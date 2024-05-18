Стадион: Никола Чераволо. Зрители: 12141
0'
0:1
8' ГолГалацци Николас
1:1
26' ГолЙемелло Пьетро
1:2
52' ГолМончини Габриэле
60' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
67' Желтая карточкаМончини Габриэле
90' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
2:2
90' ГолДоннарумма Альфредо
3:2
105' ГолБриньола Энрико
4:2
120' ГолЙемелло Пьетро
Ход матча
8'
26'
1:1
52'
1:2
67'
90'
90'
105'
120'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 8
-
10 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
698 Количество передач 470
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Катанзаро
Брешия
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|17 (1)
|0.44
|Бьяши Томмазо
|10
|0.26
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.08
|Верна Лука
|3
|0.08
|Антонини Матиас
|3
|0.08
|Понтиссо Симоне
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Оливери Андреа
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|11 (2)
|0.28
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.23
|Бьярнасон Биркир
|5
|0.13
|Галацци Николас
|4
|0.1
|Бизоли Димитри
|4
|0.1
|Бьянки Флавио
|4
|0.1
|Яллоу Александр
|2
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
|Мангравити Массимилиано
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|14
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|7
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|5
|0
|Петриччоне Якопо
|5
|0
|Миранда Кевин
|3
|1
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|9
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Яллоу Александр
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Мончини Габриэле
|3
|0
|Папетти Андреа
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
11
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Брешия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
24
22
Катанзаро
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
38% (15)
23% (9)
Брешия
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
46% (18)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
44% (17)
33% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
34
33
Голы по времени матча
Забито
35
20
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
7
20%
4
20%
1-15
7
20%
2
10%
16-30
2
6%
3
15%
31-45
8
23%
3
15%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
6
17%
5
25%
76-90
2
6%
0
0%
91-120
Пропущено
33
29
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
5
15%
9
31%
1-15
6
18%
7
24%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
11
33%
3
10%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
6
18%
5
17%
76-90
0
0%
2
7%
91-120
Забито
25
23
17 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
26 Не забивали 27
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
10
40%
4
17%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
12%
4
17%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
27%
6
33%
76-90
Забито
60
43
33 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
24 Забивали первыми 13
8 Не забивали 13
10
17%
8
19%
1-15
11
18%
4
9%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
11
18%
9
21%
46-60
5
8%
6
14%
61-75
9
15%
9
21%
76-90
2
3%
0
0%
91-120
Пропущено
55
47
25 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 29
8
15%
13
28%
1-15
9
16%
10
21%
16-30
8
15%
5
11%
31-45
14
25%
4
9%
46-60
4
7%
2
4%
61-75
12
22%
11
23%
76-90
0
0%
2
4%
91-120
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0
Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2
Результаты матчей
Катанзаро
Брешия
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 23%
0:0
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 33%
0
9 раз 23%
1
9 раз 23%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
13 раз 33%
1
13 раз 33%
2
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
127
128
613
614
415
218
217
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
146
910
713
217
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
309
Больше Меньше
2613
2118
1326
831
534
336
237
138
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 17
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15