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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Мадрид
0:0
Второй тайм: 72'
Бетис
0'
5' Желтая карточка
Начо Фернандес
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Джонни
72' Желтая карточка
Карвахаль Даниэль

Ход матча

5'
Начо Фернандес
 
39'
 
Джонни
63'
Аррисабалага Кепа
Куртуа Тибо
 
64'
Милитао Эдер
Начо Фернандес
 
72'
Карвахаль Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 368 Количество передач 254
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 129
Реал Мадрид 95.3% (123)
X 3.9% (5)
Бетис 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Бетис
9.30
6.60
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
30
Вьейтес
Франсиско
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
34
Висус
Рикардо
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
21
Рока
Марк
2
Бельерин
Эктор
17
Родри
Родриго
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Реал Мадрид
4-2-2-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.75

Среднее время на гол

74
120

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.58
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
58

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 19 (1) 0.5
Винисиус Жуниор 15 (1) 0.39
Родриго 10 0.26
Хоселу Санмартин 10 0.26
Диас Браим 8 0.21
Гюлер Арда 6 0.16
Карвахаль Даниэль 4 0.11
Васкес Лукас 3 0.08
Тчуамени Орельен 3 0.08
Вальверде Федерико 2 0.05
Модрич Лука 2 0.05
Кроос Тони 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Алаба Давид 0 0
Начо Фернандес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.26
Перес Айосе 9 0.24
Иско Аларкон 8 (2) 0.21
Форнальс Пабло 3 0.08
Рока Марк 2 0.05
Руибаль Айтор 2 0.05
Гидо Родригес 2 0.05
Диао Ассане 2 0.05
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Абнер 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 9 0
Начо Фернандес 4 2
Рюдигер Антонио 7 0
Винисиус Жуниор 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Себальос Дани 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Гюлер Арда 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Миранда Хуан 8 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Фекир Набиль 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (16)
6% (1)
6% (1)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
13
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

39
22
Реал Мадрид
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
16% (6)
35% (13)
Бетис
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

40
35

Голы по времени матча

Забито

46
22
16 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 23
5
11%
6
27%
1-15
6
13%
2
9%
16-30
5
11%
6
27%
31-45
11
24%
3
14%
46-60
10
22%
2
9%
61-75
9
20%
3
14%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
6
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
7
28%
61-75
4
36%
6
24%
76-90

Забито

40
27
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
18 Не забивали 21
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
6
15%
7
26%
46-60
9
23%
4
15%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Забито

86
49
35 В 1-м тайме 25
51 Во 2-м тайме 24
27 Забивали первыми 23
1 Не забивали 7
10
12%
9
18%
1-15
13
15%
5
10%
16-30
12
14%
11
22%
31-45
17
20%
10
20%
46-60
19
22%
6
12%
61-75
15
17%
8
16%
76-90

Пропущено

27
44
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 24
8
30%
30%
2
5%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
2
7%
13
30%
30%
31-45
6
22%
3
7%
46-60
2
7%
9
20%
61-75
5
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Бетис

Точный счет

2:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
4
7 раз 19%
3
6 раз 16%
5
2 раза 5%
0
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
3
14
4
1.5
8
11
9
9
2.5
3
16
6
12
3.5
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
1.5
Больше Меньше
7
11
6
13
2.5
3
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
1
0.5
Больше Меньше
30
7
25
12
1.5
15
22
15
22
2.5
3
34
9
28
3.5
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 0:0 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 0:0 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 0:0 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    76'
    Фланговый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Миранды. 
  • 75'
    Милитао с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Угловой
    74'
    Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рюдигер неплохо выпрыгнул, но головой под давлением соперника не смог направить мяч в правый угол ворот. 
  • 73'
    Вальверде с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Висус сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 72'
    Последовала передача на ход Пересу по левому флангу, Милитао грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    71'
    Беллингем при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Камавинга забрался в офсайд. 
  • Офсайд
    70'
    Из центра поля последовала передача на ход Пересу по левой половине поля, Айосе убежал в штрафную площадь и не смог под давлением соперника как следует пробить по воротам, а далее уже Миранда сделал прострел в центр вратарской на Виллиана, который удачно подправил мяч в сетку, но при этом форвард "Бетиса" был в офсайде. 
  • Замена
    69'
    Вторую подряд замену провёл Карло Анчелотти. Вместо Начо Фернандеса на поле вышел Эдер Милитао. 
  • Замена
    68'
    В составе "Реала" произошла замена. Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Кепа Аррисабалага, который не останется в мадридском клубе на следующий сезон. 
  • Офсайд
    67'
    Беллингем разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Винисиусу, форвард "Реала" оказался в небольшом офсайде. 
  • Угловой
    66'
    Рока с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь игроки "Реала" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    65'
    Перес разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Миранда пробил в дальний угол ворот, Куртуа отлично сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    64'
    Кроос с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Бетиса" уверенно перехватили мяч на этот раз, а затем гости пустились в контратаку. 
  • Угловой
    63'
    Угловой у ворот "Бетиса". Кроос выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вьейтес ошибся пари игре на выходе, далее последовал удар под левую штангу, Бельерин удачно сыграл как раз у штанги и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 62'
    Кроос со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Бетиса" в обороне вновь сыграли очень внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
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    • Фол, нарушение
      61'
      Папастатопулос на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Винисиуса. "Реал" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 60'
      Родри по правой половине поля разогнал атаку севильского клуба, но затем передача на ближний угол штрафной площади на ход Бельерину у Родриго не прошла. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Беллингем перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сабали. 
    • Опасный момент
      58'
      Беллингем с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, мяч шёл с отскоком от газона, Вьейтес изначально отбил мяч перед собой, но всё же отскок голкипер "Бетиса" контролировал. 
    • 57'
      Винисиус попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но обыграть Папастатопулоса у бразильца не получилось. 
    • 56'
      Беллингем сместился с правой половины поля в центр половины поля "Бетиса" и сделав пас на левую половину на Винисиуса сам сделал рывок в центр штрафной площади, Винисиус выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, но под давлением соперника Джуд всё же не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Офсайд
      55'
      Менди и Родриго по левой половине поля довели мяч до центра к линии штрафной площади, Винисиус оказался в офсайде, но при этом ударом под левый угол ворот форвард "Реала" также не смог переиграть Вьейтеса. 
    • Угловой
      54'
      Миранда разыграл корнер с партнёром по команде и затем с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Папастатопулос головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      53'
      Перес с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Карвахаля и полетел под перекладину, Куртуа в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 52'
      Беллингем удачно отработал в обороне, на правом фланге Джуд перехватил мяч у своей штрафной площади у Бельерина. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Джонни в центре поля нарушил правила против Камавинги. Игроки "Реала" быстро разыграли стандарт. 
    • 50'
      Рока с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, Родриго удачно блокировал попытку, мяч рикошетом от игрока "Бетиса" ушёл за пределы поля, будет удар от ворот. 
    • Угловой
      49'
      Угловой у ворот "Реала". Миранда выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вальверде хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      48'
      Сабали с правой половины поля из-за пределов штрафной площади сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Судья
      47'
      Перес по левой половинке поля вошёл в штрафную площадь и под давлением Рюдигера оказался на газоне, Исидро Диас справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Реал", чтобы всё же начать забивать в ворота "Бетиса". Конечно убиваться на поле никто не будет, но всё же в этом противостоянии "сливочные" наверняка при своих болельщиках терять очки не собираются. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча счёт в Мадриде не открыт. "Реал" конечно же с мячом сегодня работает больше, но всё же в завершении атак есть проблемы у подопечных Карло Анчелотти. "Бетис" свои редкие моменты также пока что не использует, будем ждать более яркого футбола во второй половине матча. 
    • 45'
      Карвахаль по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и сделал короткий пас на Родриго, но Родриго под давлением соперника на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 45'
      Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Исидро Диас к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Родриго с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем от лицевой линии поля из-под Миранды выполнил прострел во вратарскую, Вьейтес хорошо сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 43'
      Родриго совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Судья
      42'
      Исидро Диас посмотрел пару повторов момента и в итоге принял решение отменить гол из-за офсайда. 
    • Видеоповтор
      41'
      На повторе было видно, что Рока в момент подачи сделал заступ в офсайд, как раз Марк делал прямое движение головой во вратарской, но не попал по мячу, Куртуа в итоге далее уже выбивал мяч как мог, гол вполне могут отменить. 
    • Видеоповтор
      40'
      Исидро Диас послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • Офсайд
      39'
      Миранда со стандарта выполнил коварную подачу в центр вратарской, Куртуа под давлением соперника в прыжке кулаками выбил мяч к линии вратарской на Джонни, Джонни удачно подработал мяч и затем вогнал его под перекладину. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Против Роки были нарушены правила на левом фланге со стороны Вальверде у штрафной площади "Реала". "Бетис" тщательно готовится к стандарту. 
    • Опасный момент
      37'
      Сабали с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бельерин хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 36'
      У Вальверде при попытке подать мяч в центр штрафной площади с правого фланга мяч свалился с ноги и полетел точно в руки Вьейтесу. 
    • 35'
      Рюдигер из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Папастатопулос грамотно сыграл по позиции и выбил мяч к правому флангу. 
    • 34'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Пересу по правой половине поля, Айосе сбросил мяч на Бельерина, Эктор сразу же пробил с дальней дистанции в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      33'
      Родриго ворвался в штрафную площадь с правого фланга, удалось Родриго раскачать Миранду и Року, далее последовал прострел во вратарскую, Винисиус пяткой пробил в ближний угол ворот, Вьейтес удачно сыграл по позиции и намертво поймал мяч. 
    • 32'
      В довольно среднем темпе проходит у нас матч сегодня, как и ожидалось, при этом создавать голевые момент команды не спешат. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Карвахаль в борьбе за верховой мяч на своей половине поля влетел в Переса, Исидро Диас дал свисток в пользу "Реала". 
    • 30'
      Винисиус с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Беллингему, чтобы добраться до мяча. 
    • 29'
      Кроос из глубины поля выполнил передачу на ход Камавинга по центру, но Эдуардо под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 28'
      Винисиус с левого фланга ворвался в штрафную площадь и под давлением Сабали от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, вновь у игроков "Реала" не получилось завершить момент ударом по воротам. 
    • 27'
      Карвахаль при проходе к правому углу штрафной площади отыгрался с Вальверде и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, защитники "Бетиса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Угловой
      26'
      Угловой у ворот "Реала". Рока выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камавинга хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 25'
      Родриго совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади от лицевой линии поля, никто из партнёров по команде сразу же не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Беллингем перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Папастатопулоса. 
    • 23'
      Винисиус по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, но затем Винисиус заигрался и в окружении соперников форвард "Реала" потерял мяч. 
    • 22'
      Менди с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил плотно в ближний угол ворот, Вьейтес грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч. 
    • 21'
      Родри перехватил мяч в центре поля у Карвахаля, далее Родри убежал по левой половине поля немного вперёд и пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 20'
      Карвахаль с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Висуса и улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Родри на левом фланге нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" решили сразу же разыграть стандарт, но в итоге создать момент за счёт неожиданности не получилось. 
    • 18'
      Рока со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Рюдигер на левом фланге нарушил правила против Переса у своей штрафной площади. "Бетис" заработал неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Миранда в центре поля нарушил правила против Камавинга. Игроки "Реала" быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      15'
      Вьейтес неудачно выбил мяч из вратарской, Камавинга у линии штрафной площади перехватил мяч и сразу же сделал скидку в центр штрафной на Винисиуса, Вьейтес исправляя ошибку выбил мяч из-под ног соперника при игре на выходе, следом на мяч набежал Менди, который в касание пробил в левый угол ворот, но на линии ворот уже расположились двое игроков "Бетиса", в итоге открыть счёт в матче у "сливочных" пока что не получилось. 
    • Опасный момент
      14'
      Родриго при рывке из центра поля по левой половине отыгрался с Винисиусом, далее Родриго убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 13'
      Тяжело сегодня "Бетису" будет рассчитывать на что-то серьёзное и из-за больших проблем с составом, но всё же гости наверняка будут бороться до самого конца. 
    • 12'
      Игроки "Бетиса" стараются сейчас по большей части атаковать через правый фланг, но всё же создать что-то серьёзное у гостей не получается. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Сабали в центре поля нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" не смогли быстро разыграть стандарт на этот раз. 
    • 10'
      Из глубины поля последовал заброс на Виллиана в центр половины поля "Реала", Жозе в борьбе с Рюдигером не смог зацепиться за мяч. 
    • 9'
      Винисиус от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной, Карвахаль в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Против Беллингема были нарушены правила в центре поля. Игроки "Реала" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      Вьейтес теперь уже при выходе к линии штрафной площади немного далековато отпустил от себя мяч, но голкипер "Бетиса" успел выбить его к центру поля даже под давлением соперника. 
    • Желтая карточка
      6'
      Капитан "Реала" Начо Фернандес при рывке в центре поля далеко отпустил от себя мяч и затем уже в подкате опасно сыграл против Бельерина, за это он и получил жёлтую карточку. 
    • Угловой
      5'
      Игроки "Бетиса" изначально разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, далее с правого фланга последовала подача на ближний угол вратарской, Куртуа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Бельерин получил заброс на ход по правому флангу из центра поля, далее Эктор от боковой линии штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, Начо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 3'
      Кроос из центра поля выполнил заброс на ход Карвахалю к правому углу штрафной площади, Даниэль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию на поле. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, но конечно же "Бетис" сегодня по большей части будет стараться играть от соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра. "Реал" и "Бетис" уже заканчивают сезон в своё удовольствие, а поэтому футболисты обеих команды должны в первую очередь получил удовольствие от игры в этот вечер. 