Тур: 37. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Айрольди Джованни
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Болонья
Ювентус
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 20 побед
31 матч
3.2%
25.8%
71%
1 победа 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.4
0.75
Среднее время на гол
225
120
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.19
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
75
73
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|11 (2)
|0.31
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.28
|Фергюсон Льюис
|6
|0.17
|Фаббьян Джованни
|5
|0.14
|Салемакерс Алексис
|4
|0.11
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.44
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|Рабио Адриен
|5
|0.14
|Гатти Федерико
|4
|0.11
|Милик Аркадиуш
|3
|0.08
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|9
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Зиркзее Джошуа
|8
|0
|Эбишер Мишель
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Бёкема Сэм
|5
|1
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Фаббьян Джованни
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|9
|0
|Влахович Душан
|7
|1
|Рабио Адриен
|8
|0
|Бремер Глейсон
|8
|0
|Гатти Федерико
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Веа Тимоти
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
22% (4)
6% (1)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
9
Болонья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
19
24
Болонья
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
36% (13)
14% (5)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
28
25
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
3
11%
4
16%
1-15
5
18%
4
16%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
11
39%
8
32%
76-90
Пропущено
11
17
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
18%
3
18%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
24
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
5
23%
3
13%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
6
25%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
50
49
23 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
9 Не забивали 6
8
16%
7
14%
1-15
10
20%
7
14%
16-30
5
10%
5
10%
31-45
6
12%
8
16%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
14
28%
13
27%
76-90
Пропущено
28
28
18 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
4
14%
4
14%
1-15
8
29%
6
21%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
3
11%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3
Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0
Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0
Результаты матчей
Болонья
Ювентус
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
1
14 раз 39%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Болонья
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
108
612
414
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
99
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
297
1719
1521
531
531
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья - Ювентус
Исход игры
Болонья
20.4% (10)
Ничья
26.5% (13)
Ювентус
53.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
36.7% (18)
1:1 Ничья
24.5% (12)
2:1 Болонья
16.3% (8)
0:1 Ювентус
6.1% (3)
1:3 Ювентус
4.1% (2)
0:2 Ювентус
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!