Тур: 1.
1:2
Перерыв
Ход матча
2'
0:1
28'
0:2
42'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Азизов РашадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сафаров ЭмилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Асадов Ариф
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касым АлибекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Балтиев Руслан
История личных встреч
Азербайджан
Казахстан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
210
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0
Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0
Казахстан
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0
Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан 1:2 Казахстан
Исход игры
Азербайджан
44.6% (54)
Ничья
36.4% (44)
Казахстан
19% (23)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (47)
Меньше
53.47% (54)
Обе команды забьют
Да
84.16% (85)
Нет
15.84% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (38)
2:1 Азербайджан
25.6% (31)
1:0 Азербайджан
9.9% (12)
1:2 Казахстан
6.6% (8)
1:3 Казахстан
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Казахстан
1.7% (2)
0:1 Казахстан
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!