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Тур: 1.
Азербайджан
FIFA #112
1:2
Перерыв
Казахстан
FIFA #103

Ход матча

2'
0:1
Вороговский Ян
28'
0:2
Самородов Максим
42'
Эмрели Махир
1:2
Прогнозы 121
Азербайджан 44.6% (54)
X 36.4% (44)
Казахстан 19% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Азербайджан
Ничья
Казахстан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Магомедалиев
Шахрудин
2
Сейдиев
Амин
15
Гусейнов
Бадави
5
Кривоцюк
Антон
3
Джафаргулийев
Эмир
16
Джамалов
Элвин
8
Махмудов
Эмин
20
Исаев
Алексей
17
Байрамов
Турал
10
Эмрели
Махир
11
Шейдаев
Рамиль
1
Заруцкий
Александр
24
Касым
Алибек
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
4
Быстров
Марат
11
Вороговский
Ян
7
Оразов
Рамазан
18
Садыбеков
Адилет
8
Тагыберген
Асхат
17
Аймбетов
Абат
10
Самородов
Максим
Азербайджан
Казахстан

История личных встреч

Азербайджан
Казахстан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
2:0
ТМС
3:0
ТМС
1:0
Е2
3:2
Е2
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
210

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0
Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0
Казахстан
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0
Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет венгерский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    А теперь Эмрели пробивает низом из-за пределов штрафной площади, но проблем у Заруцкого не возникает никаких.
  • 43'
    Шейдаев приближается к штрафной соперника по центру и завершает момент ударов с 23 метров - мяч проходит мимо створа.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! МАХИР ЭМРЕЛИ!
    После навеса с углового мяч вернулся на левый фланг к Махмудову, тот прострелил низом, Эмрели принял снаряд и направил его в сетку с разворота!
  • 40'
    Сразу две попытки в исполнении Махмудова, первую накрыл Алип, а после второй мяч скользнул по ноге Садыбекова и ушел на угловой.
  • 39'
    Вторым темпом после углового Махмудов навесил на дальнюю штангу, Гусейнов головой скинул мяч в створ, но проблем у Заруцкого не возникло.
  • Угловой
    38'
    Угловой с левого фланга подает Махмудов - Заруцкий успешно играет кулаками на выходе.
  • 37'
    Аймбетов получает мяч от Самородова на правом краю штрафной и сразу же бьет по воротам, заставляя Магомедалиева спасать свои ворота.
  • 36'
    Шейдаев с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, едва не попадя в дальний угол, но мяч в итоге разминулся со створом.
  • 35'
    Снова через левый фланг номинальные хозяева доставили мяч до штрафной площади, однако там Эмрели и Шейдаев не разобрались, кому следует завершать атаку.
  • 33'
    Позиционная атака азербайджанской команды завершается ударом Шейдаева с линии штрафной, который успевает накрыть защитник - мяч приходит в руки Заруцкому уже без скорости.
  • 32'
    59 на 41 по владению мячом к этой минуте встречи, но по счёту на табло мы видим, что этот показатель вообще не имеет никакого значения.
  • Угловой
    30'
    После навеса с углового Кривоцюк выиграл верховую борьбу и пробил головой в ближний угол - мяч проходит рядом со штангой.
  • 29'
    Махмудов с левого края штрафной исполняет мягкую подачу в центр, мяч попадает в голову защитника и едва не отскакивает в створ ворот.
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    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! МАКСИМ САМОРОДОВ!
      Аймбетов протащил мяч до чужой штрафной и отдал на свободного Самородова, который с 15 метров уложил снаряд в ближний угол!
    • 27'
      Атака сборной Азербайджана завершается дальней попыткой в исполнении Исаева - мяч проходит выше створа.
    • 26'
      Хороший выход удается сборной Азербайджана, Эмрели имел шанс ворваться в штрафную гостей, однако попал под подкат Касыма.
    • 24'
      6 лет назад команды играли предыдущий товарищеский матч, тогда сборная Казахстана победила со счётом 3:0.
    • 22'
      Немного успокаивается игра к середине первого тайма, хотя начало получилось очень даже боевым.
    • 20'
      Позиционная атака гостей завершается высокой подачей с правого фланга - Магомедалиев забирает мяч на выходе.
    • 19'
      Всего же соперники сыграли 11 матчей - 5 раз победили казахи, по 3 раза была зафиксирована ничья и победа сборной Азербайджана. Разница мячей - 15:12.
    • 18'
      Напомним, что последний раз команды встречались в 2022 году в рамках Лиги Наций - Казахстан дома победил 2:0 и в итоге стал первым в группе, несмотря на поражение в последнем туре в Баку со счётом 0:3.
    • 17'
      Неплохо гости комбинируют перед штрафной соперника, в итоге Тагыберген отмечается плотной попыткой метров с 25 - мяч прошел чуть правее створа.
    • 15'
      Байрамов с правого угла штрафной исполняет передачу к 11-метровой отметке, однако казахи внимательно сыграли в обороне.
    • 14'
      Самородов вошел в штрафную с левого края и исполнил прострел, мяч уходил на угловой от защитника, но Магомедалиев спас снаряд.
    • Травма, повреждение
      13'
      Эмрели ворвался в штрафную номинальных гостей и оказался на газоне в борьбе с Марочкиным, но свисток арбитра промолчал. Форварду хозяев требуется помощь врачей.
    • 12'
      Сборная Казахстана же несколько дней назад играла против сборной Армении и уступила 1:2, забив единственный гол на последних секундах с пенальти.
    • 11'
      Отметим, что встреча проходит в венгерском городе Сомбатхей, здесь же несколько дней назад сборная Азербайджана уступила Албании - 1:3.
    • Угловой
      10'
      Махмудов подает угловой с левого фланга, на ближней штанге игроки сборной Казахстана сыграли уверенно.
    • 9'
      Алип жестковато встречает в центральном круге Байрамова, повисая на грани предупреждения - так нельзя играть даже в товарищеской встрече.
    • 8'
      Снова номинальные хозяева в атаке, сначала удар Шейдаева после прострела Махмудова блокируют защитники, а с дальней попыткой Байрамова справляется Заруцкий.
    • 6'
      Еще одна атака сборной Азербайджана завершается дальним ударом от Байрамова - мяч достается Заруцкому.
    • Штанга
      5'
      Джафаргулиев с левого края добирается до штрафной и простреливает в центр, Махмудов расстреливает ворота соперника без помех, но попадает в перекладину с линии вратарской!
    • Угловой
      4'
      Еще один угловой с левого фланга исполнили номинальные гости, однако в этот раз арбитр определил фол в атаке.
    • 3'
      Азербайджанцы отвечают атакой через левый фланг, следует острая подача за шиворот Заруцкому, который сумел смахнуть снаряд из-под перекладины.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЯН ВОРОГОВСКИЙ!
      Тагыберген исполняет угловой с левого фланга, Алип направляет мяч во вратарскую, а Вороговский подставляет голову, заставляя Магомедалиева капитулировать!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче сборная Азербайджана принимает сборную Казахстана. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Азербайджан.
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      2.28 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Азербайджан 44.6% (54)
    X 36.4% (44)
    Казахстан 19% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Казахстан
    2.38
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 1:2 Казахстан

    Исход игры
    Азербайджан
    44.6% (54)
    Ничья
    36.4% (44)
    Казахстан
    19% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.53% (47)
    Меньше
    53.47% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    84.16% (85)
    Нет
    15.84% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (38)
    2:1 Азербайджан
    25.6% (31)
    1:0 Азербайджан
    9.9% (12)
    1:2 Казахстан
    6.6% (8)
    1:3 Казахстан
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:3 Казахстан
    1.7% (2)
    0:1 Казахстан
    1.7% (2)
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