Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

86' Удар от ворот произведет Вильярреал

85' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Пенья Рубен пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

85' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Осасуна

82' Судья подбегает и показывает Пенья Рубен из команды Осасуна отложенную желтую карточку за фол.

82' Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали

81' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

81' Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Вильярреал

79' Рауль Гарсия из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

79' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Террац Рамон получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Террац Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Пенья Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

64' Манди Аисса выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

62' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Вильярреал

62' Ибаньес Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Пенья Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

57' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с правой ноги!

57' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Осасуна

54' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Москера Йерсон и попал в каркас ворот!

51' Баэна Алехандро пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

51' Траоре Бертран из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Москера Йерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

46' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе