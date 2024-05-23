Тур: 38. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Реал Мадрид
Бетис
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
31
Голов в среднем за матч
2
2.21
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.75
Среднее время на гол
74
120
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.58
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
58
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|19 (1)
|0.51
|Винисиус Жуниор
|15 (1)
|0.41
|Родриго
|10
|0.27
|Хоселу Санмартин
|10
|0.27
|Диас Браим
|8
|0.22
|Гюлер Арда
|6
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.11
|Васкес Лукас
|3
|0.08
|Тчуамени Орельен
|3
|0.08
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|Модрич Лука
|2
|0.05
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.27
|Перес Айосе
|9
|0.24
|Иско Аларкон
|8 (2)
|0.22
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|Рока Марк
|2
|0.05
|Руибаль Айтор
|2
|0.05
|Гидо Родригес
|2
|0.05
|Диао Ассане
|2
|0.05
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|9
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Себальос Дани
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Миранда Хуан
|8
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (16)
6% (1)
6% (1)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
13
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
39
22
Реал Мадрид
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
16% (6)
35% (13)
Бетис
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
40
35
Голы по времени матча
Забито
46
22
16 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 23
5
11%
6
27%
1-15
6
13%
2
9%
16-30
5
11%
6
27%
31-45
11
24%
3
14%
46-60
10
22%
2
9%
61-75
9
20%
3
14%
76-90
Пропущено
11
25
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
6
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
7
28%
61-75
4
36%
6
24%
76-90
Забито
40
27
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
18 Не забивали 21
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
6
15%
7
26%
46-60
9
23%
4
15%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Забито
86
49
35 В 1-м тайме 25
51 Во 2-м тайме 24
27 Забивали первыми 23
1 Не забивали 7
10
12%
9
18%
1-15
13
15%
5
10%
16-30
12
14%
11
22%
31-45
17
20%
10
20%
46-60
19
22%
6
12%
61-75
15
17%
8
16%
76-90
Пропущено
27
44
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 24
8
30%
30%
2
5%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
2
7%
13
30%
30%
31-45
6
22%
3
7%
46-60
2
7%
9
20%
61-75
5
19%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Бетис
Точный счет
2:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
4
7 раз 19%
3
6 раз 16%
5
2 раза 5%
0
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
163
144
811
99
316
612
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
711
613
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
361
Больше Меньше
307
2512
1522
1522
334
928
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Жирона
|Довбик Артём
|21 (7)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
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|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
Исход игры
Реал Мадрид
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
31.9% (15)
2:0 Реал Мадрид
23.4% (11)
3:1 Реал Мадрид
21.3% (10)
3:0 Реал Мадрид
6.4% (3)
4:1 Реал Мадрид
4.3% (2)
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