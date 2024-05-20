Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хорошую попытку сделал Фолоруншо Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Чауна Лум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Салернитана

43' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

41' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Салернитана

39' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

28' Фиорилло Винченцо взял и забрал мяч на выходе

27' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

27' Матч возобновлен

25' Сердар Суат из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Г О О О О Л - Суслов Томаш из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Салернитана

20' Оооо... вот это был удар! Нослин Тейяни должен был забить с этой позиции.

20' Нослин Тейяни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Фиорилло Винченцо взял и забрал мяч на выходе

18' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лазович Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Суслов Томаш бьет со штрафного в створ, но Винченцо Фьорилло держит все под контролем

15' Фиорилло Винченцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи

12' Удар от ворот произведет Салернитана

10' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Фиорилло Винченцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

7' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Салернитана

2' Нослин Тейяни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля