый фланг, но всё же создать что-то серьёзное у гостей не получается.

11' Сабали в центре поля нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" не смогли быстро разыграть стандарт на этот раз.

10' Из глубины поля последовал заброс на Виллиана в центр половины поля "Реала", Жозе в борьбе с Рюдигером не смог зацепиться за мяч.

9' Винисиус от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной, Карвахаль в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

8' Против Беллингема были нарушены правила в центре поля. Игроки "Реала" очень быстро разыграли стандарт.

7' Вьейтес теперь уже при выходе к линии штрафной площади немного далековато отпустил от себя мяч, но голкипер "Бетиса" успел выбить его к центру поля даже под давлением соперника.

6' Капитан "Реала" Начо Фернандес при рывке в центре поля далеко отпустил от себя мяч и затем уже в подкате опасно сыграл против Бельерина, за это он и получил жёлтую карточку.

5' Игроки "Бетиса" изначально разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, далее с правого фланга последовала подача на ближний угол вратарской, Куртуа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Бельерин получил заброс на ход по правому флангу из центра поля, далее Эктор от боковой линии штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, Начо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

3' Кроос из центра поля выполнил заброс на ход Карвахалю к правому углу штрафной площади, Даниэль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию на поле.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, но конечно же "Бетис" сегодня по большей части будет стараться играть от соперника.