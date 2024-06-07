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Тур: 1.
Черногория
FIFA #70
 
Позже
Грузия
FIFA #75
Прогнозы 43
Черногория 58.1% (25)
X 30.2% (13)
Грузия 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Грузия
3.20
3.35
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3.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1
Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0
Грузия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2
Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 43
    Черногория 58.1% (25)
    X 30.2% (13)
    Грузия 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Грузия
    3.20
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    3.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Черногория - Грузия

    Исход игры
    Черногория
    58.1% (25)
    Ничья
    30.2% (13)
    Грузия
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Черногория
    44.2% (19)
    1:1 Ничья
    25.6% (11)
    1:2 Грузия
    9.3% (4)
    1:0 Черногория
    9.3% (4)
    2:0 Черногория
    4.7% (2)
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