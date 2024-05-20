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Приветствуем всех любителей футбола! В 37-м туре чемпионата Италии между собой сыграют "Болонья" и "Ювентус", делящие третье-четвёртое места. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.