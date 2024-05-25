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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 7558 Главный судья: Бускетс Матео
Альмерия
6:1
Конец матча
Кадис
0'
13' Желтая карточка
Эрнандес Хави
21' Желтая карточка
Суарес Луис
0:1
30' Гол
Окампо Брайан
1:1
48' Гол
Мелеро Гонсало
2:1
51' Гол
Аррибас Серхио
3:1
57' Гол в свои ворота
Сальдуа Хосеба
4:1
65' Гол
Суарес Луис
5:1
71' Гол
Суарес Луис
78' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
78' Желтая карточка
Хименес Фали
6:1
86' Гол
Аррибас Серхио
90'+1

Ход матча

13'
 
Эрнандес Хави
21'
Суарес Луис
 
30'
0:1
Окампо Брайан
(Алекс Фернандес)
46'
Аррибас Серхио
Баптистао Лео
 
46'
Мелеро Гонсало
Гонсалес Эдгар
 
48'
Мелеро Гонсало
(Эмбарба Адриан)
1:1
51'
Аррибас Серхио
2:1
57'
Сальдуа Хосеба
3:1
64'
 
Хуанми Мигель
Алекс Фернандес
64'
 
Самассеку Диади
Эскаланте Гонсало
65'
Суарес Луис
(Виера Хонатан)
4:1
67'
Санз Пако
Радованович Александар
 
70'
 
Собрино Рубен
Окампо Брайан
71'
Суарес Луис
5:1
76'
Коне Ибраима
Суарес Луис
 
78'
Эмбарба Адриан
 
78'
 
Хименес Фали
84'
Ромеро Лука
Виера Хонатан
 
86'
Аррибас Серхио
6:1
87'
 
Карселен Исаак
Сальдуа Хосеба
87'
 
Borja Vazquez
Наварро Роберто

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 437 Количество передач 512
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Альмерия 41.1% (46)
X 42.9% (48)
Кадис 16.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
18
Пубиль
Марк
21
Брандарис
Хуан
16
Радованович
Александар
24
Ланга
Бруну
5
Робертоне
Лукас
3
Гонсалес
Эдгар
12
Баптистао
Лео
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
13
Хиль
Давид
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
33
Пирес
Лукас
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
10
Окампо
Брайан
21
Рохер
Марти
27
Наварро
Роберто
Альмерия
4-2-3-1
Кадис
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Кадис

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 9 0.24
Баптистао Лео 6 0.16
Суарес Луис III 6 (1) 0.16
Рамазани Ларжи 3 0.08
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.08
Лосано Энтони 3 0.08
Ромеро Лука 3 0.08
Гонсалес Эдгар 2 0.05
Акиеме Серхио 2 0.05
Пубиль Марк 1 0.03
Мелеро Гонсало 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.13
Мачис Дарвин 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 3 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Рохер Марти 2 0.05
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Гвардиола Серхи 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Алекс Фернандес 0 0
Собрино Рубен 0 0
Чуст Виктор 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 11 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Эмбарба Адриан 5 0
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Брандарис Хуан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Посо Алехандро 3 0
Суарес Луис III 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Ромеро Лука 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Аррибас Серхио 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 17 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 12 0
Эрнандес Хави V 10 0
Собрино Рубен 8 1
Чуст Виктор 3 2
Пирес Лукас 6 0
Рамос Кристофер 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Окампо Брайан 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0

Результаты матчей

Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

16
10
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Кадис
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

8
14
Альмерия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
Кадис
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
32% (12)
47% (18)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

35
11

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

37
35
15 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
16%
3
9%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
1
3%
2
6%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
8
22%
10
29%
61-75
9
24%
9
26%
76-90

Забито

21
15
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 28
5
24%
2
13%
1-15
3
14%
6
40%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Пропущено

39
20
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
5
13%
6
30%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
9
23%
2
10%
31-45
5
13%
6
30%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
8
21%
3
15%
76-90

Забито

42
26
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 19
6
14%
4
15%
1-15
5
12%
9
35%
16-30
10
24%
2
8%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
11
26%
2
8%
61-75
5
12%
5
19%
76-90

Пропущено

76
55
35 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 38
23 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
11
14%
9
16%
1-15
14
18%
4
7%
16-30
10
13%
4
7%
31-45
10
13%
13
24%
46-60
14
18%
13
24%
61-75
17
22%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Мальорка - Альмерия 2:2 Альмерия - Барселона 0:2 Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1
Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2
Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Севилья - Кадис 0:1 Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0
Кадис - Мальорка 1:1 Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0

Результаты матчей

Альмерия
Кадис

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:0
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
0
10 раз 53%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%

Точный счет

2:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
12 раз 32%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
15 раз 39%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
8
6
13
1.5
4
15
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
10
6
13
1.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
12
0.5
Больше Меньше
20
18
12
26
1.5
5
33
2
36
2.5
1
37
1
37
3.5
1
37
4.5
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 0:0 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 0:0 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 0:0 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7558 болельщиков
  • 91'
    После классного второго тайма Альмерия совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Коне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 90'
    Контроль мяча: Альмерия: 46%, Кадис: 54%.
  • 90'
    Эрнандес Хави V ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Альмерия 41.1% (46)
    X 42.9% (48)
    Кадис 16.1% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 6:1 Кадис

    Исход игры
    Альмерия
    41.1% (46)
    Ничья
    42.9% (48)
    Кадис
    16.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.4% (43)
    2:1 Альмерия
    22.3% (25)
    1:0 Альмерия
    15.2% (17)
    0:1 Кадис
    7.1% (8)
    1:2 Кадис
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Альмерия
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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