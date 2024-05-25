Тур: 38. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 18385 Главный судья: Мелеро Марио
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаБаэна Алехандро
1:0
30' ГолБудимир Анте
34' Желтая карточкаМуньос Икер
40' Желтая карточкаТраоре Бертран
1:1
57' ГолМоралес Луис
82' Желтая карточкаПенья Рубен
88' Желтая карточкаМоскера Йерсон
88' Желтая карточкаАрнаис Хосе
89' Желтая карточкаУнаи Гарсия
90' Undefined phrase: football_event_Моралес Луис
90'+4
Ход матча
10'
30'
1:0
34'
40'
57'
1:1
82'
88'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
358 Количество передач 490
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.61 ТБ(2,5) голов
-
-
-
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
20
Террац
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Урия Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Вильярреал
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.7
Среднее время на гол
49
52
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|17 (3)
|0.45
|Гарсия Рауль
|6
|0.16
|Муньос Икер
|4
|0.11
|Гарсия Рубен
|3
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Арнаис Хосе
|2
|0.05
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|23
|0.61
|Морено Херард
|10 (2)
|0.26
|Моралес Луис
|7
|0.18
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.08
|Куэнка Хорхе
|3
|0.08
|Баэна Алехандро
|2
|0.05
|Морено Альберто
|2
|0.05
|Ахомач Илиас
|2
|0.05
|Москера Йерсон
|2
|0.05
|Комесанья Санти
|2
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Траоре Бертран
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Террац Рамон
|0
|0
|Альбиоль Рауль
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|9
|1
|Авила Эсекьель
|4
|3
|Унаи Гарсия
|5
|1
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Торро Лукас
|5
|0
|Муньос Икер
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Эррандо Хорхе
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Ибаньес Пабло
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Пенья Рубен
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Арнаис Хосе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Комесанья Санти
|7
|2
|Фемения Кико
|7
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Куэнка Хорхе
|7
|0
|Морено Альберто
|3
|2
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Марселино Гарсия Тораль
|5
|0
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Траоре Бертран
|4
|0
|Эрик-Бертран Байи
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Москера Йерсон
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Террац Рамон
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Рейна Пепе
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
9
11
Осасуна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
19
27
Осасуна
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Вильярреал
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
25
27
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
5
26%
3
10%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
6
32%
7
24%
76-90
Пропущено
26
33
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
2
8%
2
6%
1-15
7
27%
11
33%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
7
27%
6
18%
61-75
5
19%
4
12%
76-90
Забито
26
36
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
12%
2
6%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
23%
11
31%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
6
23%
7
19%
76-90
Пропущено
30
32
8 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
2
7%
8
25%
31-45
8
27%
5
16%
46-60
5
17%
3
9%
61-75
9
30%
5
16%
76-90
Забито
45
65
19 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 41
19 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
8
18%
5
8%
1-15
7
16%
10
15%
16-30
4
9%
9
14%
31-45
8
18%
16
25%
46-60
6
13%
11
17%
61-75
12
27%
14
22%
76-90
Пропущено
56
65
21 В 1-м тайме 37
35 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 32
5
9%
7
11%
1-15
10
18%
17
26%
16-30
6
11%
13
20%
31-45
9
16%
10
15%
46-60
12
21%
9
14%
61-75
14
25%
9
14%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2
Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Результаты матчей
Осасуна
Вильярреал
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
0:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
19 раз 50%
3
8 раз 21%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
514
910
118
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
811
613
217
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
344
1325
1523
335
1127
137
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|1:0 Заявка
|38
|24
|4
|10
|69 - 43
|76
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|0:1 Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 38
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 19
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11