Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаJavier Correa
15' Желтая карточкаЭли Родриго
23' Желтая карточкаGaston Benedetti
1:0
48' ГолКристальдо Франко
70' Желтая карточкаEdwin Cetre
1:1
83' ГолMauro Menzdez
84' Желтая карточкаПедро Жоао
84' Желтая карточкаСукуи Фернандо
86' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
90'+5
Ход матча
15'
23'
48'
70'
83'
1:1
84'
84'
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
19
Коста
Диего
14
Eros
Mancuso
10
Пьятти
Пабло
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
-
31 Caique IV
-
-
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Гремио
Эстудиантес Ла-Плата
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Диего
|1
|0.17
|Кристальдо Франко
|1
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.17
|Педро Жоао II
|1
|0.17
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0.17
|Nathan Ribeiro
|1
|0.17
|Gustavo Gomes
|1
|0.17
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|3
|0.5
|Каррильо Гидо
|1
|0.17
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.17
|Edwin Cetre
|1
|0.17
|Mauro Menzdez
|1
|0.17
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильясанти Матиас
|1
|1
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Edwin Cetre
|3
|0
|Tiago Palacios
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0
Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Результаты матчей
Гремио
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гремио
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
15
15
15
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 3