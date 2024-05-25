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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 13090 Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
0:1
Второй тайм: 71'
Атлетик Б
0'
44' Желтая карточка
Руис Иньиго
0:1
67' Гол
Уильямс Нико

Ход матча

44'
 
Руис Иньиго
46'
 
Вивиан Даниэль
Йерай Альварес
46'
 
Гарсия Рауль
Вильялибре Асьер
46'
 
Гомес Унаи
Хаурегисар Микель
59'
 
Гарсия Иманол
Юри Берчиче
62'
 
Агирреcабала Хулен
Унай Симон
67'
0:1
Уильямс Нико
(Беренгер Алекс)
68'
Паласон Иси
Трехо Оскар
 
68'
Рауль де Томас
Фалькао Радамель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 318 Количество передач 167
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 113
Райо Вальекано 10.6% (12)
X 29.2% (33)
Атлетик Б 60.2% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Карденас
Дани
2
Ратиу
Андрей
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
9
Фалькао
Радамель
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
16
Руис
Иньиго
7
Беренгер
Алекс
31
Хаурегисар
Микель
11
Уильямс
Нико
20
Вильялибре
Асьер
Райо Вальекано
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетик Б

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.16
Паласон Иси 4 (2) 0.11
Лежён Флорьян 3 0.08
Камелло Серхио 3 0.08
Де Фрутос Хорхе 2 0.05
Бебе Тьягу 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.37
Уильямс Иньяки 12 0.32
Беренгер Алекс 7 (1) 0.18
Уильямс Нико 5 0.13
Сансет Ойян 4 0.11
Гарсия Рауль 3 0.08
Юри Берчиче 3 0.08
Весга Микель 3 (2) 0.08
Вильялибре Асьер 2 0.05
Муньяин Икер 2 0.05
Гомес Унаи 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Эспино Альфонсо 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Лопес Унаи 8 0
Паласон Иси 8 0
Валентин Оскар 6 1
Перес Кике 7 0
Мумин Абдул 5 1
Чаваррия Пеп 5 1
Трехо Оскар 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Эрнандес Аридане 3 0
Нтекья Ранди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Руис Иньиго 7 0
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Юри Берчиче 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Эррера Андер 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Йерай Альварес 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Атлетик Б
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
8
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

9
42
Райо Вальекано
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Атлетик Б
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
32% (12)
49% (18)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

20
50

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
7
35%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
9
47%
3
15%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
17%
7
41%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Забито

12
42
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
29 Не забивали 20
0
0%
5
12%
1-15
4
33%
7
17%
16-30
2
17%
8
19%
31-45
2
17%
5
12%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90

Пропущено

21
18
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
6
29%
4
22%
61-75
6
29%
3
17%
76-90

Забито

31
62
16 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 22
17 Не забивали 9
2
6%
8
13%
1-15
8
26%
14
23%
16-30
6
19%
12
19%
31-45
2
6%
7
11%
46-60
1
3%
10
16%
61-75
12
39%
11
18%
76-90

Пропущено

45
35
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
5
11%
7
20%
46-60
10
22%
11
31%
61-75
12
27%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетик Б

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
2
7 раз 37%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 49%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
2
6
12
1.5
14
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
12
0.5
Больше Меньше
11
7
4
15
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
18
0.5
Больше Меньше
28
9
10
27
1.5
20
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 1:4 Заявка 38 6 15 17 26 - 53 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 4:1 Заявка 38 3 12 23 41 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 1:4 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 4:1 Заявка 19 1 8 10 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 4:1 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 1:4 Заявка 19 1 6 12 10 - 34 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 71'
    Гарсия Иманол из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 71'
    Игрок из команды Атлетик Б делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 70'
    Дэниел Карденас из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем
  • 70'
    Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 113
    Райо Вальекано 10.6% (12)
    X 29.2% (33)
    Атлетик Б 60.2% (68)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Атлетик Б
    3.45
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Райо Вальекано
    10.6% (12)
    Ничья
    29.2% (33)
    Атлетик Б
    60.2% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    26.5% (30)
    0:1 Атлетик Б
    15% (17)
    2:1 Райо Вальекано
    7.1% (8)
    1:3 Атлетик Б
    4.4% (5)
    0:2 Атлетик Б
    4.4% (5)
    1:0 Райо Вальекано
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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