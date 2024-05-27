Стадион: OPAP Arena. Главный судья: Диаш Артур Соареш
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Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|10 (2)
|1.25
|Фортунис Костас
|2
|0.25
|Йоветич Стеван
|2
|0.25
|Поденсе Даниэл
|1
|0.13
|Шикинью Франциску
|1
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.13
|Эссе Сантьяго
|1
|0.13
|Кини Марин
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Цолакис Костас
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.29
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.29
|Раньери Лука
|3
|0.21
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.21
|Барак Антонин
|3
|0.21
|Соттиль Риккардо
|2
|0.14
|Мартинес Лукас II
|2
|0.14
|Иконе Жонатан
|2
|0.14
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Мандрагора Роландо
|1
|0.07
|Белотти Андреа
|1
|0.07
|Лопес Максим
|1
|0.07
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Додо Домилсон
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
18
Олимпиакос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
3
43%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
2
18%
2
11%
91-120
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
22%
6
22%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
22%
2
7%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
2
11%
7
26%
76-90
2
11%
2
7%
91-120
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1
Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Фиорентина
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
61
13
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
52
22
25
22
16
22
16
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
122
44
86
35
311
26
212
17
113
17
113
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Олимпиакос
Фиорентина
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|6
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Фиорентина
|Итальяно Виченцо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос - Фиорентина
Исход игры
Олимпиакос
29.3% (22)
Ничья
21.3% (16)
Фиорентина
49.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
74.58% (44)
Меньше
25.42% (15)
Обе команды забьют
Да
91.53% (54)
Нет
8.47% (5)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
32% (24)
2:1 Олимпиакос
16% (12)
1:1 Ничья
13.3% (10)
1:3 Фиорентина
5.3% (4)
1:0 Олимпиакос
4% (3)
2:2 Ничья
2.7% (2)
0:1 Фиорентина
2.7% (2)
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