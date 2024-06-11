Вторым темпом после углового Махмудов навесил на дальнюю штангу, Гусейнов головой скинул мяч в створ, но проблем у Заруцкого не возникло.

Сразу две попытки в исполнении Махмудова, первую накрыл Алип, а после второй мяч скользнул по ноге Садыбекова и ушел на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! МАХИР ЭМРЕЛИ! После навеса с углового мяч вернулся на левый фланг к Махмудову, тот прострелил низом, Эмрели принял снаряд и направил его в сетку с разворота!

Шейдаев приближается к штрафной соперника по центру и завершает момент ударов с 23 метров - мяч проходит мимо створа.

А теперь Эмрели пробивает низом из-за пределов штрафной площади, но проблем у Заруцкого не возникает никаких.

38' Угловой с левого фланга подает Махмудов - Заруцкий успешно играет кулаками на выходе.

37' Аймбетов получает мяч от Самородова на правом краю штрафной и сразу же бьет по воротам, заставляя Магомедалиева спасать свои ворота.

36' Шейдаев с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, едва не попадя в дальний угол, но мяч в итоге разминулся со створом.

35' Снова через левый фланг номинальные хозяева доставили мяч до штрафной площади, однако там Эмрели и Шейдаев не разобрались, кому следует завершать атаку.

33' Позиционная атака азербайджанской команды завершается ударом Шейдаева с линии штрафной, который успевает накрыть защитник - мяч приходит в руки Заруцкому уже без скорости.

32' 59 на 41 по владению мячом к этой минуте встречи, но по счёту на табло мы видим, что этот показатель вообще не имеет никакого значения.

30' После навеса с углового Кривоцюк выиграл верховую борьбу и пробил головой в ближний угол - мяч проходит рядом со штангой.