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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 77'
Фиорентина
0'
28' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
42' Желтая карточка
Мартинес Лукас

Ход матча

28'
Поденсе Даниэл
 
42'
 
Мартинес Лукас
59'
 
Нзола М'Бала
Белотти Андреа
73'
Йоветич Стеван
Фортунис Костас
 
74'
 
Дункан Альфред
Мело Артур

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 175 Количество передач 186
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 151
Олимпиакос 37.7% (57)
X 15.2% (23)
Фиорентина 47% (71)
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Олимпиакос
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
8
Иборра
Висенте
7
Фортунис
Костас
6
Шикинью
Франциску
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
20
Белотти
Андреа
Олимпиакос
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 10 (2) 1.11
Фортунис Костас 2 0.22
Йоветич Стеван 2 0.22
Поденсе Даниэл 1 0.11
Шикинью Франциску 1 0.11
Эль-Араби Юссеф 1 0.11
Эссе Сантьяго 1 0.11
Кини Марин 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Цолакис Костас 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 (2) 0.27
Бельтран Лукас 4 (1) 0.27
Раньери Лука 3 0.2
Нзола М'Бала 3 (1) 0.2
Барак Антонин 3 0.2
Соттиль Риккардо 2 0.13
Мартинес Лукас II 2 0.13
Иконе Жонатан 2 0.13
Бираги Кристиано 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Белотти Андреа 1 0.07
Лопес Максим 1 0.07
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поденсе Даниэл 4 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Марсело Родиней 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Кини Марин 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Хосе Луис Мендилибар 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 5 0
Мандрагора Роландо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Додо Домилсон 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Раньери Лука 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
18
Олимпиакос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
43%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
2
18%
2
11%
91-120

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
22%
6
22%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
2
11%
7
26%
76-90
2
11%
2
7%
91-120

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1
Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Фиорентина

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
2
1.5
2
5
2
2
2.5
1
6
2
2
3.5
1
6
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
12
2
4
4
1.5
8
6
3
5
2.5
3
11
2
6
3.5
2
12
1
7
4.5
1
13
1
7
5.5
1
13
1/4 финала
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
1/2 финала
2 Астон Вилла
6 Олимпиакос
4 Фиорентина
3 Брюгге
Финал
Олимпиакос
Фиорентина

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Мехеле Брэндон 6
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Брюгге Родригеш Тьяго 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Фиорентина Итальяно Виченцо 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Четверть часа до конца основного времени, всё идет к тому, что мы увидим дополнительные 30 минут.
  • Офсайд
    76'
    Нзола оказывается на газоне на линии штрафной площади "Олимпиакоса", однако чуть раньше у форварда "Фиорентины" зафиксирован офсайд.
  • Замена
    74'
    Альфред Дункан появляется на поле вместо Артура Мело.
  • Фол, нарушение
    73'
    Ортега жестковато играет против Бонавентуры в центральном круге, в этом моменте тоже нет карточки.
  • Замена
    72'
    Стеван Йоветич появляется на поле вместо Костаса Фортуниса.
  • Угловой
    70'
    Четвертый угловой "Фиорентины" успеха не принес, Миленкович в сутолоке в штрафной "Олимпиакоса" сфолил против Шикинью.
  • Опасный момент
    69'
    Нзола после передачи из глубины добирается до штрафной и оставляет мяч Додо, тот проталкивает на свободного Куаме, тот не очень здорово попал по мячу, но всё равно Цолакису пришлось крайне непросто!
  • 67'
    Между прочим, это был первый удар по воротам во втором тайме. Всё, что нужно знать о происходящем на поле.
  • Угловой
    65'
    После навеса Артура с углового Миленкович здорово выпрыгнул и пробил головой без помех, но в створ ворот не попал.
  • 64'
    Додо получает мяч в штрафной после передачи Бонавентуры и зарабатывает угловой в борьбе с Ортегой.
  • Травма, повреждение
    63'
    Хоть Поденсе и фолил в предыдущем моменте, но сам же он оказался пострадавшим, снова врачи "Олимпиакоса" появляются на поле.
  • Фол, нарушение
    62'
    Фортунис с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Поденсе обрабатывает мяч грудью, а дальше португальца опережает Додо.
  • 61'
    Пока уступает в зрелищности вторая половина встречи, потихоньку игра закрывается, цена ошибки возрастает с каждой минутой.
  • Фол, нарушение
    60'
    Эссе в центральном круге фолит против Бонавентуры плюс резковато реагирует на свисток, однако обходится португальский рефери без карточки.
  • Замена
    59'
    М'Бала Нзола появляется на поле вместо Андреа Белотти.
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    • 58'
      Шикинью простреливает с правого фланга, Мартинес очень невовремя поскользнулся, однако Додо подстраховал партнера, разрядив обстановку.
    • 57'
      Белотти врывается в штрафную с правого края, но в попытке прокинуть мяч мимо Цолакиса претерпел неудачу.
    • 55'
      Куаме находит на левом краю штрафной Белотти, прострел которого в центр прерывает Рецос. Пока защитник "Олимпиакоса" в игре.
    • Угловой
      54'
      Шикинью с углового с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу - Терраччиано чётко играет на выходе.
    • 53'
      Поденсе прорывается по левому флангу и простреливает в штрафную - Мартинес выбивает мяч на угловой.
    • 51'
      Да, нужна замена Рецосу, о чем сигнализируют медработники клуба. Игра возобновилась, "Олимпиакос" пока в меньшинстве.
    • 50'
      Пока не совсем понятно, сможет ли Рецос продолжить игру, оказывают защитнику "Олимпиакоса" помощь за пределами поля.
    • Травма, повреждение
      48'
      Белотти и Рецос столкнулись головами в верховой борьбе, обоим футболистам требуется помощь врачей.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Не очень удачно Цолакис сыграл на выходе на границе штрафной, выронив мяч из рук, но тут же отбил его ногами куда подальше.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Артур Соарещ Диаш.
    • 44'
      Подходит к концу первая половина этого финала, пока голов нет, как и не было их год назад в матче "Фиорентины" и "Вест Хэма", Зато после перерыва голов было три.
    • Желтая карточка
      42'
      Мартинес получает предупреждение за жесткий фол против Поденсе в центральном круге.
    • Травма, повреждение
      41'
      Обоим участникам эпизода потребовалась помощь врачей, однако готовы и Терраччиано, и Эль-Кааби продолжать игру.
    • Фол, нарушение
      40'
      Заброс из глубины поля на Эль-Кааби выглядел перспективно, однако Терраччиано играет кулаком на выходе, опережая форварда. Дальше столкновение и фол на вратаре.
    • 39'
      Бонавентура вторым темпом исполняет подачу с левого края штрафной, Куаме на дальней штанге скидывает мяч во вратарскую, от рук Цолакиса снаряд отскочил к Гонсалесу, у которого не получился удар в касание.
    • Фол, нарушение
      38'
      Карму на левом фланге обороны попадает по ногам Белотти, очередной "стандарт" готовит "Фиорентина".
    • 37'
      Гонсалес в борьбе с двумя соперниками протолкнул мяч к линии штрафной, но защитники "Олимпиакоса" опередили Белотти.
    • 35'
      2:8 по ударам к этой минуте, однако по попаданиям в створ равенство - 2:2. Владение мячом равное, однако у "фиалок" визуально имеется преимущество.
    • Офсайд
      33'
      Фортунис исполняет отличный диагональный перевод на левый фланг атаки, однако Поденсе оказался в положении "вне игры".
    • 32'
      Заброс в переднюю линию на Куаме исполняет Мандрагора, однако Цолакис выходит за пределы штрафной и рыбкой выбивает мяч подальше.
    • 31'
      Мартинес исполняет вертикальный заброс в чужую штрафную площадь, где на выходе удачно играет Цолакис.
    • Желтая карточка
      29'
      Поденсе получает желтую карточку за жесткий фол против Додо на фланге.
    • 28'
      Эль-Кааби получает мяч в штрафной после прострела Поденсе, однако развернуться лучшему снайперу Лиги конференций не позволили.
    • 27'
      Отметим, что встреча сегодня проходит в Афинах, но на поле АЕКа. Тем не менее, можно говорить, что "Олимпиакос" играет дома, своих болельщиков тут подавляющее большинство.
    • 26'
      "Фиорентина" в чемпионате Италии стала лишь восьмой, при этом в воскресенье "фиалки" проведут перенесенный матч против "Аталанты", которая неделю назад выиграла Лигу Европы. Можем мы стать свидетелями неофициального матча за Суперкубок, если итальянцы сегодня возьмут трофей.
    • Угловой
      25'
      Шикинью с углового с левого фланга направляет мяч во вратарскую, Терраччиано накрывает снаряд, не давая соперникам шанса сыграть на отскоке.
    • 23'
      Напомним, что 47-летний чемпион Греции "Олимпиакос" второй год подряд не может добраться до титула, в этом сезоне коллектив из Пирея стал третьим, пропустив вперед ПАОК Магомеда Оздоева и АЕК.
    • 22'
      В продолжение предыдущей атаки Гонсалес и Белотти пытались пробить по воротам, однако Карму дважды поставил блок соперникам.
    • 21'
      Теперь Бонавентура стремится к мячу после заброса из глубины, однако в штрафной итальянца опережает Цолакис, грамотно сыгравший на выходе.
    • 20'
      Бонавентура подбирает мяч в чужой штрафной и пробивает низом с 13 метров - Цолакис накрывает мяч, всё-таки не получился удар у Джакомо.
    • 19'
      Штрафной в центральной зоне заработал Шикинью, однако заброс в исполнении Фортуниса получился не самым удачным.
    • 17'
      Также в составе "Олимпиакоса" есть 4-кратный победитель Лиги Европы в составе "Севильи" - Висенте Иборра. Других обладателей еврокубковых трофеев в составах команд нет.
    • 16'
      Отметим, что в прошлом сезоне наставник "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар привел "Севилью" к очередному трофею Лиги Европы. Сработает ли магия баска сегодня?
    • Угловой
      15'
      Не удается Бираги исполнить хорошую подачу с углового, мяч перелетает всех игроков и покидает пределы поля.
    • 14'
      Постепенно обозначается преимущество "Фиорентины", еще одна атака итальянского клуба приводит к угловому на правом фланге после заблокированного удара Куаме.
    • 13'
      Отметим, что юношеская команда "Олимпиакоса" выиграла Лигу чемпионов в своей возрастной категории, обыграв в финале "Милан". Хорошее подспорье для основной команды принести Греции первый в истории евротрофей.
    • 12'
      Аут в исполнении "Фиорентины" привел к подбору Мандрагоры, который пробил с линии штрафной вторым касанием - мяч проходит правее створа.
    • 11'
      Бираги с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной "Олимпиакоса", однако оборона номинальных хозяев справляется.
    • Видеоповтор
      10'
      Дождался Артур Соареш Диаш подтверждения от видеоассистентов, офсайд у Миленковича действительно был.
    • Офсайд
      9'
      Бираги разыгрывает угловой с Бонавентурой, после чего простреливает в штрафную, Миленкович переправляет мяч в ворота "Олимпиакоса", однако у сербского защитника определен офсайд!
    • 8'
      Родиней подключается по правому флангу и исполняет передачу в чужую штрафную, однако оборона "Фиорентины" обстановку разряжает.
    • 7'
      В Лиге конференций "Олимпиакос" прошел "Ференцварош", потом умудрился пройти "Маккаби" после домашнего поражения 1:4, затем по пенальти обыграл "Фенербахче", а в полуфинале греки разобрались с "Астон Виллой" с общим счётом 6:2.
    • 6'
      "Олимпиакос" начинал этот сезон в Лиге Европы, после успешного прохождения квалификации греки стали третьими в квартете с "Вест Хэмом", "Фрайбургом" и сербским клубом "Бачка-Топола".
    • Угловой
      5'
      С угловым у своих ворот "Фиорентина" справилась и развернула контратаку, Гонсалес вошел в штрафную с правого края, обыграл защитника и исполнил передачу в центр, Куаме по мячу не попал, а Белотти не попал по воротам.
    • Опасный момент
      4'
      Поденсе смещается с левого фланга вдоль линии штрафной и низом пробивает в дальний угол - Терраччиано вытащил тяжелейший мяч!
    • 3'
      Ни одного поражения в текущем розыгрыше "Фиорентина" еще не потерпела, хотя в плей-офф и с "Маккаби", и с "Викторией", и с "Брюгге" преимущество команды Винченцо Итальяно по счёту не было подавляющим.
    • 2'
      Напомним, что "Фиорентина" вышла в финал Лиги конференций второй год подряд, в прошлом розыгрыше в финале "фиалки" уступили "Вест Хэму", пропустив решающий гол в концовке основного времени.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Олимпиакос
    37.7% (57)
    Ничья
    15.2% (23)
    Фиорентина
    47% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.76% (89)
    Меньше
    21.24% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    92.04% (104)
    Нет
    7.96% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    29.8% (45)
    2:1 Олимпиакос
    17.9% (27)
    1:1 Ничья
    9.9% (15)
    1:0 Олимпиакос
    3.3% (5)
    1:3 Фиорентина
    3.3% (5)
    3:2 Олимпиакос
    2.6% (4)
    0:1 Фиорентина
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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