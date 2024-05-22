Хонорато Эдерсон крайне неудачно исполнил из центра поля. Передачу кому-то он отправил вперёд в зону правого инсайда. Только вот кому? Там никого не было из обеих команд.

Амин Адли отметился нарушением правил близко к левому флангу на половине поля "Аталанты". Толчок был произведён в адрес Исака Хина.

Виктор Бонифасе с левого фланга отдавал передачу в чужую штрафную площадь, где сферу перехватил вездесущий Хонорато Эдерсон.

Флориан Вирц справа по диагонали забросил мяч к дальней штанге, где поймал мяч Хуан Муссо, столкнувшийся с Алехандро Гримальдо.

Потребовалась медицинская помощь голкиперу "Аталанты" Хуану Муссо. Команде из Бергамо лишняя остановка игры не мешает при таком счёте.

Давиде Дзаппакоста попытался осуществить в атаке подачу с правого фланга, а заработал аут, и вскоре ещё один аут образовался в пользу "Аталанты".

Эсекиэль Паласиос снова вынес мяч за боковую линию. Потом возник у "Байера" шанс для контратаки, однако Джорджио Скальвини прервал вертикальный пас Флориана Вирца.

Шмыгает носом в технической зоне Хаби Алонсо. Не нравится ему происходящее на поле. Может, минуты "Байера" пока ещё не наступили? А когда ещё шанс будет не проиграть ни одного матча в сезоне?

Джанлука Скамакка нарушил правила в середине поля против Пьеро Инкапье. А ведь есть уже у Скамакки жёлтая карточка из первого тайма, надо быть ему осторожней в плане фолов.

Замена производится в составе "Аталанты". Нет, не Алексей Миранчук вступает в игру. Выходит на поле Марио Пашалич вместо Шарля де Кетеларе.

Жереми Фримпонг осуществлял прострельную передачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Хонорато Эдерсона и благополучно переместился к ближней штанге в руки Хуана Муссо.

42 процента игрового времени владеет мячом "Аталанта", ну и 58 процентов по этому показателю у леверкузенского "Байера".

Момент у Жереми Фримпонга! И загубил он его ударом его на трибуны! Амин Адли простреливал слева, смахнул мяч Хуан Муссо, и Фримпонг из области 11-метровой отметки пальнул влёт значительно выше перекладины.

Давиде Дзаппакоста получает жёлтую карточку. Нарушил он правила на правом фланге обороны против Амина Адли. Подача со стандарта у "Байера" ни к чему не привела.

Давиде Дзапакоста по диагонали перевёл мяч к левому флангу центральной трети поля, где Гранит Джака совершил мелкий фол в отношении Адемолы Лукмана.

Джорджио Скальвини в перерыве вышел на замену в составе "Аталанты" вместо Сеада Колашинаца, который прихрамывал.

Также замена в перерыве произошла и у "Байера". Виктор Бонифасе появился на футбольном поле вместо Йосипа Станишича.

Нарушение правил со стороны "Аталанты" фиксируется в середине поля, где Хонорато Эдерсон фолит против Гранита Джаки.

С 2005 года в финалах еврокубков не было отыгрышей у команд, уступавших в счёте с разницей в два мяча. Но с "Байером" до самого конца надо держать ухо востро.

Адемола Лукман сместился на левый фланг и прострелил оттуда, но не добился успеха. Вскоре Тен Копмейнерс уже простреливал на Шарля де Кетеларе, а Пьеро Инкапье в подкате вынес мяч на угловой.

Без опасности подали номинальные хозяева угловой с левого фланга, потом ещё Берат Джимсити простреливал, но и тут волнорез сработал в защите "Байера".

Хонорато Эдерсон отработал сзади на левом фланге против Жереми Фримпонга, и угловой достался леверкузенцам, тоже получился стандарт без обострения.

Слабо подал Алехандро Гримальдо с левого края со штрафного удара. Легко отбились футболисты "Аталанты" от стандарта соперников.

Пьеро Инкапье отобрал мяч в центре поля, а потом пытался навесить с левой стороны и заработал угловой, который леверкузенцы разыграли, а дальше они получили в свою пользу аут.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Аталанта" (Бергамо) - "Байер" (Леверкузен) - 2:0. Команда Джан Пьеро Гасперини уверенно выиграла первую половину встречи у коллектива Хаби Алонсо благодаря дублю Адемолы Лукмана. "Байер" пока не разыгрался, а разыграется ли после перерыва?

45' Не успел Алехандро Гримальдо на левом фланге на кручёный перевод Йосипа Станишича. Поэтому аут в пользу "Аталанты".

45' Ух, а вдруг зашло бы в правый угол? Гранит Джака решил взять игру полностью на себя и пробил из-за пределов штрафной площади. Немного мимо створа проследовал мяч.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Гранит Джака опять забрасывал мяч в левую часть чужой штрафной площади под забегание партнёра, но никто не ринулся туда из состава "Байера".

44' Пьеро Инкапье нарушил правила в середине поля в борьбе за мяч. Лежащим на газоне в данной ситуации Хонорато Эдерсон.

43' Амин Адли с левого фланга осуществил прострельную передачу в центр чужой штрафной площади, где мяч накрыл одинокий Хуан Муссо.

43' Неторопливую ответную контратаку провела "Аталанта", и Шарль де Кетеларе с подступов к штрафной площади пробил в правый нижний угол в руки Матея Коваржа.

42' Флориан Вирц с левого фланга сделал передачу невпопад в центральную зону, и там перехват осуществил Сеад Колашинац. Это было до штрафной площади "Аталанты".

41' Где-то с тридцатой минуты "Аталанта" стала играть вторым номером. Организованно обороняется команда Джан Пьеро Гасперини, но всё равно пара однотипных моментов была у "Байера".

40' Гранит Джака пробовал запустить партнёра вперёд по правому флангу, однако слишком сильная передача туда была сделана, Жереми Фримпонг никак не успевал к мячу.

39' В замедленную контратаку выбралась "Аталанта". Шарль де Кетеларе отдал передачу Джанлуке Скамакке, который не удержал владение на линии штрафной площади в окружении цепких оппонентов.

38' Жереми Фримпонг вошёл с мячом в левую часть чужой штрафной площадки, а Сеад Колашинац не дрогнул и выбил игровой снаряд на угловой. Подача с корнера у "Байера" не стала опасной.

37' Гранит Джака осуществил заброс к левому углу вратарской площади "Аталанты" на Флориана Вирца, которому не удалось пробить по воротам, а то реальная перспектива забитого мяча была бы у "Байера".

36' Джанлука Скамакка откровенно нарушил правила в центре поля против Амина Адли подкатом, а жёлтую карточку получил на пару с Флорианом Вирцом, который, судя по всему, хотел красную карточку для соперника.

35' Первый момент у "Байера"! Отличный шанс обрёл Алехандро Гримальдо. Один на один он врывался слева в чужую штрафную и отправил мяч прямо в оперативно выбежавшего ему навстречу Хуана Муссо.

34' Развивалась ответная атака "Байера", однако Жереми Фримпонг неудачно удар и уронил соперника, то есть нарушил правила игрок леверкузенцев.

33' "Байер" вообще блекло выглядит. Но есть кого выпустить Хаби Алонсо на замену. К примеру, Роберта Андриха и Патрика Шика.

32' Пьеро Инкаье в обороне выбил мяч за боковую линию. Давиде Дзаппакоста вбросил аут справа, потом была подача, и на подборе подхватили мяч игроки "Аталанты".

31' Адемола Лукман с левого фланга сместился чуть к центру и отдал короткую передачу Джанлуке Скамакке, слабо низом направившему мяч в руки Матея Коваржа.

30' Пенальти не будет. Всё уже заиграно, Хуан Муссо выбил мяч в центр поля от своих ворот. И Эдмон Тапсоба уронил Адемолу Лукмана.

29' Жереми Фримпонгу удалось прострелить с правого фланга, и удара по воротам "Байера" не последовало, а Амин Адли упал на газон, когда Сеад Колашинац выбивал мяч. Пенальти не будет?

28' Мгновенного ответа на пропущенный гол у "Байера" снова нет. Пока совершенно не находит себя в нападении команда Хаби Алонсо.

27' Опять же, для "Байера" это вполне обычная история, когда он проигрывает 0:2 по ходу матча. Другое дело, что когда-нибудь он в таком случае не отыграется. Сегодня ли?

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АДЕМОЛА ЛУКМАН (ДУБЛЬ)!!!

Матей Коварж сделал вынос от своих ворот в центр поля, а там не зацепились за мяч леверкузенцы, и прошла атака бергамасков. Адемола Лукман перед чужой штрафной площадью классно разобрался чётким обводящим ударом в правый угол, и вот уже "Байер" горит с разницей в два гола.

25' Адемола Лукман на левом фланге атаки обыгрался с Маттео Руджери и выполнил навесную передачу с рикошетом в перчатки Матея Коваржа.

24' Если "Байер" сегодня проиграет, это будет для него первое поражение в текущем сезоне, тогда оборвётся сумасшедшая серия команды Хаби Алонсо.

23' Разыграли штрафной удар "фармацевты", и последовал наброс в правую часть штрафной площади "Аталанты", где Флориан Вирц,, дотянувшись до мяча головой, неопасно отправил его за лицевую линию.

22' Два подряд фола со стороны "Аталанты" - в центре поля и ближе к своей штрафной площади. Во втором случае Берат Джимсити толкнул Эсекиэля Паласиоса и получил жёлтую карточку.

21' То за минуту команды обменялись ударами по воротам друг друга, а теперь совершенно спокойная минута прошла. В середине поля находился мяч, ничего интересного.

20' "Аталанта" не выигрывала никаких официальных трофеев более 60 лет - с победы в Кубке Италии в далёком 1963 году. Сколько с тех пор воды утекло?

19' Атака "Аталанты". Здесь тоже без удара не обходится дело. Джанлука Скамакка прикладывается с приличной дистанции, и вдали от створа мяч прокладывает себе путь по воздуху.

19' Атака леверкузенцев разворачивается правым флангом, прострельная передача следует от Жереми Фримпонга, затем Алехандро Гримальдо с линии штрафной площади киксанул по мячу, но довелось всё же номинальным гостям ударить по воротам. Йосип Станишич с рикошетом отправил мяч сферу руки Хуану Муссо.

17' Включили бергамаски прессинг на правом фланге в центральной трети поля, и Пьеро Инкапье сфолил на Шарле де Кетеларе, чтобы тот не убежал вперёд.

16' "Байер" пока ничего опасного у чужих ворот не организовал после пропущенного гола. Команда Хаби Алонсо собирается с силами, чтобы совершить рывок.

15' И снова нарушение правил на половине поля "Байера" в исполнении Давиде Дзаппакосты. Против Флориана Вирца в данном случае.

14' Давиде Дзаппакоста отметился нарушением правил на чужой половине поля. Прессинг со стороны "Аталанты" даёт о себе знать. Против Пьеро Инкапье фол.

13' Для "Байера" ничего экстраординарного не случилось. Он регулярно отыгрывался и с 0:1, и с 0:2, причём не просто во вторых таймах, но и на 90+ минутах.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! АДЕМОЛА ЛУКМАН!!!

С левого фланга исполнял угловой Хонорато Эдерсон, и вроде выбили мяч леверкузенцы, однако с правого фланга организовали второй темп бергамаски. Давиде Дзаппакоста прострелил, а оставленный без присмотра на дальней штанге Адемола Лукман с удовольствием вонзил мяч в ближний угол.

11' Хонорато Эдерсон действовал на левом фланге нападения у "Аталанты", и удалось ему заработать угловой удар для итальянской команды.

10' Спокойное начало матча получается. Полумомент был у "Аталанты", когда Скамакка пробивал недавно с рикошетами. Но ничего страшного, играть ещё долго.

9' Небольшой фол совершил вдали от ворот Тен Копмейнерс в отношении Эсекиэля Паласиоса. Потом у чужой штрафной нарушил правила Жереми Фримпонг против Маттео Руджери.

8' Адемола Лукман отдал пас в сторону левого фланга на Маттео Руджери, который выполнил кручёную подачу на линию вратарской, где Джанлуке Скамакке с рикошетами не удалось переправить мяч в правый угол, мимо створа получилось. Мяч там отскакивал в том числе в руку Пьеро Инкапье, но пенальти за такое не будет.

7' Простенькая подача пошла у "Аталанты" справа со штрафного удара. Легко выбили мяч вторым этажом "аптекари".

6' Шарль де Кетеларе заработал для бергамасков близкий к чужим воротам штрафной удар на правом фланге. Уронил игрока "Аталанты" Пьеро Инкапье.

5' Флориан Вирц плохо исполнил стандартное положение - низом к чужой штрафной площадке бесполезно мяч забросил. На втором темпе пришлось Хуано Муссо выходить из своих ворот и выбивать мяч. Справился с этим голкипер "Аталанты".

4' Нарушение правил на левом фланге своей половины поля со стороны "Аталанты". Ожидается у "Байера" исполнение штрафного по диагонали. Сфолил Берат Джимсити против Амина Адли.

3' Шарль де Кетеларе стремился вперёд по правому краю, но не сумел сделать доставку в штрафную площадь, ведь оставили его без мяча соперники, без фола.

2' Теперь "Байер" в позиционном нападении на правом фланге. Эдмон Тапсоба не пошёл на риск потери мяча и безопасно отыграл назад, и вскоре на свою половину поля переместили мяч леверкузенцы.

1' "Аталанта" попробовала сразу провести атаку левым флангом - не получилось. А на правом заработали аут номинальные хозяева. Давиде Дзаппакоста вбросил мяч из-за боковой линии - ничего примечательного.

1' "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Байера" преимущественно белая экипировка.