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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Сосьедад
0:1
Перерыв
Атлетико М
0'
0:1
9' Гол
Лино Сэмуел
41' Желтая карточка
Вермирен Артур
45' Желтая карточка
Коке Хорхе
45' Желтая карточка
Пачеко Хон

Ход матча

9'
0:1
Лино Сэмуел
(Льоренте Маркос)
41'
 
Вермирен Артур
45'
 
Коке Хорхе
45'
Пачеко Хон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 256 Количество передач 192
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 113
Реал Сосьедад 21.2% (24)
X 41.6% (47)
Атлетико М 37.2% (42)
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1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
11
Бекер
Шеральдо
7
Барренечеа
Андер
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
18
Вермирен
Артур
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
12
Лино
Сэмуел
10
Корреа
Анхель
7
Гризманн
Антуан
Реал Сосьедад
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.6

Среднее время на гол

84
150

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.24
Кубо Такефуса 7 0.18
Браис Мендес 5 0.13
Мерино Микель 5 0.13
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.08
Андре Силва 3 (1) 0.08
Бекер Шеральдо 2 0.05
Фернандес Карлос 2 (1) 0.05
Ле Норман Робен 2 0.05
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 16 (4) 0.42
Мората Альваро 15 0.39
Корреа Анхель 9 (1) 0.24
Льоренте Маркос 6 0.16
Депай Мемфис 5 0.13
Лино Сэмуел 4 0.11
Рикельме Родриго 3 0.08
Де Пауль Родриго 3 0.08
Молина Науэль 2 0.05
Витсель Аксель 2 0.05
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Траоре Амари 7 0
Пачеко Хон 7 0
Браис Мендес 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Туррьентес Беньят 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Арамбуру Джон 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 9 0
Ньигес Сауль 8 0
Де Пауль Родриго 7 0
Савич Стефан 5 1
Молина Науэль 4 1
Витсель Аксель 5 0
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Хименес Хосе 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Барриос Пабло 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Галан Хави 4 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Вермирен Артур 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Атлетико М
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
7
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Атлетико М
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

20
39
Реал Сосьедад
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Атлетико М
27.3%
72.7%
9 побед 24 поражения
Первый тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
22% (8)
46% (17)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

26
46

Голы по времени матча

Забито

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
3
13%
7
27%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
9
45%
2
10%
76-90

Забито

25
40
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
4
16%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
10
40%
10
25%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
7
18%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Забито

49
66
26 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 21
9 Не забивали 8
8
16%
8
12%
1-15
4
8%
10
15%
16-30
14
29%
13
20%
31-45
4
8%
12
18%
46-60
9
18%
9
14%
61-75
10
20%
14
21%
76-90

Пропущено

39
45
19 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
5
13%
7
16%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
2
5%
10
22%
61-75
13
33%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетико М

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
3:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
18
1
7
11
1.5
14
5
3
15
2.5
8
11
2
16
3.5
1
18
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
7
11
3
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
29
8
14
23
1.5
21
16
6
31
2.5
12
25
2
35
3.5
2
35
1
36
4.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 38 24 4 10 69 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 38 16 12 10 51 - 38 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 19 8 6 5 26 - 19 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 1:0 Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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    Прогнозы 113
    Реал Сосьедад 21.2% (24)
    X 41.6% (47)
    Атлетико М 37.2% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    6.80
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    21.9% (25)
    Ничья
    41.2% (47)
    Атлетико М
    36.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (39)
    1:2 Атлетико М
    25.4% (29)
    2:1 Реал Сосьедад
    11.4% (13)
    1:0 Реал Сосьедад
    7.9% (9)
    0:1 Атлетико М
    7% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    0:2 Атлетико М
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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