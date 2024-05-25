Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Алекс Фернандес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Наварро Роберто пробует нанести удар издали, но Фернандо Мартинес держит все под контролем

44' Удар от ворот произведет Альмерия

44' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

44' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Алекс Фернандес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Алекс Фернандес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Виера Хонатан пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

40' Пубиль Марк пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

39' Мартинес Фернардо из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

34' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фантастический гол, где все сам сделал Окампо Брайан

30' Г О О О О Л - Окампо Брайан из команды Кадис правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

29' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Альмерия

28' Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Удар от ворот произведет Альмерия

27' Пирес Лукас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Баптистао Лео из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

16' Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Пубиль Марк из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кадис

14' Эмбарба Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Удар от ворот произведет Кадис

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

8' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч