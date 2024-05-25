Тур: 38. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 7558 Главный судья: Бускетс Матео
0'
13' Желтая карточкаЭрнандес Хави
21' Желтая карточкаСуарес Луис
0:1
30' ГолОкампо Брайан
1:1
48' ГолМелеро Гонсало
2:1
51' ГолАррибас Серхио
3:1
57' Гол в свои воротаСальдуа Хосеба
4:1
65' ГолСуарес Луис
5:1
71' ГолСуарес Луис
78' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
78' Желтая карточкаХименес Фали
6:1
86' ГолАррибас Серхио
90'+1
Ход матча
13'
21'
30'
0:1
48'
1:1
51'
2:1
57'
3:1
65'
4:1
71'
5:1
78'
78'
86'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
437 Количество передач 512
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
24
Ланга
Бруну
13
Хиль
Давид
33
Пирес
Лукас
21
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Кадис
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|9
|0.24
|Баптистао Лео
|6
|0.16
|Суарес Луис III
|6 (1)
|0.16
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.08
|Лосано Энтони
|3
|0.08
|Ромеро Лука
|3
|0.08
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.05
|Акиеме Серхио
|2
|0.05
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Мелеро Гонсало
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.13
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|3
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Рохер Марти
|2
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Гвардиола Серхи
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Алекс Фернандес
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|11
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Эмбарба Адриан
|5
|0
|Монтес Сесар
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Пенья Маркос
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Ромеро Лука
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Аррибас Серхио
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|17
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|12
|0
|Эрнандес Хави V
|10
|0
|Собрино Рубен
|8
|1
|Чуст Виктор
|3
|2
|Пирес Лукас
|6
|0
|Рамос Кристофер
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
16
10
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Кадис
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
33
11
Упущенные победы
8
14
Альмерия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
Кадис
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
32% (12)
47% (18)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
35
11
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
37
35
15 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
16%
3
9%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
1
3%
2
6%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
8
22%
10
29%
61-75
9
24%
9
26%
76-90
Забито
21
15
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 28
5
24%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
2
10%
1
7%
76-90
Пропущено
39
20
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
5
13%
6
30%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
9
23%
2
10%
31-45
5
13%
6
30%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
8
21%
3
15%
76-90
Забито
42
26
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 19
6
14%
4
15%
1-15
5
12%
9
35%
16-30
10
24%
2
8%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
11
26%
2
8%
61-75
5
12%
5
19%
76-90
Пропущено
76
55
35 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 38
23 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
11
14%
9
16%
1-15
14
18%
4
7%
16-30
10
13%
4
7%
31-45
10
13%
13
24%
46-60
14
18%
13
24%
61-75
17
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Мальорка - Альмерия 2:2 Альмерия - Барселона 0:2 Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1
Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2
Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Севилья - Кадис 0:1 Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0
Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0
Результаты матчей
Альмерия
Кадис
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:0
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
0
10 раз 53%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
Точный счет
2:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
12 раз 32%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
15 раз 39%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
613
415
217
118
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
910
613
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
2018
1226
533
236
137
137
137
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 9
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|22 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 36
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 6:1 Кадис
Исход игры
Альмерия
41.1% (46)
Ничья
42.9% (48)
Кадис
16.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (43)
2:1 Альмерия
22.3% (25)
1:0 Альмерия
15.2% (17)
0:1 Кадис
7.1% (8)
1:2 Кадис
7.1% (8)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Альмерия
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!