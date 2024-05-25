Тур: 38. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 13090 Главный судья: Мунуэра Хосе
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
44'
67'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
318 Количество передач 167
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетик Б
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.16
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.11
|Лежён Флорьян
|3
|0.08
|Камелло Серхио
|3
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.05
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.05
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.37
|Уильямс Иньяки
|12
|0.32
|Беренгер Алекс
|7 (1)
|0.18
|Уильямс Нико
|5
|0.13
|Сансет Ойян
|4
|0.11
|Гарсия Рауль
|3
|0.08
|Юри Берчиче
|3
|0.08
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|Муньяин Икер
|2
|0.05
|Гомес Унаи
|2
|0.05
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Эспино Альфонсо
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Лопес Унаи
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Валентин Оскар
|6
|1
|Перес Кике
|7
|0
|Мумин Абдул
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|5
|1
|Трехо Оскар
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Нтекья Ранди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|7
|1
|Сансет Ойян
|4
|2
|Руис Иньиго
|7
|0
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Юри Берчиче
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Эррера Андер
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Йерай Альварес
|1
|1
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Атлетик Б
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
8
Райо Вальекано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
9
42
Райо Вальекано
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Атлетик Б
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
32% (12)
49% (18)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
20
50
Голы по времени матча
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
7
35%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
9
47%
3
15%
76-90
Пропущено
24
17
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
17%
7
41%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Забито
12
42
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
29 Не забивали 20
0
0%
5
12%
1-15
4
33%
7
17%
16-30
2
17%
8
19%
31-45
2
17%
5
12%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90
Пропущено
21
18
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
6
29%
4
22%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Забито
31
62
16 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 22
17 Не забивали 9
2
6%
8
13%
1-15
8
26%
14
23%
16-30
6
19%
12
19%
31-45
2
6%
7
11%
46-60
1
3%
10
16%
61-75
12
39%
11
18%
76-90
Пропущено
45
35
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
5
11%
7
20%
46-60
10
22%
11
31%
61-75
12
27%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1
Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2
Результаты матчей
Райо Вальекано
Атлетик Б
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
2
7 раз 37%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 63%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 49%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
172
612
145
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
712
Больше Меньше
117
415
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1918
Больше Меньше
289
1027
2017
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|1:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|0:1 Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|1:4 Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 53
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|4:1 Заявка
|38
|3
|12
|23
|41 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|1:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|1:4 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|0:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|4:1 Заявка
|19
|1
|8
|10
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|4:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|1:4 Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 34
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Райо Вальекано
10.6% (12)
Ничья
29.2% (33)
Атлетик Б
60.2% (68)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
33.6% (38)
1:1 Ничья
26.5% (30)
0:1 Атлетик Б
15% (17)
2:1 Райо Вальекано
7.1% (8)
1:3 Атлетик Б
4.4% (5)
0:2 Атлетик Б
4.4% (5)
1:0 Райо Вальекано
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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