  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Сосьедад
0:2
Конец матча
Атлетико М
0'
0:1
9' Гол
Лино Сэмуел
41' Желтая карточка
Вермирен Артур
45' Желтая карточка
Коке Хорхе
45' Желтая карточка
Пачеко Хон
57' Желтая карточка
Браис Мендес
80' Желтая карточка
Ньигес Сауль
87' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
90' Желтая карточка
Оласагасти Хон
90' Вторая желтая карточка
Ньигес Сауль
0:2
90' Гол
Мандава Рейнилду
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Лино Сэмуел
(Льоренте Маркос)
41'
 
Вермирен Артур
45'
 
Коке Хорхе
45'
Пачеко Хон
 
57'
Браис Мендес
 
58'
 
Рикельме Родриго
Вермирен Артур
68'
Оярсабаль Микель
Барренечеа Андер
 
68'
Оласагасти Хон
Захарян Арсен
 
70'
 
Мората Альваро
Корреа Анхель
70'
 
Ньигес Сауль
Де Пауль Родриго
70'
 
Эрмосо Марио
Лино Сэмуел
80'
 
Ньигес Сауль
81'
Арамбуру Джон
Тирни Киран
 
82'
Андре Силва
Бекер Шеральдо
 
84'
 
Мандава Рейнилду
Аспиликуэта Сесар
84'
Урко Гонсалес
Туррьентес Беньят
 
87'
 
Мандава Рейнилду
90'
Оласагасти Хон
 
90'
 
Ньигес Сауль
90'
0:2
Мандава Рейнилду
(Мората Альваро)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 543 Количество передач 363
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 114
Реал Сосьедад 21.9% (25)
X 41.2% (47)
Атлетико М 36.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
11
Бекер
Шеральдо
7
Барренечеа
Андер
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
18
Вермирен
Артур
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
12
Лино
Сэмуел
10
Корреа
Анхель
7
Гризманн
Антуан
Реал Сосьедад
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.6

Среднее время на гол

84
150

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.24
Кубо Такефуса 7 0.18
Браис Мендес 5 0.13
Мерино Микель 5 0.13
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.08
Андре Силва 3 (1) 0.08
Бекер Шеральдо 2 0.05
Фернандес Карлос 2 (1) 0.05
Ле Норман Робен 2 0.05
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 16 (4) 0.42
Мората Альваро 15 0.39
Корреа Анхель 9 (1) 0.24
Льоренте Маркос 6 0.16
Депай Мемфис 5 0.13
Лино Сэмуел 4 0.11
Рикельме Родриго 3 0.08
Де Пауль Родриго 3 0.08
Молина Науэль 2 0.05
Мандава Рейнилду 2 0.05
Витсель Аксель 2 0.05
Ньигес Сауль 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Пачеко Хон 8 0
Траоре Амари 7 0
Браис Мендес 7 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Туррьентес Беньят 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Оласагасти Хон 3 0
Арамбуру Джон 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Андре Силва 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 9 1
Эрмосо Марио 9 0
Де Пауль Родриго 7 0
Савич Стефан 5 1
Коке Хорхе 6 0
Молина Науэль 4 1
Витсель Аксель 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Хименес Хосе 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Барриос Пабло 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Галан Хави 4 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Вермирен Артур 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Атлетико М
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
7
Реал Сосьедад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Атлетико М
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

20
39
Реал Сосьедад
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
Атлетико М
29.4%
70.6%
10 побед 24 поражения
Первый тайм
26% (10)
29% (11)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
21% (8)
45% (17)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

26
46

Голы по времени матча

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
17%
6
21%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
6
25%
3
11%
61-75
3
13%
8
29%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
10
45%
2
10%
76-90

Забито

25
40
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
4
16%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
10
40%
10
25%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
7
28%
7
18%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Забито

49
68
26 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 22
10 Не забивали 8
8
16%
9
13%
1-15
4
8%
10
15%
16-30
14
29%
13
19%
31-45
4
8%
12
18%
46-60
9
18%
9
13%
61-75
10
20%
15
22%
76-90

Пропущено

41
45
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
6
15%
7
16%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
5
12%
7
16%
46-60
2
5%
10
22%
61-75
14
34%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетико М

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
3:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
7
1 раз 5%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
3:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 26%
3
10 раз 26%
0
8 раз 21%
1
8 раз 21%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
14
5
3
16
2.5
8
11
2
17
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
8
11
3
16
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
30
8
14
24
1.5
22
16
6
32
2.5
12
26
2
36
3.5
2
36
1
37
4.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 1:4 Заявка 38 6 15 17 26 - 53 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 4:1 Заявка 38 3 12 23 41 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 1:4 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 4:1 Заявка 19 1 8 10 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 4:1 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 1:4 Заявка 19 1 6 12 10 - 34 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости LiveResult
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы