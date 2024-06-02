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Ровным счётом ничего сегодня не надо "Фиорентине", которая при любом исходе встречи останется на восьмой строчке в турнирной таблице. А вот "Аталанта" в случае своей победы сможет опередить "Ювентус" и финишировать на третьем месте! Бронза - тоже хорошо! Есть за что побороться!