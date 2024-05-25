Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Льоренте Маркос пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

47' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Пачеко Хон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Коке Хорхе сейчас получил желтую

45' Ариц Элустондо нанес удар головой, но Ян Облак спокойно отбил мяч.

43' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Захарян Арсен бьет со штрафного в створ, но Ян Облак держит все под контролем

41' Вермирен Артур совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гризманн Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Браис Мендес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

39' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Атлетико М совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Корреа Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Барренечеа Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Атлетико М совершает вбрасывание на своей половине поля

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реал Сосьедад

27' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Де Пауль Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лино Сэмуел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Корреа Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Вермирен Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.