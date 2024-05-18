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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: . Зрители: 12141
Катанзаро
4:2
Итог доп. времени
Брешия
0'
0:1
8' Гол
Галацци Николас
1:1
26' Гол
Йемелло Пьетро
1:2
52' Гол
Мончини Габриэле
60' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
67' Желтая карточка
Мончини Габриэле
90' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
2:2
90' Гол
Доннарумма Альфредо
3:2
105' Гол
Бриньола Энрико
4:2
120' Гол
Йемелло Пьетро

Ход матча

8'
0:1
Галацци Николас
(Мончини Габриэле)
26'
Йемелло Пьетро
(Бьяши Томмазо)
1:1
52'
1:2
Мончини Габриэле
60'
Сконьямилло Стефано
 
61'
Оливери Андреа
Вероли Давиде
 
67'
 
Мончини Габриэле
67'
 
Олзер Джакомо
Мончини Габриэле
67'
 
Бьярнасон Биркир
Бьянки Флавио
67'
 
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
71'
Доннарумма Альфредо
Бьяши Томмазо
 
71'
Стоппа Маттео
Сунас Димитрис
 
71'
Верна Лука
Понтиссо Симоне
 
79'
 
Бертаньоли Массимо
Бесаджо Микеле
82'
Бриньола Энрико
Вандепутте Яри
 
85'
 
Папетти Андреа
Бьярнасон Биркир
90'
Йемелло Пьетро
 
90'
Доннарумма Альфредо
(Оливери Андреа)
2:2
99'
 
Patrick Nuamah
Галацци Николас
105'
Бриньола Энрико
(Йемелло Пьетро)
3:2
118'
Сала Андреа
Фулиньяти Андреа
 
120'
Йемелло Пьетро
(Доннарумма Альфредо)
4:2

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 698 Количество передач 470
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Фулиньяти
Андреа
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
39
Бесаджо
Микеле
4
Пагера
Фабрицио
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
Катанзаро
4-4-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Брешия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 17 (1) 0.44
Бьяши Томмазо 10 0.26
Вандепутте Яри 9 (1) 0.23
Сунас Димитрис 3 0.08
Амброзино Джузеппе 3 0.08
Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.08
Верна Лука 3 0.08
Антонини Матиас 3 0.08
Понтиссо Симоне 2 0.05
Бриньола Энрико 2 0.05
Помпетти Марко 1 0.03
Оливери Андреа 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 11 (2) 0.28
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.23
Бьярнасон Биркир 5 0.13
Галацци Николас 4 0.1
Бизоли Димитри 4 0.1
Бьянки Флавио 4 0.1
Яллоу Александр 2 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Кистана Андреа 0 0
Мангравити Массимилиано 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 14 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 7 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 5 0
Петриччоне Якопо 5 0
Миранда Кевин 3 1
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 9 0
Кистана Андреа 8 0
Дикманн Лоренцо 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Бизоли Димитри 7 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Яллоу Александр 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Мончини Габриэле 3 0
Папетти Андреа 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
11
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Брешия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

24
22
Катанзаро
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
38% (15)
23% (9)
Брешия
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
46% (18)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
44% (17)
33% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

34
33

Голы по времени матча

Забито

35
20
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
7
20%
4
20%
1-15
7
20%
2
10%
16-30
2
6%
3
15%
31-45
8
23%
3
15%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
6
17%
5
25%
76-90
2
6%
0
0%
91-120

Пропущено

33
29
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
5
15%
9
31%
1-15
6
18%
7
24%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
11
33%
3
10%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
6
18%
5
17%
76-90
0
0%
2
7%
91-120

Забито

25
23
17 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
26 Не забивали 27
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
10
40%
4
17%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
12%
4
17%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
27%
6
33%
76-90

Забито

60
43
33 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
24 Забивали первыми 13
8 Не забивали 13
10
17%
8
19%
1-15
11
18%
4
9%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
11
18%
9
21%
46-60
5
8%
6
14%
61-75
9
15%
9
21%
76-90
2
3%
0
0%
91-120

Пропущено

55
47
25 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 29
8
15%
13
28%
1-15
9
16%
10
21%
16-30
8
15%
5
11%
31-45
14
25%
4
9%
46-60
4
7%
2
4%
61-75
12
22%
11
23%
76-90
0
0%
2
4%
91-120

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0
Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2

Результаты матчей

Катанзаро
Брешия

Точный счет

2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 23%
0:0
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 33%
0
9 раз 23%
1
9 раз 23%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
13 раз 33%
1
13 раз 33%
2
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
12
7
12
8
1.5
6
13
6
14
2.5
4
15
2
18
3.5
2
17
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
6
9
10
1.5
7
13
2
17
2.5
1
19
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
9
0.5
Больше Меньше
26
13
21
18
1.5
13
26
8
31
2.5
5
34
3
36
3.5
2
37
1
38
4.5

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (6)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 17
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • 99'
    Галацци Николас уходит с поля. Patrick Nuamah выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
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    • 52'
      Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Катанзаро 4:2 Брешия онлайн

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