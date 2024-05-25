Тур: 38. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Санчес Хосе
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЛино Сэмуел
41' Желтая карточкаВермирен Артур
45' Желтая карточкаКоке Хорхе
45' Желтая карточкаПачеко Хон
57' Желтая карточкаБраис Мендес
80' Желтая карточкаНьигес Сауль
87' Желтая карточкаМандава Рейнилду
90' Желтая карточкаОласагасти Хон
90' Вторая желтая карточкаНьигес Сауль
0:2
90' ГолМандава Рейнилду
90'+5
Ход матча
9'
0:1
41'
45'
45'
57'
80'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
543 Количество передач 363
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
-
28 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.6
Среднее время на гол
84
150
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.24
|Кубо Такефуса
|7
|0.18
|Браис Мендес
|5
|0.13
|Мерино Микель
|5
|0.13
|Барренечеа Андер
|4
|0.11
|Субименди Мартин
|4
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.08
|Андре Силва
|3 (1)
|0.08
|Бекер Шеральдо
|2
|0.05
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.05
|Ле Норман Робен
|2
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|16 (4)
|0.42
|Мората Альваро
|15
|0.39
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.24
|Льоренте Маркос
|6
|0.16
|Депай Мемфис
|5
|0.13
|Лино Сэмуел
|4
|0.11
|Рикельме Родриго
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|3
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.05
|Мандава Рейнилду
|2
|0.05
|Витсель Аксель
|2
|0.05
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Пачеко Хон
|8
|0
|Траоре Амари
|7
|0
|Браис Мендес
|7
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Туррьентес Беньят
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|Оласагасти Хон
|3
|0
|Арамбуру Джон
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|9
|1
|Эрмосо Марио
|9
|0
|Де Пауль Родриго
|7
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Коке Хорхе
|6
|0
|Молина Науэль
|4
|1
|Витсель Аксель
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Барриос Пабло
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Атлетико М
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
7
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Атлетико М
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
39
Реал Сосьедад
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
Атлетико М
29.4%
70.6%
10 побед 24 поражения
Первый тайм
26% (10)
29% (11)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
21% (8)
45% (17)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
26
46
Голы по времени матча
Забито
24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
17%
6
21%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
6
25%
3
11%
61-75
3
13%
8
29%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
10
45%
2
10%
76-90
Забито
25
40
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
4
16%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
10
40%
10
25%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
7
18%
76-90
Пропущено
19
24
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Забито
49
68
26 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 22
10 Не забивали 8
8
16%
9
13%
1-15
4
8%
10
15%
16-30
14
29%
13
19%
31-45
4
8%
12
18%
46-60
9
18%
9
13%
61-75
10
20%
15
22%
76-90
Пропущено
41
45
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
6
15%
7
16%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
5
12%
7
16%
46-60
2
5%
10
22%
61-75
14
34%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Атлетико М
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
3:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
7
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
3:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 26%
3
10 раз 26%
0
8 раз 21%
1
8 раз 21%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
712
145
316
811
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
811
316
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
308
1424
2216
632
1226
236
236
137
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|1:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|0:1 Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|1:4 Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 53
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|4:1 Заявка
|38
|3
|12
|23
|41 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|1:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|1:4 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|0:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|4:1 Заявка
|19
|1
|8
|10
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|4:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|1:4 Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 34
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11