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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Реал Мадрид
 
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Бетис
Прогнозы 47
Реал Мадрид 95.7% (45)
X 4.3% (2)
Бетис 0% (0)
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Реал Мадрид
Ничья
Бетис
7.50
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Реал Мадрид
Бетис

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.75

Среднее время на гол

74
120

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.58
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
58

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 19 (1) 0.51
Винисиус Жуниор 15 (1) 0.41
Родриго 10 0.27
Хоселу Санмартин 10 0.27
Диас Браим 8 0.22
Гюлер Арда 6 0.16
Карвахаль Даниэль 4 0.11
Васкес Лукас 3 0.08
Тчуамени Орельен 3 0.08
Вальверде Федерико 2 0.05
Модрич Лука 2 0.05
Кроос Тони 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Алаба Давид 0 0
Начо Фернандес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.27
Перес Айосе 9 0.24
Иско Аларкон 8 (2) 0.22
Форнальс Пабло 3 0.08
Рока Марк 2 0.05
Руибаль Айтор 2 0.05
Гидо Родригес 2 0.05
Диао Ассане 2 0.05
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Абнер 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 9 0
Рюдигер Антонио 7 0
Винисиус Жуниор 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Начо Фернандес 3 2
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Себальос Дани 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Гюлер Арда 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Миранда Хуан 8 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Фекир Набиль 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (16)
6% (1)
6% (1)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
13
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

39
22
Реал Мадрид
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
16% (6)
35% (13)
Бетис
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

40
35

Голы по времени матча

Забито

46
22
16 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 23
5
11%
6
27%
1-15
6
13%
2
9%
16-30
5
11%
6
27%
31-45
11
24%
3
14%
46-60
10
22%
2
9%
61-75
9
20%
3
14%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
6
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
7
28%
61-75
4
36%
6
24%
76-90

Забито

40
27
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
18 Не забивали 21
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
6
15%
7
26%
46-60
9
23%
4
15%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Забито

86
49
35 В 1-м тайме 25
51 Во 2-м тайме 24
27 Забивали первыми 23
1 Не забивали 7
10
12%
9
18%
1-15
13
15%
5
10%
16-30
12
14%
11
22%
31-45
17
20%
10
20%
46-60
19
22%
6
12%
61-75
15
17%
8
16%
76-90

Пропущено

27
44
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 24
8
30%
30%
2
5%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
2
7%
13
30%
30%
31-45
6
22%
3
7%
46-60
2
7%
9
20%
61-75
5
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Бетис

Точный счет

2:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
4
7 раз 19%
3
6 раз 16%
5
2 раза 5%
0
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
3
14
4
1.5
8
11
9
9
2.5
3
16
6
12
3.5
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
1.5
Больше Меньше
7
11
6
13
2.5
3
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
1
0.5
Больше Меньше
30
7
25
12
1.5
15
22
15
22
2.5
3
34
9
28
3.5
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Бетис
    7.50
    5.70
    Реклама, betcity.ru
    7.53
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    31.9% (15)
    2:0 Реал Мадрид
    23.4% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    21.3% (10)
    3:0 Реал Мадрид
    6.4% (3)
    4:1 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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