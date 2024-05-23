Стадион: Либеро Либерати.
0'
20' Желтая карточкаМайта Маттиа
21' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
33' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
45' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
0:1
45' ГолДи Чезаре Валерио
Ход матча
20'
21'
45'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 БренноВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
История личных встреч
Тернана
Бари
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.55
0.77
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
Среднее время на гол
58
116
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.23
|Ди Стефано Филиппо
|7
|0.18
|Перейро Гастон
|6
|0.15
|Касасола Тиаго
|4
|0.1
|Луперини Грегорио
|4
|0.1
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|11 (3)
|0.28
|Насти Марко
|7
|0.18
|Ди Чезаре Валерио
|4
|0.1
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.1
|Куцупиас Илиас
|2
|0.05
|Дьяв Давиде
|2
|0.05
|Эджума Малком
|2
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|6
|0
|Перейро Гастон
|5
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Аматуччи Лоренцо
|4
|0
|Болока Габриэл
|2
|1
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Фавазули Костантино
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Витали Томмазо
|1
|0
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|18
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|10
|0
|Риччи Джакомо
|8
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Майта Маттиа
|5
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Белломо Никола
|3
|1
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|Дорваль Мехди
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Бари
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
15
Тернана
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
20
21
Тернана
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (9)
56% (22)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
36% (14)
28% (11)
Бари
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
49% (19)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (6)
44% (17)
41% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
28 Не забивали 26
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
13%
9
31%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
4
27%
9
31%
76-90
Забито
29
23
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 24
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
8
28%
4
17%
76-90
Пропущено
34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
12
35%
9
47%
76-90
Забито
46
41
15 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
12 Не забивали 11
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
4
9%
6
15%
31-45
7
15%
10
24%
46-60
12
26%
6
15%
61-75
12
26%
9
22%
76-90
Пропущено
49
48
22 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 32
7
14%
10
21%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
9
18%
4
8%
31-45
7
14%
5
10%
46-60
4
8%
7
15%
61-75
16
33%
18
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бари - Тернана 1:1 ФералпиСало - Тернана 0:1 Тернана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Тернана 4:3
Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1
Бари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1
Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1
Результаты матчей
Тернана
Бари
Точный счет
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
12 раз 31%
1:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
0
12 раз 31%
3
6 раз 15%
2
5 раз 13%
1
20 раз 51%
0
11 раз 28%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Тернана
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
155
316
515
217
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
136
812
316
416
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2712
Больше Меньше
2811
1128
831
633
336
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 17
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15