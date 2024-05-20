Тур: 37. Стадион: Аречи. Главный судья: Ди Бельо Марко
0:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
14'
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Luca Boncori
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Верона
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.16
|Чауна Лум
|4
|0.11
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.11
|Кастанос Григорис
|3
|0.08
|Маджоре Джулио
|3
|0.08
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Пьероцци Никколо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Самбья Саломон
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.19
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Нослин Тейяни
|4
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.08
|Лазович Дарко
|3 (1)
|0.08
|Анри Тома
|3
|0.08
|Суслов Томаш
|2 (1)
|0.05
|Свидерски Кароль
|2
|0.05
|Коппола Диего
|2
|0.05
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Сердар Суат
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кандрева Антонио
|5
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Самбья Саломон
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Башич Тома
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Дзаноли Алессандро
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Фиорилло Винченцо
|1
|1
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|11
|2
|Коппола Диего
|9
|0
|Суслов Томаш
|7
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Маньяни Джанджакомо
|6
|0
|Анри Тома
|2
|2
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Кабаль Хуан
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Верона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
16
11
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Верона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
34
15
Упущенные победы
7
16
Салернитана
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Верона
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
35
15
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
6
33%
4
31%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Пропущено
34
24
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
5
15%
4
17%
1-15
2
6%
6
25%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
7
29%
29%
61-75
14
41%
5
21%
76-90
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
3
25%
5
24%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
33%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
40
24
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
8
20%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
5
13%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
12
30%
4
17%
76-90
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
14 Не забивали 11
4
13%
5
15%
1-15
7
23%
2
6%
16-30
3
10%
4
12%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
3
10%
8
24%
76-90
Пропущено
74
48
34 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 28
13
18%
5
10%
1-15
8
11%
10
21%
16-30
13
18%
7
15%
31-45
10
14%
7
15%
46-60
4
5%
10
21%
61-75
26
35%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2
Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0
Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Верона
Точный счет
1:2
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
7 раз 19%
1
17 раз 47%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
414
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
108
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
2511
729
828
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|1:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 48
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|0:1 Заявка
|37
|2
|10
|25
|28 - 77
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|1:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|14 - 24
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Верона
Исход игры
Салернитана
18.5% (22)
Ничья
22.7% (27)
Верона
58.8% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (47)
Меньше
54.81% (57)
Обе команды забьют
Да
66.35% (69)
Нет
33.65% (35)
Популярный счёт
1:2 Верона
28.6% (34)
1:1 Ничья
19.3% (23)
0:1 Верона
16% (19)
2:1 Салернитана
7.6% (9)
1:0 Салернитана
5% (6)
0:2 Верона
5% (6)
2:0 Салернитана
1.7% (2)
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