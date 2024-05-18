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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Болонья
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 49
Болонья 20.4% (10)
X 26.5% (13)
Ювентус 53.1% (26)
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Болонья
Ювентус

История личных встреч

Болонья
Ювентус

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 20 побед

31 матч

3.2%
25.8%
71%
1 победа 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.73

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.19
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

75
73

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 11 (2) 0.31
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.28
Фергюсон Льюис 6 0.17
Фаббьян Джованни 5 0.14
Салемакерс Алексис 4 0.11
Эль-Аззузи Уссама 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Пош Штефан 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Ндой Дан 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.44
Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
Рабио Адриен 5 0.14
Гатти Федерико 4 0.11
Милик Аркадиуш 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 9 0
Фергюсон Льюис 8 0
Зиркзее Джошуа 8 0
Эбишер Мишель 7 0
Пош Штефан 7 0
Бёкема Сэм 5 1
Салемакерс Алексис 5 1
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Фаббьян Джованни 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Лукуми Джон 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 9 0
Влахович Душан 7 1
Рабио Адриен 8 0
Бремер Глейсон 8 0
Гатти Федерико 7 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0

Результаты матчей

Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
22% (4)
6% (1)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
9
Болонья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

19
24
Болонья
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
36% (13)
14% (5)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

28
25
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
3
11%
4
16%
1-15
5
18%
4
16%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
11
39%
8
32%
76-90

Пропущено

11
17
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
18%
3
18%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
24
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
5
23%
3
13%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
6
25%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

50
49
23 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
9 Не забивали 6
8
16%
7
14%
1-15
10
20%
7
14%
16-30
5
10%
5
10%
31-45
6
12%
8
16%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
14
28%
13
27%
76-90

Пропущено

28
28
18 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
4
14%
4
14%
1-15
8
29%
6
21%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
3
11%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3
Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0
Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0

Результаты матчей

Болонья
Ювентус

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
1
14 раз 39%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Болонья
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
9
9
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
29
7
17
19
1.5
15
21
5
31
2.5
5
31
2
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.

    Главный судья: Айрольди Джованни

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    • Прогнозы 49
    Болонья 20.4% (10)
    X 26.5% (13)
    Ювентус 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Ювентус
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья - Ювентус

    Исход игры
    Болонья
    20.4% (10)
    Ничья
    26.5% (13)
    Ювентус
    53.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    2:1 Болонья
    16.3% (8)
    0:1 Ювентус
    6.1% (3)
    1:3 Ювентус
    4.1% (2)
    0:2 Ювентус
    4.1% (2)
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