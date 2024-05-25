Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Перес Кике выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

90' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Гарсия Альваро Ривера нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

89' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

88' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

87' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Пеп Чаваррия выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

84' Рефери не любит споров - именно за это Креспо Мигель сейчас получил желтую

84' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

80' Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Рауль Гарсия выиграл воздушное противоборство у Лежён Флорьян

73' Гомес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

73' Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Игрок из команды Атлетик Б делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Дэниел Карденас из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем

70' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Игра в одни ворота сейчас. Райо Вальекано доминирует и владеет мячом

66' Сегодняшная посещаемость составляет 13090 болельщиков

66' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

64' Пеп Чаваррия выиграл воздушное противоборство у Беренгер Алекс

64' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

63' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

61' Рауль Гарсия наказан за толчок Пеп Чаваррия

61' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч возобновлен

57' Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лежён Флорьян выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

55' Лопес Унаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Лопес Унаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Трехо Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Руис Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рауль Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

46' Тактическая замена. Вильялибре Асьер уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия