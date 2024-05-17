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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Фиорентина
2:2
Конец матча
Наполи
0'
0:1
8' Гол
Ррахмани Амир
1:1
40' Гол
Бираги Кристиано
41' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
2:1
42' Гол
Нзола М'Бала
2:2
57' Гол
Кварацхелия Хвича
70' Желтая карточка
Каюсте Йенс
80' Undefined phrase: football_event_
Лоботка Станислав
84' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Ррахмани Амир
(Политано Маттео)
40'
Бираги Кристиано
1:1
41'
 
Кварацхелия Хвича
42'
Нзола М'Бала
2:1
57'
2:2
Кварацхелия Хвича
67'
Иконе Жонатан
Куаме Кристиан
 
67'
Белотти Андреа
Нзола М'Бала
 
70'
 
Каюсте Йенс
76'
 
Распадори Джакомо
Симеоне Джованни
76'
 
Нгонж Сириль
Политано Маттео
78'
Мандрагора Роландо
Бельтран Лукас
 
78'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
80'
 
Лоботка Станислав
84'
Мандрагора Роландо
 
86'
 
Линдстрём Йеспер
Кварацхелия Хвича
87'
Лопес Максим
Мело Артур
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 253 Количество передач 140
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

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1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
99
Куаме
Кристиан
18
Нзола
М'Бала
1
Мерет
Алекс
30
Маццокки
Паскуале
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
Фиорентина
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Наполи

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

37 матчей

24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

10.8%
59.5%
29.7%
4 победы 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.05

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

51
46

Голов в среднем за матч

1.38
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 10 (1) 0.28
Бонавентура Джакомо 7 0.19
Бельтран Лукас 6 (1) 0.17
Мартинес Лукас II 5 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.08
Нзола М'Бала 3 (1) 0.08
Иконе Жонатан 3 0.08
Раньери Лука 3 0.08
Дункан Альфред 2 0.06
Соттиль Риккардо 2 0.06
Бираги Кристиано 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Куаме Кристиан 2 0.06
Мело Артур 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 15 (3) 0.41
Кварацхелия Хвича 11 0.3
Политано Маттео 8 (2) 0.22
Распадори Джакомо 5 0.14
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.08
Ррахмани Амир 3 0.08
Нгонж Сириль 2 0.05
Элмас Эльиф 2 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 8 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Мандрагора Роландо 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 8 0
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Каюсте Йенс 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Ррахмани Амир 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

10
7
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

15
22
Фиорентина
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
Наполи
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

37
31
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
8
22%
8
26%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
8
22%
8
26%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
4
19%
76-90

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
17%
8
33%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
20%
3
11%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
4
20%
7
26%
76-90

Забито

55
55
25 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 13
10 Не забивали 12
7
13%
2
4%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
9
16%
10
18%
31-45
10
18%
9
16%
46-60
8
15%
12
22%
61-75
12
22%
15
27%
76-90

Пропущено

43
48
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 31
9
21%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
12
28%
9
19%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
7
16%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0
Наполи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0
Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Наполи

Точный счет

2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
12
7
1.5
9
9
5
14
2.5
1
17
2
17
3.5
1
17
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
7
5
12
1.5
9
10
2
15
2.5
5
14
1
16
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
25
12
17
19
1.5
18
19
7
29
2.5
6
31
3
33
3.5
4
33
2
34
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
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Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
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