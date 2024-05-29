Нзола после передачи из глубины добирается до штрафной и оставляет мяч Додо, тот проталкивает на свободного Куаме, тот не очень здорово попал по мячу, но всё равно Цолакису пришлось крайне непросто!

Четвертый угловой "Фиорентины" успеха не принес, Миленкович в сутолоке в штрафной "Олимпиакоса" сфолил против Шикинью.

Ортега жестковато играет против Бонавентуры в центральном круге, в этом моменте тоже нет карточки.

Нзола оказывается на газоне на линии штрафной площади "Олимпиакоса", однако чуть раньше у форварда "Фиорентины" зафиксирован офсайд.

Четверть часа до конца основного времени, всё идет к тому, что мы увидим дополнительные 30 минут.

Эссе в центральном круге фолит против Бонавентуры плюс резковато реагирует на свисток, однако обходится португальский рефери без карточки.

Пока уступает в зрелищности вторая половина встречи, потихоньку игра закрывается, цена ошибки возрастает с каждой минутой.

Фортунис с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Поденсе обрабатывает мяч грудью, а дальше португальца опережает Додо.

Хоть Поденсе и фолил в предыдущем моменте, но сам же он оказался пострадавшим, снова врачи "Олимпиакоса" появляются на поле.

Додо получает мяч в штрафной после передачи Бонавентуры и зарабатывает угловой в борьбе с Ортегой.

После навеса Артура с углового Миленкович здорово выпрыгнул и пробил головой без помех, но в створ ворот не попал.

Между прочим, это был первый удар по воротам во втором тайме. Всё, что нужно знать о происходящем на поле.

Белотти и Рецос столкнулись головами в верховой борьбе, обоим футболистам требуется помощь врачей.

Пока не совсем понятно, сможет ли Рецос продолжить игру, оказывают защитнику "Олимпиакоса" помощь за пределами поля.

Да, нужна замена Рецосу, о чем сигнализируют медработники клуба. Игра возобновилась, "Олимпиакос" пока в меньшинстве.

Поденсе прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную - Мартинес выбивает мяч на угловой.

Шикинью с углового с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу - Терраччиано чётко играет на выходе.

Куаме находит на левом краю штрафной Белотти, прострел которого в центр прерывает Рецос. Пока защитник "Олимпиакоса" в игре.

Белотти врывается в штрафную с правого края, но в попытке прокинуть мяч мимо Цолакиса претерпел неудачу.

Шикинью простреливает с правого фланга, Мартинес очень невовремя поскользнулся, однако Додо подстраховал партнера, разрядив обстановку.

45' Не очень удачно Цолакис сыграл на выходе на границе штрафной, выронив мяч из рук, но тут же отбил его ногами куда подальше.

45' Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Артур Соарещ Диаш.

44' Подходит к концу первая половина этого финала, пока голов нет, как и не было их год назад в матче "Фиорентины" и "Вест Хэма", Зато после перерыва голов было три.

42' Мартинес получает предупреждение за жесткий фол против Поденсе в центральном круге.

41' Обоим участникам эпизода потребовалась помощь врачей, однако готовы и Терраччиано, и Эль-Кааби продолжать игру.

40' Заброс из глубины поля на Эль-Кааби выглядел перспективно, однако Терраччиано играет кулаком на выходе, опережая форварда. Дальше столкновение и фол на вратаре.

39' Бонавентура вторым темпом исполняет подачу с левого края штрафной, Куаме на дальней штанге скидывает мяч во вратарскую, от рук Цолакиса снаряд отскочил к Гонсалесу, у которого не получился удар в касание.

38' Карму на левом фланге обороны попадает по ногам Белотти, очередной "стандарт" готовит "Фиорентина".

37' Гонсалес в борьбе с двумя соперниками протолкнул мяч к линии штрафной, но защитники "Олимпиакоса" опередили Белотти.

35' 2:8 по ударам к этой минуте, однако по попаданиям в створ равенство - 2:2. Владение мячом равное, однако у "фиалок" визуально имеется преимущество.

33' Фортунис исполняет отличный диагональный перевод на левый фланг атаки, однако Поденсе оказался в положении "вне игры".

32' Заброс в переднюю линию на Куаме исполняет Мандрагора, однако Цолакис выходит за пределы штрафной и рыбкой выбивает мяч подальше.

31' Мартинес исполняет вертикальный заброс в чужую штрафную площадь, где на выходе удачно играет Цолакис.

29' Поденсе получает желтую карточку за жесткий фол против Додо на фланге.

28' Эль-Кааби получает мяч в штрафной после прострела Поденсе, однако развернуться лучшему снайперу Лиги конференций не позволили.

27' Отметим, что встреча сегодня проходит в Афинах, но на поле АЕКа. Тем не менее, можно говорить, что "Олимпиакос" играет дома, своих болельщиков тут подавляющее большинство.

26' "Фиорентина" в чемпионате Италии стала лишь восьмой, при этом в воскресенье "фиалки" проведут перенесенный матч против "Аталанты", которая неделю назад выиграла Лигу Европы. Можем мы стать свидетелями неофициального матча за Суперкубок, если итальянцы сегодня возьмут трофей.

25' Шикинью с углового с левого фланга направляет мяч во вратарскую, Терраччиано накрывает снаряд, не давая соперникам шанса сыграть на отскоке.

23' Напомним, что 47-летний чемпион Греции "Олимпиакос" второй год подряд не может добраться до титула, в этом сезоне коллектив из Пирея стал третьим, пропустив вперед ПАОК Магомеда Оздоева и АЕК.

22' В продолжение предыдущей атаки Гонсалес и Белотти пытались пробить по воротам, однако Карму дважды поставил блок соперникам.

21' Теперь Бонавентура стремится к мячу после заброса из глубины, однако в штрафной итальянца опережает Цолакис, грамотно сыгравший на выходе.

20' Бонавентура подбирает мяч в чужой штрафной и пробивает низом с 13 метров - Цолакис накрывает мяч, всё-таки не получился удар у Джакомо.

19' Штрафной в центральной зоне заработал Шикинью, однако заброс в исполнении Фортуниса получился не самым удачным.

17' Также в составе "Олимпиакоса" есть 4-кратный победитель Лиги Европы в составе "Севильи" - Висенте Иборра. Других обладателей еврокубковых трофеев в составах команд нет.

16' Отметим, что в прошлом сезоне наставник "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар привел "Севилью" к очередному трофею Лиги Европы. Сработает ли магия баска сегодня?

15' Не удается Бираги исполнить хорошую подачу с углового, мяч перелетает всех игроков и покидает пределы поля.

14' Постепенно обозначается преимущество "Фиорентины", еще одна атака итальянского клуба приводит к угловому на правом фланге после заблокированного удара Куаме.

13' Отметим, что юношеская команда "Олимпиакоса" выиграла Лигу чемпионов в своей возрастной категории, обыграв в финале "Милан". Хорошее подспорье для основной команды принести Греции первый в истории евротрофей.

12' Аут в исполнении "Фиорентины" привел к подбору Мандрагоры, который пробил с линии штрафной вторым касанием - мяч проходит правее створа.

11' Бираги с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной "Олимпиакоса", однако оборона номинальных хозяев справляется.

10' Дождался Артур Соареш Диаш подтверждения от видеоассистентов, офсайд у Миленковича действительно был.

9' Бираги разыгрывает угловой с Бонавентурой, после чего простреливает в штрафную, Миленкович переправляет мяч в ворота "Олимпиакоса", однако у сербского защитника определен офсайд!

8' Родиней подключается по правому флангу и исполняет передачу в чужую штрафную, однако оборона "Фиорентины" обстановку разряжает.

7' В Лиге конференций "Олимпиакос" прошел "Ференцварош", потом умудрился пройти "Маккаби" после домашнего поражения 1:4, затем по пенальти обыграл "Фенербахче", а в полуфинале греки разобрались с "Астон Виллой" с общим счётом 6:2.

6' "Олимпиакос" начинал этот сезон в Лиге Европы, после успешного прохождения квалификации греки стали третьими в квартете с "Вест Хэмом", "Фрайбургом" и сербским клубом "Бачка-Топола".

5' С угловым у своих ворот "Фиорентина" справилась и развернула контратаку, Гонсалес вошел в штрафную с правого края, обыграл защитника и исполнил передачу в центр, Куаме по мячу не попал, а Белотти не попал по воротам.

4' Поденсе смещается с левого фланга вдоль линии штрафной и низом пробивает в дальний угол - Терраччиано вытащил тяжелейший мяч!

3' Ни одного поражения в текущем розыгрыше "Фиорентина" еще не потерпела, хотя в плей-офф и с "Маккаби", и с "Викторией", и с "Брюгге" преимущество команды Винченцо Итальяно по счёту не было подавляющим.

2' Напомним, что "Фиорентина" вышла в финал Лиги конференций второй год подряд, в прошлом розыгрыше в финале "фиалки" уступили "Вест Хэму", пропустив решающий гол в концовке основного времени.