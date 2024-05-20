Стадион: Авива. Главный судья: Ковач Иштван
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аталанта
Байер Л
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|6
|0.5
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.33
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.17
|Лукман Адемола
|2
|0.17
|Руджери Маттео
|2
|0.17
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.08
|Джимсити Берат
|1
|0.08
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Туре Эль Билал
|1
|0.08
|Скальвини Джорджио
|1
|0.08
|Джованни Бонфанти
|1
|0.08
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|0.42
|Шик Патрик
|5
|0.42
|Вирц Флориан
|4
|0.33
|Фримпонг Жереми
|3
|0.25
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.17
|Хофманн Йонас
|2
|0.17
|Гложек Адам
|2
|0.17
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.17
|Станишич Йосип
|1
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.08
|Адли Амин
|1
|0.08
|Телла Нейтан
|1
|0.08
|Джака Гранит
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Хин Исак
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Коварж Матей
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
19
Аталанта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Байер Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
19
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
6
46%
1
5%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
9%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
27%
1
3%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
3
14%
8
28%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0
Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Аталанта
Байер Л
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
102
39
48
111
39
1/4 финала
Финал
Аталанта
Байер Л
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Аталанта
|Скамакка Джанлука
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Байер Л
Исход игры
Аталанта
16.7% (18)
Ничья
10.2% (11)
Байер Л
73.1% (79)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (43)
Меньше
25.86% (15)
Обе команды забьют
Да
84.48% (49)
Нет
15.52% (9)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
29.6% (32)
1:1 Ничья
6.5% (7)
0:2 Байер Л
4.6% (5)
3:2 Аталанта
2.8% (3)
2:3 Байер Л
1.9% (2)
0:1 Байер Л
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Аталанта
1.9% (2)
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