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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Салернитана
0:1
Первый тайм: 31'
Верона
0'
14' Желтая карточка
Самбья Саломон
0:1
22' Гол
Суслов Томаш

Ход матча

14'
Самбья Саломон
 
22'
0:1
Суслов Томаш
(Нослин Тейяни)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 118
Салернитана 18.6% (22)
X 22% (26)
Верона 59.3% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
Верона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фиорилло
Винченцо
27
Пьероцци
Никколо
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
59
Дзаноли
Алессандро
18
Кулибали
Лассана
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
20
Кастанос
Григорис
14
Вайссман
Шон
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
Салернитана
3-4-2-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Верона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.16
Чауна Лум 4 0.11
Диа Булайе 4 (1) 0.11
Кастанос Григорис 3 0.08
Маджоре Джулио 3 0.08
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Пьероцци Никколо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Самбья Саломон 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.19
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Нослин Тейяни 4 0.11
Фолоруншо Майкл 4 0.11
Бонаццоли Федерико 3 0.08
Лазович Дарко 3 (1) 0.08
Анри Тома 3 0.08
Суслов Томаш 2 (1) 0.05
Свидерски Кароль 2 0.05
Коппола Диего 2 0.05
Дуда Ондрей 1 0.03
Сердар Суат 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Фасио Федерико 3 1
Самбья Саломон 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Башич Тома 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Дзаноли Алессандро 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Фиорилло Винченцо 1 1
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 11 2
Коппола Диего 9 0
Суслов Томаш 7 0
Сердар Суат 6 0
Маньяни Джанджакомо 6 0
Анри Тома 2 2
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Нгонж Сириль 4 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Верона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

16
11
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Верона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

34
15

Упущенные победы

7
16
Салернитана
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Верона
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

35
15

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
6
33%
4
31%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Пропущено

34
24
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
5
15%
4
17%
1-15
2
6%
6
25%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
7
29%
29%
61-75
14
41%
5
21%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
3
25%
5
24%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
33%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

40
24
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
8
20%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
5
13%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
12
30%
4
17%
76-90

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
14 Не забивали 11
4
13%
5
15%
1-15
7
23%
2
6%
16-30
3
10%
4
12%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
3
10%
8
24%
76-90

Пропущено

74
48
34 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 28
13
18%
5
10%
1-15
8
11%
10
21%
16-30
13
18%
7
15%
31-45
10
14%
7
15%
46-60
4
5%
10
21%
61-75
26
35%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2
Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0
Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Верона

Точный счет

1:2
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
7 раз 19%
1
17 раз 47%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
8
3
15
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
25
11
7
29
1.5
8
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 1:0 Заявка 37 9 10 18 35 - 48 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 37 2 10 25 28 - 77 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 1:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 19 1 5 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 1:0 Заявка 19 3 5 11 14 - 24 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 11
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
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    Прогнозы 118
    Салернитана 18.6% (22)
    X 22% (26)
    Верона 59.3% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Верона
    5.40
    Реклама, pari.ru
    6.60
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    1.66
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Верона

    Исход игры
    Салернитана
    18.5% (22)
    Ничья
    22.7% (27)
    Верона
    58.8% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.19% (47)
    Меньше
    54.81% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.35% (69)
    Нет
    33.65% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Верона
    28.6% (34)
    1:1 Ничья
    19.3% (23)
    0:1 Верона
    16% (19)
    2:1 Салернитана
    7.6% (9)
    1:0 Салернитана
    5% (6)
    0:2 Верона
    5% (6)
    2:0 Салернитана
    1.7% (2)
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