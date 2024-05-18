Тур: 37. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Феличиани Эрманно
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
80
Муса
Юнус
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Милан
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
31 матч
12.9%
35.5%
51.6%
4 победы 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.5
Среднее время на гол
68
180
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.77
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
87
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|11
|0.31
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.14
|Влашич Никола
|3
|0.08
|Радоньич Неманья
|3
|0.08
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.08
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Савва Заннетос
|1
|0.03
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|14 (4)
|0.39
|Пулишич Кристиан
|12
|0.33
|Леау Рафаэл
|8
|0.22
|Окафор Ноа
|6
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.17
|Йович Лука
|6
|0.17
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.14
|Томори Фикайо
|4
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.08
|Габбия Маттео
|2
|0.06
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|11
|0
|Юрич Иван II
|5
|3
|Риччи Самуэле
|7
|1
|Тамез Адриен
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|11
|1
|Рейндерс Тиджани
|8
|0
|Томори Фикайо
|6
|1
|Калабрия Давиде
|4
|2
|Тиав Малик
|5
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Габбия Маттео
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
83% (15)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Милан
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
2
14
Торино
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
13
35
Торино
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (5)
75% (27)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Милан
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
15
49
Голы по времени матча
Забито
15
37
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
27 Не забивали 19
1
7%
3
8%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
3
20%
2
5%
61-75
5
33%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
8
29
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
38%
4
14%
46-60
2
25%
8
28%
61-75
2
25%
6
21%
76-90
Забито
17
36
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
3
18%
5
14%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
29%
29%
10
28%
31-45
4
24%
6
17%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
18%
8
22%
76-90
Пропущено
26
13
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
8
31%
4
31%
61-75
6
23%
2
15%
76-90
Забито
32
73
13 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 25
16 Не забивали 3
4
13%
8
11%
1-15
3
9%
8
11%
16-30
6
19%
18
25%
31-45
7
22%
13
18%
46-60
4
13%
7
10%
61-75
8
25%
19
26%
76-90
Пропущено
34
42
7 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
2
6%
4
10%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
4
12%
8
19%
31-45
9
26%
6
14%
46-60
10
29%
29%
12
29%
61-75
8
24%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2
Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3
Результаты матчей
Торино
Милан
Точный счет
0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
3
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
10 раз 28%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
162
414
99
216
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
171
612
144
117
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
333
1026
2313
333
1323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино - Милан
Исход игры
Торино
10.9% (15)
Ничья
31.4% (43)
Милан
57.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.8% (49)
1:1 Ничья
24.1% (33)
0:1 Милан
6.6% (9)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:0 Торино
2.9% (4)
2:1 Торино
2.9% (4)
1:3 Милан
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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