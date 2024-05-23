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  4. Италия
  5. Серия B 2023-2024
Стадион: .
Тернана
0:1
Первый тайм: 45+'
Бари
0'
20' Желтая карточка
Майта Маттиа
21' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
33' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
45' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi
0:1
45' Гол
Ди Чезаре Валерио

Ход матча

20'
 
Майта Маттиа
21'
 
Майелло Раффаэле
33'
 
Ди Чезаре Валерио
45'
Lorenzo Lucchesi
 
45'
0:1
Ди Чезаре Валерио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Бари
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
15
Касасола
Тиаго
6
Далле
Мура
Кристиан
44
Lorenzo
Lucchesi
27
Фавазули
Костантино
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
16
Фатиканти
Джакомо
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
28
Ди
Стефано
Филиппо
38
Писсардо
Марко
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
31
Риччи
Джакомо
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
Тернана
3-5-2
Бари
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Бари

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:0
СC
2:1
СC
1:3
СCППО
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СB
1:2
СB
3:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
4:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.55
0.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16

Среднее время на гол

58
116

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.23
Ди Стефано Филиппо 7 0.18
Перейро Гастон 6 0.15
Касасола Тиаго 4 0.1
Луперини Грегорио 4 0.1
Диаките Салим 3 0.08
Lorenzo Lucchesi 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 11 (3) 0.28
Насти Марко 7 0.18
Ди Чезаре Валерио 4 0.1
Пушкаш Георге 4 (1) 0.1
Куцупиас Илиас 2 0.05
Дьяв Давиде 2 0.05
Эджума Малком 2 0.05
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Де Бур Кес 6 1
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 6 0
Перейро Гастон 5 0
Касасола Тиаго 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Аматуччи Лоренцо 4 0
Болока Габриэл 2 1
Дионизи Федерико 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Фавазули Костантино 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Витали Томмазо 1 0
Фатиканти Джакомо 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 18 1
Бенали Ахмед 10 0
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 10 0
Риччи Джакомо 8 0
Викари Франческо 7 0
Майта Маттиа 5 1
Акампора Дженнаро 5 0
Белломо Никола 3 1
Майелло Раффаэле 4 0
Дорваль Мехди 4 0
Менез Жереми 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Тернана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Бари
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
15
Тернана
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

20
21
Тернана
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (9)
56% (22)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
36% (14)
28% (11)
Бари
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
49% (19)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (6)
44% (17)
41% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
28 Не забивали 26
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
13%
9
31%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
4
27%
9
31%
76-90

Забито

29
23
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 24
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
8
28%
4
17%
76-90

Пропущено

34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
12
35%
9
47%
76-90

Забито

46
41
15 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
12 Не забивали 11
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
4
9%
6
15%
31-45
7
15%
10
24%
46-60
12
26%
6
15%
61-75
12
26%
9
22%
76-90

Пропущено

49
48
22 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 32
7
14%
10
21%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
9
18%
4
8%
31-45
7
14%
5
10%
46-60
4
8%
7
15%
61-75
16
33%
18
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бари - Тернана 1:1 ФералпиСало - Тернана 0:1 Тернана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Тернана 4:3
Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1
Бари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1
Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1

Результаты матчей

Тернана
Бари

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
12 раз 31%
1:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 41%
0
12 раз 31%
3
6 раз 15%
2
5 раз 13%
1
20 раз 51%
0
11 раз 28%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Тернана
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
5
3
16
1.5
5
15
2
17
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
12
1.5
3
16
4
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
12
0.5
Больше Меньше
28
11
11
28
1.5
8
31
6
33
2.5
3
36
  • Первый тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Ди Чезаре Валерио бьет в цель!
  • 45'
    Лоренцо Луккези получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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