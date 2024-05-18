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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Торино
 
Позже
Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 132
Торино 11.4% (15)
X 32.6% (43)
Милан 56.1% (74)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
13
Родригес
Рикардо
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
28
Риччи
Самуэле
91
Сапата
Дуван
11
Пеллегри
Пьетро
57
Спортьелло
Марко
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
38
Терраччано
Филиппо
80
Муса
Юнус
14
Рейндерс
Тиджани
4
Беннасер
Исмаэль
11
Пулишич
Кристиан
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
Торино
3-4-1-2
Милан
4-3-3

История личных встреч

Торино
Милан

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

31 матч

12.9%
35.5%
51.6%
4 победы 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.5

Среднее время на гол

68
180

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.77

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
87

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.31
Санабрия Антонио 5 (2) 0.14
Влашич Никола 3 0.08
Радоньич Неманья 3 0.08
Буонджорно Алессандро 3 0.08
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Савва Заннетос 1 0.03
Лазаро Валентино 0 0
Войвода Мергим 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 14 (4) 0.39
Пулишич Кристиан 12 0.33
Леау Рафаэл 8 0.22
Окафор Ноа 6 0.17
Лофтус-Чик Рубен 6 0.17
Йович Лука 6 0.17
Эрнандес Тео 5 (1) 0.14
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 3 0.08
Габбия Маттео 2 0.06
Флоренци Алессандро 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 11 0
Юрич Иван II 5 3
Риччи Самуэле 7 1
Тамез Адриен 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Габбия Маттео 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Беннасер Исмаэль 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
83% (15)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Милан
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

2
14
Торино
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

13
35
Торино
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (5)
75% (27)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Милан
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

15
49

Голы по времени матча

Забито

15
37
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
27 Не забивали 19
1
7%
3
8%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
3
20%
2
5%
61-75
5
33%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

8
29
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
38%
4
14%
46-60
2
25%
8
28%
61-75
2
25%
6
21%
76-90

Забито

17
36
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
3
18%
5
14%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
29%
29%
10
28%
31-45
4
24%
6
17%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
18%
8
22%
76-90

Пропущено

26
13
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
8
31%
4
31%
61-75
6
23%
2
15%
76-90

Забито

32
73
13 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 25
16 Не забивали 3
4
13%
8
11%
1-15
3
9%
8
11%
16-30
6
19%
18
25%
31-45
7
22%
13
18%
46-60
4
13%
7
10%
61-75
8
25%
19
26%
76-90

Пропущено

34
42
7 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
2
6%
4
10%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
4
12%
8
19%
31-45
9
26%
6
14%
46-60
10
29%
29%
12
29%
61-75
8
24%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2
Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3

Результаты матчей

Торино
Милан

Точный счет

0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
3
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
10 раз 28%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
9
9
2
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
17
1
6
12
1.5
14
4
1
17
2.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
16
0.5
Больше Меньше
33
3
10
26
1.5
23
13
3
33
2.5
13
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани. Помогать ему на бровках будут Маттео Боттегони и Фабрицио Ломбардо. Резервным арбитром на этот матч назначен Джакомо Камплоне. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 37 тура Серии А между "Торино" из Турина и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Милан

Исход игры
Торино
10.9% (15)
Ничья
31.4% (43)
Милан
57.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.8% (49)
1:1 Ничья
24.1% (33)
0:1 Милан
6.6% (9)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:0 Торино
2.9% (4)
2:1 Торино
2.9% (4)
1:3 Милан
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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