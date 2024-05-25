Тур: 38. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Санчес Хосе
0:1
Перерыв
0'
0:1
9' ГолЛино Сэмуел
41' Желтая карточкаВермирен Артур
45' Желтая карточкаКоке Хорхе
45' Желтая карточкаПачеко Хон
Ход матча
9'
0:1
41'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
256 Количество передач 192
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
-
28 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.6
Среднее время на гол
84
150
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.24
|Кубо Такефуса
|7
|0.18
|Браис Мендес
|5
|0.13
|Мерино Микель
|5
|0.13
|Барренечеа Андер
|4
|0.11
|Субименди Мартин
|4
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.08
|Андре Силва
|3 (1)
|0.08
|Бекер Шеральдо
|2
|0.05
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.05
|Ле Норман Робен
|2
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|16 (4)
|0.42
|Мората Альваро
|15
|0.39
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.24
|Льоренте Маркос
|6
|0.16
|Депай Мемфис
|5
|0.13
|Лино Сэмуел
|4
|0.11
|Рикельме Родриго
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|3
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.05
|Витсель Аксель
|2
|0.05
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Траоре Амари
|7
|0
|Пачеко Хон
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Туррьентес Беньят
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|Арамбуру Джон
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|9
|0
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Витсель Аксель
|5
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Барриос Пабло
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Атлетико М
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
7
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Атлетико М
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
39
Реал Сосьедад
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Атлетико М
27.3%
72.7%
9 побед 24 поражения
Первый тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
22% (8)
46% (17)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
26
46
Голы по времени матча
Забито
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
3
13%
7
27%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
9
45%
2
10%
76-90
Забито
25
40
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
4
16%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
10
40%
10
25%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
7
18%
76-90
Пропущено
19
24
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Забито
49
66
26 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 21
9 Не забивали 8
8
16%
8
12%
1-15
4
8%
10
15%
16-30
14
29%
13
20%
31-45
4
8%
12
18%
46-60
9
18%
9
14%
61-75
10
20%
14
21%
76-90
Пропущено
39
45
19 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
5
13%
7
16%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
2
5%
10
22%
61-75
13
33%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Атлетико М
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
3:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
181
711
145
315
811
216
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
117
712
711
316
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
298
1423
2116
631
1225
235
235
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|1:0 Заявка
|38
|24
|4
|10
|69 - 43
|76
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|0:1 Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 38
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 19
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
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|Жирона
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|24 (8)
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|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
21.9% (25)
Ничья
41.2% (47)
Атлетико М
36.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (39)
1:2 Атлетико М
25.4% (29)
2:1 Реал Сосьедад
11.4% (13)
1:0 Реал Сосьедад
7.9% (9)
0:1 Атлетико М
7% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
0:2 Атлетико М
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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