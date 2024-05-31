Тур: 29. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Орсато Даниэле
Позже
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
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-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
24.3%
24.3%
51.4%
9 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
66
44
Голов в среднем за матч
1.78
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|12
|0.32
|Копмейнерс Тëн
|12 (2)
|0.32
|Де Кетеларе Шарль
|10 (1)
|0.27
|Лукман Адемола
|10
|0.27
|Пашалич Марио
|6 (2)
|0.16
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.16
|Миранчук Алексей
|3
|0.08
|Сапата Дуван
|3
|0.08
|Муриэль Луис
|2
|0.05
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.05
|Туре Эль Билал
|2
|0.05
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|11 (1)
|0.3
|Бонавентура Джакомо
|8
|0.22
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.16
|Мартинес Лукас II
|5
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.08
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.08
|Иконе Жонатан
|3
|0.08
|Раньери Лука
|3
|0.08
|Дункан Альфред
|2
|0.05
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|Соттиль Риккардо
|2
|0.05
|Барак Антонин
|2
|0.05
|Мело Артур
|2 (1)
|0.05
|Куаме Кристиан
|2
|0.05
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|5
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хатебур Ханс
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Хин Исак
|3
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|15
|0
|Бираги Кристиано
|9
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Бонавентура Джакомо
|6
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Мандрагора Роландо
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Фиорентина
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
6
Аталанта
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
24
36
Аталанта
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Фиорентина
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
29
42
Голы по времени матча
Забито
40
21
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 26
4
10%
4
19%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
9
23%
4
19%
31-45
7
18%
2
10%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
8
20%
6
29%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
4
31%
5
23%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Забито
31
37
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
7
23%
8
22%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
12%
5
22%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Забито
71
58
34 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 17
4 Не забивали 10
9
13%
7
12%
1-15
11
15%
9
16%
16-30
14
20%
10
17%
31-45
14
20%
10
17%
46-60
9
13%
8
14%
61-75
14
20%
14
24%
76-90
Пропущено
38
45
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
4
11%
9
20%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
9
24%
5
11%
31-45
7
18%
12
27%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
9
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1
Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0
Результаты матчей
Аталанта
Фиорентина
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
163
135
127
711
514
216
217
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
109
612
316
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
2710
2314
1819
1027
829
334
334
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|29
|7
|2
|89 - 22
|94
|2.
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|76 - 49
|75
|3.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|54 - 31
|71
|4.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|70 - 39
|69
|5.
|Заявка
|38
|18
|14
|6
|54 - 32
|68
|6.
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|66 - 47
|63
|7.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|49 - 39
|61
|8.
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|36 - 36
|53
|10.
|Заявка
|38
|13
|14
|11
|55 - 48
|53
|11.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|45 - 45
|49
|12.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 51
|45
|13.
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|38 - 51
|38
|14.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|32 - 54
|38
|15.
|Заявка
|38
|6
|19
|13
|38 - 54
|37
|16.
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|17.
|Заявка
|38
|9
|9
|20
|29 - 54
|36
|18.
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|44 - 69
|35
|19.
|Заявка
|38
|7
|9
|22
|43 - 75
|30
|20.
|Заявка
|38
|2
|11
|25
|32 - 81
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|40 - 13
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 17
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|6.
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 11
|40
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|23 - 14
|34
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 22
|30
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|12.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 27
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 32
|25
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 23
|20
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|45 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 20
|27
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 28
|23
|9.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 24
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 25
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 27
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|20 - 41
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|15 - 43
|9
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|Интер Милан
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|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|15 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|15
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина
Исход игры
Аталанта
91.2% (62)
Ничья
4.4% (3)
Фиорентина
4.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.02% (46)
Меньше
26.98% (17)
Обе команды забьют
Да
73.02% (46)
Нет
26.98% (17)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.9% (36)
2:0 Аталанта
14.7% (10)
1:0 Аталанта
8.8% (6)
3:2 Аталанта
5.9% (4)
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