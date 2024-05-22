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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Зрители: 47135 Главный судья: Ковач Иштван
Аталанта
2:0
Второй тайм: 68'
Байер Л
0'
1:0
12' Гол
Лукман Адемола
22' Желтая карточка
Джимсити Берат
2:0
26' Гол
Лукман Адемола
35' Желтая карточка
Скамакка Джанлука
35' Желтая карточка
Вирц Флориан
60' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде

Ход матча

12'
Лукман Адемола
(Дзаппакоста Давиде)
1:0
22'
Джимсити Берат
 
26'
Лукман Адемола
2:0
35'
Скамакка Джанлука
 
35'
 
Вирц Флориан
46'
Скальвини Джорджио
Колашинац Сеад
 
46'
 
Бонифасе Виктор
Станишич Йосип
57'
Пашалич Марио
Де Кетеларе Шарль
 
60'
Дзаппакоста Давиде
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 172 Количество передач 366
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 345
Аталанта 24.6% (85)
X 13.3% (46)
Байер Л 62% (214)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
17
Коварж
Матей
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
30
Фримпонг
Жереми
10
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
Аталанта
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Байер Л

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 6 0.46
Лукман Адемола 4 0.31
Муриэль Луис 4 (1) 0.31
Де Кетеларе Шарль 2 0.15
Руджери Маттео 2 0.15
Эдерсон Хонорато 1 0.08
Джимсити Берат 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Туре Эль Билал 1 0.08
Скальвини Джорджио 1 0.08
Джованни Бонфанти 1 0.08
Дзаппакоста Давиде 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.38
Шик Патрик 5 0.38
Вирц Флориан 4 0.31
Фримпонг Жереми 3 0.23
Гримальдо Алехандро 2 0.15
Хофманн Йонас 2 0.15
Гложек Адам 2 0.15
Тапсоба Эдмон 2 0.15
Станишич Йосип 1 0.08
Андрих Роберт 1 0.08
Адли Амин 1 0.08
Телла Нейтан 1 0.08
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Хин Исак 3 0
Лукман Адемола 2 0
Скамакка Джанлука 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Баккер Митчел 1 0
Руджери Маттео 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Вирц Флориан 4 0
Джака Гранит 2 0
Андрих Роберт 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Коварж Матей 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
19
Аталанта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Байер Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
19
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
6
46%
1
5%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
9%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
27%
1
3%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
3
14%
8
28%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0
Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Аталанта
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
10
2
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
3
9
1/4 финала
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
1/2 финала
1 Марсель
4 Аталанта
2 Рома
4 Байер Л
Финал
Аталанта
Байер Л

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Аталанта Скамакка Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Эсекиэль Паласиос снова вынес мяч за боковую линию. Потом возник у "Байера" шанс для контратаки, однако Джорджио Скальвини прервал вертикальный пас Флориана Вирца.
  • 66'
    Давиде Дзаппакоста попытался осуществить в атаке подачу с правого фланга, а заработал аут, и вскоре ещё один аут образовался в пользу "Аталанты".
  • Травма, повреждение
    65'
    Потребовалась медицинская помощь голкиперу "Аталанты" Хуану Муссо. Команде из Бергамо лишняя остановка игры не мешает при таком счёте.
  • 64'
    Флориан Вирц справа по диагонали забросил мяч к дальней штанге, где поймал мяч Хуан Муссо, столкнувшийся с Алехандро Гримальдо.
  • 63'
    Виктор Бонифасе с левого фланга отдавал передачу в чужую штрафную площадь, где сферу перехватил вездесущий Хонорато Эдерсон.
  • Фол, нарушение
    63'
    Амин Адли отметился нарушением правил близко к левому флангу на половине поля "Аталанты". Толчок был произведён в адрес Исака Хина.
  • 62'
    Хонорато Эдерсон крайне неудачно исполнил из центра поля. Передачу кому-то он отправил вперёд в зону правого инсайда. Только вот кому? Там никого не было из обеих команд.
  • Фол, нарушение
    61'
    Давиде Дзапакоста по диагонали перевёл мяч к левому флангу центральной трети поля, где Гранит Джака совершил мелкий фол в отношении Адемолы Лукмана.
  • Желтая карточка
    60'
    Давиде Дзаппакоста получает жёлтую карточку. Нарушил он правила на правом фланге обороны против Амина Адли. Подача со стандарта у "Байера" ни к чему не привела.
  • Опасный момент
    59'
    Момент у Жереми Фримпонга! И загубил он его ударом его на трибуны! Амин Адли простреливал слева, смахнул мяч Хуан Муссо, и Фримпонг из области 11-метровой отметки пальнул влёт значительно выше перекладины.
  • 58'
    42 процента игрового времени владеет мячом "Аталанта", ну и 58 процентов по этому показателю у леверкузенского "Байера".
  • 58'
    Жереми Фримпонг осуществлял прострельную передачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Хонорато Эдерсона и благополучно переместился к ближней штанге в руки Хуана Муссо.
  • Замена
    57'
    Замена производится в составе "Аталанты". Нет, не Алексей Миранчук вступает в игру. Выходит на поле Марио Пашалич вместо Шарля де Кетеларе.
  • Фол, нарушение
    56'
    Джанлука Скамакка нарушил правила в середине поля против Пьеро Инкапье. А ведь есть уже у Скамакки жёлтая карточка из первого тайма, надо быть ему осторожней в плане фолов.
  • 55'
    Шмыгает носом в технической зоне Хаби Алонсо. Не нравится ему происходящее на поле. Может, минуты "Байера" пока ещё не наступили? А когда ещё шанс будет не проиграть ни одного матча в сезоне?
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      54'
      Пьеро Инкапье отобрал мяч в центре поля, а потом пытался навесить с левой стороны и заработал угловой, который леверкузенцы разыграли, а дальше они получили в свою пользу аут.
    • 53'
      Амин Адли с левого фланга отдавал проникающую передачу низом вперёд Флориану Вирцу, однако перехват умело осуществили бергамаски.
    • 52'
      Слабо подал Алехандро Гримальдо с левого края со штрафного удара. Легко отбились футболисты "Аталанты" от стандарта соперников.
    • Угловой
      51'
      Хонорато Эдерсон отработал сзади на левом фланге против Жереми Фримпонга, и угловой достался леверкузенцам, тоже получился стандарт без обострения.
    • 50'
      Без опасности подали номинальные хозяева угловой с левого фланга, потом ещё Берат Джимсити простреливал, но и тут волнорез сработал в защите "Байера".
    • Угловой
      49'
      Адемола Лукман сместился на левый фланг и прострелил оттуда, но не добился успеха. Вскоре Тен Копмейнерс уже простреливал на Шарля де Кетеларе, а Пьеро Инкапье в подкате вынес мяч на угловой.
    • 48'
      С 2005 года в финалах еврокубков не было отыгрышей у команд, уступавших в счёте с разницей в два мяча. Но с "Байером" до самого конца надо держать ухо востро.
    • Фол, нарушение
      47'
      Нарушение правил со стороны "Аталанты" фиксируется в середине поля, где Хонорато Эдерсон фолит против Гранита Джаки.
    • Замена
      46'
      Также замена в перерыве произошла и у "Байера". Виктор Бонифасе появился на футбольном поле вместо Йосипа Станишича.
    • Замена
      46'
      Джорджио Скальвини в перерыве вышел на замену в составе "Аталанты" вместо Сеада Колашинаца, который прихрамывал.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Конец первого тайма. "Аталанта" (Бергамо) - "Байер" (Леверкузен) - 2:0. Команда Джан Пьеро Гасперини уверенно выиграла первую половину встречи у коллектива Хаби Алонсо благодаря дублю Адемолы Лукмана. "Байер" пока не разыгрался, а разыграется ли после перерыва?
    • 45'
      Не успел Алехандро Гримальдо на левом фланге на кручёный перевод Йосипа Станишича. Поэтому аут в пользу "Аталанты".
    • Опасный момент
      45'
      Ух, а вдруг зашло бы в правый угол? Гранит Джака решил взять игру полностью на себя и пробил из-за пределов штрафной площади. Немного мимо створа проследовал мяч.
    • Второй тайм начался
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 45'
      Гранит Джака опять забрасывал мяч в левую часть чужой штрафной площади под забегание партнёра, но никто не ринулся туда из состава "Байера".
    • Фол, нарушение
      44'
      Пьеро Инкапье нарушил правила в середине поля в борьбе за мяч. Лежащим на газоне в данной ситуации Хонорато Эдерсон.
    • 43'
      Амин Адли с левого фланга осуществил прострельную передачу в центр чужой штрафной площади, где мяч накрыл одинокий Хуан Муссо.
    • 43'
      Неторопливую ответную контратаку провела "Аталанта", и Шарль де Кетеларе с подступов к штрафной площади пробил в правый нижний угол в руки Матея Коваржа.
    • 42'
      Флориан Вирц с левого фланга сделал передачу невпопад в центральную зону, и там перехват осуществил Сеад Колашинац. Это было до штрафной площади "Аталанты".
    • 41'
      Где-то с тридцатой минуты "Аталанта" стала играть вторым номером. Организованно обороняется команда Джан Пьеро Гасперини, но всё равно пара однотипных моментов была у "Байера".
    • 40'
      Гранит Джака пробовал запустить партнёра вперёд по правому флангу, однако слишком сильная передача туда была сделана, Жереми Фримпонг никак не успевал к мячу.
    • 39'
      В замедленную контратаку выбралась "Аталанта". Шарль де Кетеларе отдал передачу Джанлуке Скамакке, который не удержал владение на линии штрафной площади в окружении цепких оппонентов.
    • Угловой
      38'
      Жереми Фримпонг вошёл с мячом в левую часть чужой штрафной площадки, а Сеад Колашинац не дрогнул и выбил игровой снаряд на угловой. Подача с корнера у "Байера" не стала опасной.
    • Опасный момент
      37'
      Гранит Джака осуществил заброс к левому углу вратарской площади "Аталанты" на Флориана Вирца, которому не удалось пробить по воротам, а то реальная перспектива забитого мяча была бы у "Байера".
    • Желтая карточка
      36'
      Джанлука Скамакка откровенно нарушил правила в центре поля против Амина Адли подкатом, а жёлтую карточку получил на пару с Флорианом Вирцом, который, судя по всему, хотел красную карточку для соперника.
    • Опасный момент
      35'
      Первый момент у "Байера"! Отличный шанс обрёл Алехандро Гримальдо. Один на один он врывался слева в чужую штрафную и отправил мяч прямо в оперативно выбежавшего ему навстречу Хуана Муссо.
    • Фол, нарушение
      34'
      Развивалась ответная атака "Байера", однако Жереми Фримпонг неудачно удар и уронил соперника, то есть нарушил правила игрок леверкузенцев.
    • 33'
      "Байер" вообще блекло выглядит. Но есть кого выпустить Хаби Алонсо на замену. К примеру, Роберта Андриха и Патрика Шика.
    • 32'
      Пьеро Инкаье в обороне выбил мяч за боковую линию. Давиде Дзаппакоста вбросил аут справа, потом была подача, и на подборе подхватили мяч игроки "Аталанты".
    • 31'
      Адемола Лукман с левого фланга сместился чуть к центру и отдал короткую передачу Джанлуке Скамакке, слабо низом направившему мяч в руки Матея Коваржа.
    • Фол, нарушение
      30'
      Пенальти не будет. Всё уже заиграно, Хуан Муссо выбил мяч в центр поля от своих ворот. И Эдмон Тапсоба уронил Адемолу Лукмана.
    • Судья
      29'
      Жереми Фримпонгу удалось прострелить с правого фланга, и удара по воротам "Байера" не последовало, а Амин Адли упал на газон, когда Сеад Колашинац выбивал мяч. Пенальти не будет?
    • 28'
      Мгновенного ответа на пропущенный гол у "Байера" снова нет. Пока совершенно не находит себя в нападении команда Хаби Алонсо.
    • 27'
      Опять же, для "Байера" это вполне обычная история, когда он проигрывает 0:2 по ходу матча. Другое дело, что когда-нибудь он в таком случае не отыграется. Сегодня ли?
    • 2 гола - дубль!
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АДЕМОЛА ЛУКМАН (ДУБЛЬ)!!!
      Матей Коварж сделал вынос от своих ворот в центр поля, а там не зацепились за мяч леверкузенцы, и прошла атака бергамасков. Адемола Лукман перед чужой штрафной площадью классно разобрался чётким обводящим ударом в правый угол, и вот уже "Байер" горит с разницей в два гола.
    • 25'
      Адемола Лукман на левом фланге атаки обыгрался с Маттео Руджери и выполнил навесную передачу с рикошетом в перчатки Матея Коваржа.
    • 24'
      Если "Байер" сегодня проиграет, это будет для него первое поражение в текущем сезоне, тогда оборвётся сумасшедшая серия команды Хаби Алонсо.
    • 23'
      Разыграли штрафной удар "фармацевты", и последовал наброс в правую часть штрафной площади "Аталанты", где Флориан Вирц,, дотянувшись до мяча головой, неопасно отправил его за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      22'
      Два подряд фола со стороны "Аталанты" - в центре поля и ближе к своей штрафной площади. Во втором случае Берат Джимсити толкнул Эсекиэля Паласиоса и получил жёлтую карточку.
    • 21'
      То за минуту команды обменялись ударами по воротам друг друга, а теперь совершенно спокойная минута прошла. В середине поля находился мяч, ничего интересного.
    • 20'
      "Аталанта" не выигрывала никаких официальных трофеев более 60 лет - с победы в Кубке Италии в далёком 1963 году. Сколько с тех пор воды утекло?
    • 19'
      Атака "Аталанты". Здесь тоже без удара не обходится дело. Джанлука Скамакка прикладывается с приличной дистанции, и вдали от створа мяч прокладывает себе путь по воздуху.
    • 19'
      Атака леверкузенцев разворачивается правым флангом, прострельная передача следует от Жереми Фримпонга, затем Алехандро Гримальдо с линии штрафной площади киксанул по мячу, но довелось всё же номинальным гостям ударить по воротам. Йосип Станишич с рикошетом отправил мяч сферу руки Хуану Муссо.
    • Фол, нарушение
      17'
      Включили бергамаски прессинг на правом фланге в центральной трети поля, и Пьеро Инкапье сфолил на Шарле де Кетеларе, чтобы тот не убежал вперёд. 
    • 16'
      "Байер" пока ничего опасного у чужих ворот не организовал после пропущенного гола. Команда Хаби Алонсо собирается с силами, чтобы совершить рывок.
    • Фол, нарушение
      15'
      И снова нарушение правил на половине поля "Байера" в исполнении Давиде Дзаппакосты. Против Флориана Вирца в данном случае.
    • Фол, нарушение
      14'
      Давиде Дзаппакоста отметился нарушением правил на чужой половине поля. Прессинг со стороны "Аталанты" даёт о себе знать. Против Пьеро Инкапье фол.
    • 13'
      Для "Байера" ничего экстраординарного не случилось. Он регулярно отыгрывался и с 0:1, и с 0:2, причём не просто во вторых таймах, но и на 90+ минутах.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! АДЕМОЛА ЛУКМАН!!!
      С левого фланга исполнял угловой Хонорато Эдерсон, и вроде выбили мяч леверкузенцы, однако с правого фланга организовали второй темп бергамаски. Давиде Дзаппакоста прострелил, а оставленный без присмотра на дальней штанге Адемола Лукман с удовольствием вонзил мяч в ближний угол.
    • Угловой
      11'
      Хонорато Эдерсон действовал на левом фланге нападения у "Аталанты", и удалось ему заработать угловой удар для итальянской команды.
    • 10'
      Спокойное начало матча получается. Полумомент был у "Аталанты", когда Скамакка пробивал недавно с рикошетами. Но ничего страшного, играть ещё долго.
    • Фол, нарушение
      9'
      Небольшой фол совершил вдали от ворот Тен Копмейнерс в отношении Эсекиэля Паласиоса. Потом у чужой штрафной нарушил правила Жереми Фримпонг против Маттео Руджери.
    • Судья
      8'
      Адемола Лукман отдал пас в сторону левого фланга на Маттео Руджери, который выполнил кручёную подачу на линию вратарской, где Джанлуке Скамакке с рикошетами не удалось переправить мяч в правый угол, мимо створа получилось. Мяч там отскакивал в том числе в руку Пьеро Инкапье, но пенальти за такое не будет.
    • 7'
      Простенькая подача пошла у "Аталанты" справа со штрафного удара. Легко выбили мяч вторым этажом "аптекари".
    • Фол, нарушение
      6'
      Шарль де Кетеларе заработал для бергамасков близкий к чужим воротам штрафной удар на правом фланге. Уронил игрока "Аталанты" Пьеро Инкапье.
    • 5'
      Флориан Вирц плохо исполнил стандартное положение - низом к чужой штрафной площадке бесполезно мяч забросил. На втором темпе пришлось Хуано Муссо выходить из своих ворот и выбивать мяч. Справился с этим голкипер "Аталанты".
    • Фол, нарушение
      4'
      Нарушение правил на левом фланге своей половины поля со стороны "Аталанты". Ожидается у "Байера" исполнение штрафного по диагонали. Сфолил Берат Джимсити против Амина Адли.
    • 3'
      Шарль де Кетеларе стремился вперёд по правому краю, но не сумел сделать доставку в штрафную площадь, ведь оставили его без мяча соперники, без фола.
    • 2'
      Теперь "Байер" в позиционном нападении на правом фланге. Эдмон Тапсоба не пошёл на риск потери мяча и безопасно отыграл назад, и вскоре на свою половину поля переместили мяч леверкузенцы.
    • 1'
      "Аталанта" попробовала сразу провести атаку левым флангом - не получилось. А на правом заработали аут номинальные хозяева. Давиде Дзаппакоста вбросил мяч из-за боковой линии - ничего примечательного.
    • 1'
      "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Байера" преимущественно белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, погнали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Байер Л

    Исход игры
    Аталанта
    24.8% (86)
    Ничья
    13.3% (46)
    Байер Л
    62% (215)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.63% (92)
    Меньше
    21.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    19.6% (68)
    1:1 Ничья
    3.5% (12)
    2:3 Байер Л
    1.7% (6)
    0:2 Байер Л
    1.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.4% (5)
    0:1 Байер Л
    1.4% (5)
    3:2 Аталанта
    1.2% (4)
    2:1 Аталанта
    1.2% (4)
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