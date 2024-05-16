Тур: 37. Стадион: Виа дель Маре.
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Главный тренер: Готти Лука
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лечче
Аталанта
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.6
Среднее время на гол
51
150
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|7 (1)
|0.19
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.08
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|12 (2)
|0.34
|Скамакка Джанлука
|10
|0.29
|Лукман Адемола
|9
|0.26
|Де Кетеларе Шарль
|9 (1)
|0.26
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.17
|Пашалич Марио
|5 (1)
|0.14
|Сапата Дуван
|4
|0.11
|Миранчук Алексей
|3
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|13
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Доргу Патрик
|6
|0
|Крстович Никола
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Пикколи Роберто
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Баскиротто Федерико
|3
|1
|Сансоне Никола
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Аталанта
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
12
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Аталанта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
12
34
Лечче
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Аталанта
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
26% (9)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
18
46
Голы по времени матча
Забито
17
29
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
12%
5
17%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
10
59%
6
21%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
4
16%
6
24%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
5
20%
6
24%
76-90
Забито
14
37
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
3
21%
4
11%
1-15
1
7%
6
16%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
5
36%
4
11%
61-75
3
21%
8
22%
76-90
Пропущено
28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
3
23%
31-45
7
25%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
25%
3
23%
76-90
Забито
31
66
9 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
16 Не забивали 4
5
16%
9
14%
1-15
2
6%
10
15%
16-30
2
6%
13
20%
31-45
2
6%
12
18%
46-60
7
23%
8
12%
61-75
13
42%
14
21%
76-90
Пропущено
53
38
22 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 22
4
8%
4
11%
1-15
11
21%
4
11%
16-30
7
13%
9
24%
31-45
12
23%
7
18%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
12
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Результаты матчей
Лечче
Аталанта
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
14 раз 39%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
161
513
125
117
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
315
99
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
314
828
2114
234
926
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|53 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Аталанта
Исход игры
Лечче
8.7% (4)
Ничья
4.3% (2)
Аталанта
87% (40)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
47.8% (22)
0:2 Аталанта
13% (6)
0:1 Аталанта
13% (6)
1:3 Аталанта
8.7% (4)
2:1 Лечче
6.5% (3)
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