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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Аталанта
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 106
Аталанта 17% (18)
X 10.4% (11)
Байер Л 72.6% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Байер Л
4.50
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История личных встреч

Аталанта
Байер Л

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 6 0.5
Муриэль Луис 4 (1) 0.33
Де Кетеларе Шарль 2 0.17
Лукман Адемола 2 0.17
Руджери Маттео 2 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.08
Джимсити Берат 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Туре Эль Билал 1 0.08
Скальвини Джорджио 1 0.08
Джованни Бонфанти 1 0.08
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.42
Шик Патрик 5 0.42
Вирц Флориан 4 0.33
Фримпонг Жереми 3 0.25
Гримальдо Алехандро 2 0.17
Хофманн Йонас 2 0.17
Гложек Адам 2 0.17
Тапсоба Эдмон 2 0.17
Станишич Йосип 1 0.08
Андрих Роберт 1 0.08
Адли Амин 1 0.08
Телла Нейтан 1 0.08
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Хин Исак 3 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Баккер Митчел 1 0
Руджери Маттео 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Вирц Флориан 3 0
Джака Гранит 2 0
Андрих Роберт 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Коварж Матей 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
19
Аталанта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Байер Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
19
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
6
46%
1
5%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
9%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
27%
1
3%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
3
14%
8
28%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0
Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Аталанта
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
10
2
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
3
9
1/4 финала
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
1/2 финала
1 Марсель
4 Аталанта
2 Рома
4 Байер Л
Финал
Аталанта
Байер Л

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Аталанта Скамакка Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.

    Главный судья: Ковач Иштван

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 106
    Аталанта 17% (18)
    X 10.4% (11)
    Байер Л 72.6% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Байер Л
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Байер Л

    Исход игры
    Аталанта
    16.7% (18)
    Ничья
    10.2% (11)
    Байер Л
    73.1% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (43)
    Меньше
    25.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (49)
    Нет
    15.52% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    29.6% (32)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    0:2 Байер Л
    4.6% (5)
    3:2 Аталанта
    2.8% (3)
    2:3 Байер Л
    1.9% (2)
    0:1 Байер Л
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:1 Аталанта
    1.9% (2)
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