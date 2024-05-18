Главным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани. Помогать ему на бровках будут Маттео Боттегони и Фабрицио Ломбардо. Резервным арбитром на этот матч назначен Джакомо Камплоне.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 37 тура Серии А между "Торино" из Турина и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.