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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Аталанта
0:1
Первый тайм: 11'
Фиорентина
0'
0:1
6' Гол
Белотти Андреа

Ход матча

6'
0:1
Белотти Андреа
(Кастровилли Гаэтано)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 134
Аталанта 89.6% (120)
X 6% (8)
Фиорентина 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
4
Хин
Исак
42
Скальвини
Джорджио
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
17
Де
Кетеларе
Шарль
30
Мартинелли
Томмазо
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
17
Кастровилли
Гаэтано
20
Белотти
Андреа
Аталанта
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

К
4:1
К
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

66
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 12 0.32
Копмейнерс Тëн 12 (2) 0.32
Де Кетеларе Шарль 10 (1) 0.26
Лукман Адемола 10 0.26
Пашалич Марио 6 (2) 0.16
Эдерсон Хонорато 6 0.16
Миранчук Алексей 3 0.08
Сапата Дуван 3 0.08
Муриэль Луис 2 0.05
Дзаппакоста Давиде 2 0.05
Туре Эль Билал 2 0.05
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 11 (1) 0.29
Бонавентура Джакомо 8 0.21
Бельтран Лукас 6 (1) 0.16
Мартинес Лукас II 5 0.13
Мандрагора Роландо 3 0.08
Нзола М'Бала 3 (1) 0.08
Иконе Жонатан 3 0.08
Раньери Лука 3 0.08
Дункан Альфред 2 0.05
Бираги Кристиано 2 0.05
Соттиль Риккардо 2 0.05
Барак Антонин 2 0.05
Мело Артур 2 (1) 0.05
Куаме Кристиан 2 0.05
Кайоде Майкл 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 5 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хатебур Ханс 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Пашалич Марио 3 0
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Хин Исак 3 0
Туре Эль Билал 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 15 0
Бираги Кристиано 9 0
Мартинес Лукас II 8 0
Бонавентура Джакомо 6 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Мандрагора Роландо 5 0
Паризи Фабьяно 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мина Йерри 2 0
Барак Антонин 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Лопес Максим 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Аталанта
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Фиорентина
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
6
Аталанта
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

24
36
Аталанта
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Фиорентина
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

29
42

Голы по времени матча

Забито

40
21
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 26
4
10%
4
19%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
9
23%
4
19%
31-45
7
18%
2
10%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
8
20%
6
29%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
4
31%
5
23%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Забито

31
37
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
7
23%
8
22%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
12%
5
22%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Забито

71
58
34 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 17
4 Не забивали 10
9
13%
7
12%
1-15
11
15%
9
16%
16-30
14
20%
10
17%
31-45
14
20%
10
17%
46-60
9
13%
8
14%
61-75
14
20%
14
24%
76-90

Пропущено

38
45
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
4
11%
9
20%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
9
24%
5
11%
31-45
7
18%
12
27%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
9
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1
Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0

Результаты матчей

Аталанта
Фиорентина

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
3
13
5
1.5
12
7
7
11
2.5
5
14
2
16
3.5
2
17
1
17
4.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
9
1.5
6
12
3
16
2.5
3
15
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
27
10
23
14
1.5
18
19
10
27
2.5
8
29
3
34
3.5
3
34
1
36
4.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 38 29 7 2 89 - 22 94
2.
Милан
 Заявка 38 22 9 7 76 - 49 75
3.
Ювентус
 Заявка 38 19 14 5 54 - 31 71
4.
Аталанта
 0:1 Заявка 38 21 6 11 70 - 40 69
5.
Болонья
 Заявка 38 18 14 6 54 - 32 68
6.
Рома
 Заявка 38 18 9 11 66 - 47 63
7.
Лацио
 Заявка 38 18 7 13 49 - 39 61
8.
Фиорентина
 1:0 Заявка 38 17 9 12 59 - 44 60
9.
Торино
 Заявка 38 13 14 11 36 - 36 53
10.
Наполи
 Заявка 38 13 14 11 55 - 48 53
11.
Дженоа
 Заявка 38 12 13 13 45 - 45 49
12.
Монца
 Заявка 38 11 12 15 39 - 51 45
13.
Верона
 Заявка 38 9 11 18 38 - 51 38
14.
Лечче
 Заявка 38 8 14 16 32 - 54 38
15.
Удинезе
 Заявка 38 6 19 13 38 - 54 37
16.
Кальяри
 Заявка 38 8 12 18 42 - 68 36
17.
Эмполи
 Заявка 38 9 9 20 29 - 54 36
18.
Фрозиноне
 Заявка 38 8 11 19 44 - 69 35
19.
Сассуоло
 Заявка 38 7 9 22 43 - 75 30
20.
Салернитана
 Заявка 38 2 11 25 32 - 81 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Аталанта
 0:1 Заявка 19 13 2 4 40 - 14 41
3.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
4.
Милан
 Заявка 19 12 4 3 38 - 17 40
5.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
6.
Ювентус
 Заявка 19 11 7 1 26 - 11 40
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 19 10 4 5 23 - 14 34
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 19 8 6 5 27 - 22 30
11.
Фрозиноне
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
12.
Наполи
 Заявка 19 6 7 6 24 - 27 25
13.
Кальяри
 Заявка 19 6 7 6 28 - 32 25
14.
Верона
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
16.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
17.
Эмполи
 Заявка 19 5 5 9 15 - 23 20
18.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 45 - 11 48
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 0:1 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
7.
Болонья
 Заявка 19 6 9 4 21 - 20 27
8.
Фиорентина
 1:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 22 25
9.
Рома
 Заявка 19 6 5 8 28 - 28 23
10.
Удинезе
 Заявка 19 5 8 6 16 - 24 23
11.
Монца
 Заявка 19 5 6 8 16 - 25 21
12.
Торино
 Заявка 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 19 2 8 9 15 - 27 14
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 Заявка 19 2 4 13 20 - 41 10
19.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 6 12 15 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 15 (8)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 15
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Андреа Белотти! 0:1!
    Неожиданно для всех футболисты "Фиорентины" открыли счёт!     Кастровилли получил мяч на своём левом фланге, навесил в штрафную площадь, а там Белотти нырнул и головой переправил его в створ! Повели "фиалки"!
  • 3'
    Довольно активно начинают игру футболисты "Аталанты". Оно и понятно, им сегодня победа нужнее.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Фиорентина

Исход игры
Аталанта
89.6% (121)
Ничья
5.9% (8)
Фиорентина
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (82)
Меньше
29.91% (35)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.1% (65)
2:0 Аталанта
15.6% (21)
1:0 Аталанта
7.4% (10)
3:2 Аталанта
5.2% (7)
3:1 Аталанта
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Аталанта
1.5% (2)
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