  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Олимпиакос
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 75
Олимпиакос 29.3% (22)
X 21.3% (16)
Фиорентина 49.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Фиорентина
3.30
3.30
Реклама, betcity.ru
3.25
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 10 (2) 1.25
Фортунис Костас 2 0.25
Йоветич Стеван 2 0.25
Поденсе Даниэл 1 0.13
Шикинью Франциску 1 0.13
Эль-Араби Юссеф 1 0.13
Эссе Сантьяго 1 0.13
Кини Марин 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Цолакис Костас 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 (2) 0.29
Бельтран Лукас 4 (1) 0.29
Раньери Лука 3 0.21
Нзола М'Бала 3 (1) 0.21
Барак Антонин 3 0.21
Соттиль Риккардо 2 0.14
Мартинес Лукас II 2 0.14
Иконе Жонатан 2 0.14
Бираги Кристиано 1 0.07
Мандрагора Роландо 1 0.07
Белотти Андреа 1 0.07
Лопес Максим 1 0.07
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поденсе Даниэл 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Марсело Родиней 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Кини Марин 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Хосе Луис Мендилибар 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 5 0
Мандрагора Роландо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Додо Домилсон 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Раньери Лука 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
18
Олимпиакос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
43%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
2
18%
2
11%
91-120

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
22%
6
22%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
2
11%
7
26%
76-90
2
11%
2
7%
91-120

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1
Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Фиорентина

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
2
1.5
2
5
2
2
2.5
1
6
2
2
3.5
1
6
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
12
2
4
4
1.5
8
6
3
5
2.5
3
11
2
6
3.5
2
12
1
7
4.5
1
13
1
7
5.5
1
13
1/4 финала
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
1/2 финала
2 Астон Вилла
6 Олимпиакос
4 Фиорентина
3 Брюгге
Финал
Олимпиакос
Фиорентина

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Мехеле Брэндон 6
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Брюгге Родригеш Тьяго 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Фиорентина Итальяно Виченцо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.

    Главный судья: Диаш Артур Соареш

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.32. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.32 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 75
    Олимпиакос 29.3% (22)
    X 21.3% (16)
    Фиорентина 49.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Фиорентина
    3.30
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    3.25
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Олимпиакос - Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос - Фиорентина

    Исход игры
    Олимпиакос
    29.3% (22)
    Ничья
    21.3% (16)
    Фиорентина
    49.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.58% (44)
    Меньше
    25.42% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.53% (54)
    Нет
    8.47% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    32% (24)
    2:1 Олимпиакос
    16% (12)
    1:1 Ничья
    13.3% (10)
    1:3 Фиорентина
    5.3% (4)
    1:0 Олимпиакос
    4% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    0:1 Фиорентина
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Олимпиакос
    Фиорентина
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный