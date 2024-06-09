  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Дельфин
0'
35' Желтая карточка
Jean Carlos Humanante Vargas
43' Желтая карточка
64' Желтая карточка
Вандерсон
1:0
69' Гол
Аларио Лукас
88' Желтая карточка
Тьяго Маия
90'+5
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
2
Мальо
Уго
44
Витао
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
8
Энрике
Бруно
5
Фернандо
Режес
20
Арангис
Чарлес
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
31
Аларио
Лукас
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
25
Jean
Carlos
Humanante
Vargas
9
Jose
Angulo1
55
Рейес
Майкель
7
Миньо
Мариано
18
Мехия
Маркос
11
Nicolas
Messiniti
Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларио Лукас 2 0.33
Борре Рафаэль 2 (1) 0.33
Гомес Бруно 1 0.17
Уэсли Лопес 1 0.17
Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 5 (1) 0.71
Juan Elordi 2 0.29
Ignacio Gariglio 2 0.29
Luis Castro 1 0.14
Миньо Мариано 1 0.14
Nicolas Messiniti 1 0.14
Braian Oyola 1 0.14

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Вандерсон 2 0
Тьяго Маия 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Ренан Роберт 1 0
Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Garcia 2 0
Jean Carlos Humanante Vargas 2 0
Nicolas Goitea 2 0
Мехия Маркос 1 0
Jose Angulo1 1 0
Josue Cuero 1 0
Jefferson Nazareno 1 0
Gianni Cagua 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дельфин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дельфин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Дельфин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Дельфин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кумбайа - Дельфин 1:0 Дельфин - Реал Томайпо 4:3 Дельфин - Аукас 2:0 Мушук Руна - Дельфин 5:0
Дельфин - Оренсе 0:1 Бельграно - Дельфин 1:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Дельфин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Дельфин
 6 2 2 2 9 - 8 8
4.
Реал Томайпо
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Дельфин
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Реал Томайпо
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бельграно
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дельфин
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Jean Humanante получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Дельфин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (23) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный