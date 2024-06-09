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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Гремио
1:1
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
9' Желтая карточка
Javier Correa
15' Желтая карточка
Эли Родриго
23' Желтая карточка
Gaston Benedetti
1:0
48' Гол
Кристальдо Франко
70' Желтая карточка
Edwin Cetre
1:1
83' Гол
Mauro Menzdez
84' Желтая карточка
Педро Жоао
84' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
86' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
90'+5
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
21
Павон
Кристиан
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
19
Коста
Диего
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
10
Пьятти
Пабло
19
Маньома
Алексис
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
27
Javier
Correa
Гремио
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-1-4-1

История личных встреч

Гремио
Эстудиантес Ла-Плата

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Диего 1 0.17
Кристальдо Франко 1 0.17
Сотельдо Йеферсон 1 0.17
Педро Жоао II 1 0.17
Henrique Souza Ewerthon3 1 0.17
Nathan Ribeiro 1 0.17
Gustavo Gomes 1 0.17
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 3 0.5
Каррильо Гидо 1 0.17
Аскасибар Сантьяго 1 0.17
Edwin Cetre 1 0.17
Mauro Menzdez 1 0.17

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильясанти Матиас 1 1
Каннеманн Вальтер 2 0
Педро Жоао 2 0
Кристальдо Франко 2 0
Коста Диего 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Эли Родриго 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Pepe4 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Edwin Cetre 3 0
Tiago Palacios 3 0
Перес Энцо 2 0
Сукуи Фернандо 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Javier Correa 1 0
Eric Meza 1 0
Franco Zapiola 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0
Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2

Результаты матчей

Гремио
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гремио
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 6 3 1 2 7 - 5 10
2.
Стронгест
 6 3 1 2 8 - 6 10
3.
Уачипато
 6 2 2 2 7 - 9 8
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 1 2 3 7 - 9 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гремио
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Уачипато
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 3 2 0 1 2 - 2 6
2.
Уачипато
 3 2 0 1 6 - 7 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Стронгест
 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Пепе уходит с поля. Эвертон выходит вместо него
  • 84'
    Сукуи Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Жуан Педро получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Соса Хосе сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Мауро Мендес бьет в цель!
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    • 55'
      Коста Диего уходит с поля. Жуан Педро выходит вместо него
    • 48'
      Коста Диего сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Кристальдо Франко бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Хавьер Корреа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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