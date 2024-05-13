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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Кривбасс
0:1
Второй тайм: 53'
Полесье
0'
21' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
0:1
25' Гол
Танковский Вячеслав
44' Желтая карточка
Дибанго Иван
Маханьков
Владимир
7
Понедельник
Андрей
39
Саинтини
Натаниэль
13
Бескоровайный
Данил
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
9
Созах
Даниэль
1
Кудрик
Олег
Чоботенко
Сергей
77
Кушниренко
Богдан
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
Танковский
Вячеслав
Таллиш
Энрике
14
Фортюн
Яссин
Мустафаев
Эмиль
Назаренко
Александр
31
Denys
Ndukve
Кривбасс
Полесье

История личных встреч

Кривбасс
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.29
Задерака Максим 7 0.25
Кузык Денис 4 0.14
Лунёв Максим 4 (1) 0.14
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.11
Бескоровайный Данил 3 0.11
Бизимана Джихад 2 0.07
Klim Prykhodko 2 (1) 0.07
Понедельник Андрей 2 0.07
Аду Принс 2 0.07
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Bandeira 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Микитишин Артур 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.14
Макуана Бени 4 0.14
Будковский Филипп 4 0.14
Танковский Вячеслав 3 0.11
Назаренко Александр 3 0.11
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Эрнандес Луйфер 2 0.07
Arielson 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бескоровайный Данил 6 1
Бизимана Джихад 7 0
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Семотюк Владислав 1 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
По Жан-Морель 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Кравченко Никита 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Фортюн Яссин 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Denys Ndukve 3 0
Морозко Евгений 1 1
Огиря Владислав 2 0
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Таллиш Энрике 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
2
Кривбасс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

22
15
Кривбасс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

29
17

Голы по времени матча

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
4
18%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
6
38%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
8
47%
61-75
5
21%
6
35%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Забито

46
33
23 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
6
13%
4
12%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
14
30%
2
6%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
10
22%
12
36%
76-90

Пропущено

27
27
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
19%
5
19%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
3
11%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1

Результаты матчей

Кривбасс
Полесье

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
4
10
3
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
5
8
5
9
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
20
7
15
12
1.5
9
18
8
19
2.5
4
23
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 0:1 28 16 6 6 47 - 28 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Полесье
 1:0 28 13 7 8 35 - 27 46
6.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 0:1 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 1:0 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 0:1 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 1:0 14 7 3 4 18 - 11 24
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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