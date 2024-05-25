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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 18385 Главный судья: Мелеро Марио
Осасуна
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
10' Желтая карточка
Баэна Алехандро
1:0
30' Гол
Будимир Анте
34' Желтая карточка
Муньос Икер
40' Желтая карточка
Траоре Бертран
1:1
57' Гол
Моралес Луис
82' Желтая карточка
Пенья Рубен
88' Желтая карточка
Москера Йерсон
88' Желтая карточка
Арнаис Хосе
89' Желтая карточка
Унаи Гарсия
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Моралес Луис
90'+4

Ход матча

10'
 
Баэна Алехандро
17'
 
Моралес Луис
Сорлот Александр
30'
Будимир Анте
(Пенья Рубен)
1:0
34'
Муньос Икер
 
40'
 
Траоре Бертран
57'
1:1
Моралес Луис
(Баэна Алехандро)
59'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
63'
 
Парехо Даниэль
Куэнка Хорхе
63'
 
Гуэдеш Гонсалу
Баэна Алехандро
66'
Гомес Мойсес
Ибаньес Пабло
 
66'
Монкайола Хон
Торро Лукас
 
79'
 
Ахомач Илиас
Террац Рамон
79'
Арнаис Хосе
Орос Аймар
 
80'
Унаи Гарсия
Катена Алехандро
 
82'
Пенья Рубен
 
88'
 
Москера Йерсон
88'
Арнаис Хосе
 
89'
Унаи Гарсия
 
90'
 
Моралес Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 358 Количество передач 490
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Осасуна 18% (20)
X 32.4% (36)
Вильярреал 49.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
6
Торро
Лукас
34
Муньос
Икер
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
19
Ибаньес
Пабло
17
Будимир
Анте
1
Рейна
Пепе
17
Фемения
Кико
2
Москера
Йерсон
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
20
Террац
Рамон
4
Комесанья
Санти
25
Траоре
Бертран
14
Тригерос
Мануэль
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
Осасуна
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.7

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 17 (3) 0.45
Гарсия Рауль 6 0.16
Муньос Икер 4 0.11
Гарсия Рубен 3 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Арнаис Хосе 2 0.05
Орос Аймар 2 (1) 0.05
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Мохика Хоан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Круз Хуан 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 23 0.61
Морено Херард 10 (2) 0.26
Моралес Луис 7 0.18
Парехо Даниэль 3 (3) 0.08
Гуэдеш Гонсалу 3 0.08
Куэнка Хорхе 3 0.08
Баэна Алехандро 2 0.05
Морено Альберто 2 0.05
Ахомач Илиас 2 0.05
Москера Йерсон 2 0.05
Комесанья Санти 2 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Траоре Бертран 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Террац Рамон 0 0
Альбиоль Рауль 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 9 1
Авила Эсекьель 4 3
Унаи Гарсия 5 1
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Муньос Икер 5 0
Аррасате Ягоба 1 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Эррандо Хорхе 4 0
Монкайола Хон 2 1
Ибаньес Пабло 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Пенья Рубен 3 0
Барха Энрике 3 0
Арнаис Хосе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Эррера Серхио 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Комесанья Санти 7 2
Фемения Кико 7 1
Капу Этьен 8 0
Куэнка Хорхе 7 0
Морено Альберто 3 2
Альбиоль Рауль 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Марселино Гарсия Тораль 5 0
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Траоре Бертран 4 0
Эрик-Бертран Байи 4 0
Пино Йереми 4 0
Москера Йерсон 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Террац Рамон 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Рейна Пепе 1 1
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кике Сетьен 0 1
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

9
11
Осасуна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

19
27
Осасуна
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Вильярреал
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

25
27

Упущенные победы

28
38

Голы по времени матча

Забито

19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
5
26%
3
10%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
6
32%
7
24%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
2
8%
2
6%
1-15
7
27%
11
33%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
7
27%
6
18%
61-75
5
19%
4
12%
76-90

Забито

26
36
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
12%
2
6%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
23%
11
31%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
6
23%
7
19%
76-90

Пропущено

30
32
8 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
2
7%
8
25%
31-45
8
27%
5
16%
46-60
5
17%
3
9%
61-75
9
30%
5
16%
76-90

Забито

45
65
19 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 41
19 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
8
18%
5
8%
1-15
7
16%
10
15%
16-30
4
9%
9
14%
31-45
8
18%
16
25%
46-60
6
13%
11
17%
61-75
12
27%
14
22%
76-90

Пропущено

56
65
21 В 1-м тайме 37
35 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 32
5
9%
7
11%
1-15
10
18%
17
26%
16-30
6
11%
13
20%
31-45
9
16%
10
15%
46-60
12
21%
9
14%
61-75
14
25%
9
14%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2
Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Осасуна
Вильярреал

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
19 раз 50%
3
8 раз 21%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
9
10
1
18
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
2
8
11
1.5
6
13
2
17
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
34
4
13
25
1.5
15
23
3
35
2.5
11
27
1
37
3.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 38 24 4 10 69 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 38 16 12 10 51 - 38 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 19 8 6 5 26 - 19 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 1:0 Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18385 болельщиков
  • 94'
    Команда Вильярреал играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Осасуна: 43%, Вильярреал: 57%.
  • 94'
    Моралес Луис из команды Вильярреал в офсайде
  • 93'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вильярреал отменен из-за положения "вне игры".
  • 92'
    Г О О О О О Л! Вильярреал забивает! Моралес Луис отличился.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Осасуна 18% (20)
    X 32.4% (36)
    Вильярреал 49.5% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult