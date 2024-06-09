Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаJean Carlos Humanante Vargas
64' Желтая карточкаВандерсон
1:0
69' ГолАларио Лукас
88' Желтая карточкаТьяго Маия
90'+5
Ход матча
43'
61'
64'
69'
1:0
88'
44
Витао
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
31
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
11 ВандерсонНападающий
-
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
13 Josue CueroЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мехия МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Justin AlmanНападающий
-
54 Erick Zuniga
-
-
-
30 Luis Becerra
-
-
22 Gianni Cagua
-
-
-
Главный тренер: Juan Buch
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларио Лукас
|2
|0.33
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.33
|Гомес Бруно
|1
|0.17
|Уэсли Лопес
|1
|0.17
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|5 (1)
|0.71
|Juan Elordi
|2
|0.29
|Ignacio Gariglio
|2
|0.29
|Luis Castro
|1
|0.14
|Миньо Мариано
|1
|0.14
|Nicolas Messiniti
|1
|0.14
|Braian Oyola
|1
|0.14
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Garcia
|2
|0
|Jean Carlos Humanante Vargas
|2
|0
|Nicolas Goitea
|2
|0
|Мехия Маркос
|1
|0
|Jose Angulo1
|1
|0
|Josue Cuero
|1
|0
|Jefferson Nazareno
|1
|0
|Gianni Cagua
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дельфин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дельфин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Дельфин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Дельфин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кумбайа - Дельфин 1:0 Дельфин - Реал Томайпо 4:3 Дельфин - Аукас 2:0 Мушук Руна - Дельфин 5:0
Дельфин - Оренсе 0:1 Бельграно - Дельфин 1:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2