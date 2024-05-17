Тур: 37. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Маркетти Маттео
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолРрахмани Амир
1:1
40' ГолБираги Кристиано
41' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
2:1
42' ГолНзола М'Бала
2:2
57' ГолКварацхелия Хвича
70' Желтая карточкаКаюсте Йенс
80' Undefined phrase: football_event_Лоботка Станислав
84' Желтая карточкаМандрагора Роландо
90'+6
Ход матча
8'
0:1
40'
1:1
42'
2:1
57'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
253 Количество передач 140
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Нзола
М'Бала
55
Эстигор
Лео
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Наполи
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
37 матчей
24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
10.8%
59.5%
29.7%
4 победы 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.05
Среднее время на гол
85
85
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
51
46
Голов в среднем за матч
1.38
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|10 (1)
|0.28
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.19
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.17
|Мартинес Лукас II
|5
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.08
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.08
|Иконе Жонатан
|3
|0.08
|Раньери Лука
|3
|0.08
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Соттиль Риккардо
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Куаме Кристиан
|2
|0.06
|Мело Артур
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|0.41
|Кварацхелия Хвича
|11
|0.3
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.22
|Распадори Джакомо
|5
|0.14
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.08
|Ррахмани Амир
|3
|0.08
|Нгонж Сириль
|2
|0.05
|Элмас Эльиф
|2
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|14
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|8
|0
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Каюсте Йенс
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
7
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
15
22
Фиорентина
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
Наполи
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
37
31
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
8
22%
8
26%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
8
22%
8
26%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
4
19%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
17%
8
33%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
20%
3
11%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
4
20%
7
26%
76-90
Забито
55
55
25 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 13
10 Не забивали 12
7
13%
2
4%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
9
16%
10
18%
31-45
10
18%
9
16%
46-60
8
15%
12
22%
61-75
12
22%
15
27%
76-90
Пропущено
43
48
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 31
9
21%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
12
28%
9
19%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
7
16%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0
Наполи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0
Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Наполи
Точный счет
2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
127
99
514
117
217
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
127
512
910
215
514
116
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2512
1719
1819
729
631
333
433
234
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11