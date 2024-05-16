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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Лечче
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 46
Лечче 8.7% (4)
X 4.3% (2)
Аталанта 87% (40)
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Лечче
Аталанта

История личных встреч

Лечче
Аталанта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.6

Среднее время на гол

51
150

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 7 (1) 0.19
Пикколи Роберто 5 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.08
Банда Ламек 2 0.06
Жендрей Валентен 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Доргу Патрик 2 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Галло Антонино 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 12 (2) 0.34
Скамакка Джанлука 10 0.29
Лукман Адемола 9 0.26
Де Кетеларе Шарль 9 (1) 0.26
Эдерсон Хонорато 6 0.17
Пашалич Марио 5 (1) 0.14
Сапата Дуван 4 0.11
Миранчук Алексей 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 13 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Доргу Патрик 6 0
Крстович Никола 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Пикколи Роберто 5 0
Каба Мохамед 3 1
Баскиротто Федерико 3 1
Сансоне Никола 4 0
Блен Алексис 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Уден Реми 3 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Пашалич Марио 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Аталанта
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
12
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Аталанта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

12
34
Лечче
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Аталанта
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
26% (9)
49% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

18
46

Голы по времени матча

Забито

17
29
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
12%
5
17%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
10
59%
6
21%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
4
16%
6
24%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
5
20%
6
24%
76-90

Забито

14
37
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
3
21%
4
11%
1-15
1
7%
6
16%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
5
36%
4
11%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Пропущено

28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
3
23%
31-45
7
25%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
25%
3
23%
76-90

Забито

31
66
9 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
16 Не забивали 4
5
16%
9
14%
1-15
2
6%
10
15%
16-30
2
6%
13
20%
31-45
2
6%
12
18%
46-60
7
23%
8
12%
61-75
13
42%
14
21%
76-90

Пропущено

53
38
22 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 22
4
8%
4
11%
1-15
11
21%
4
11%
16-30
7
13%
9
24%
31-45
12
23%
7
18%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
12
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0

Результаты матчей

Лечче
Аталанта

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 39%
1
14 раз 39%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
5
13
1.5
12
5
1
17
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
9
9
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
14
0.5
Больше Меньше
31
4
8
28
1.5
21
14
2
34
2.5
9
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 35 15 8 12 53 - 40 53
9.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Лечче 8.7% (4)
    X 4.3% (2)
    Аталанта 87% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Аталанта
    4.50
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    4.40
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    1.82
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    Прогнозы на матч Лечче - Аталанта

    Исход игры
    Лечче
    8.7% (4)
    Ничья
    4.3% (2)
    Аталанта
    87% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    47.8% (22)
    0:2 Аталанта
    13% (6)
    0:1 Аталанта
    13% (6)
    1:3 Аталанта
    8.7% (4)
    2:1 Лечче
    6.5% (3)
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