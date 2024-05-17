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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Истанбулспор
0:1
Первый тайм: 22'
Сивасспор
0'
8' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
0:1
17' Гол
Харисис Харилаос

Ход матча

8'
 
Койта Бенгали-Фоде
17'
0:1
Харисис Харилаос
(Чифтчи Угюр)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбулспор
Ничья
Сивасспор
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Все Коэффициенты
26
Сербест
Муджахит
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
66
Яшар
Али
7
Самбисса
Давид
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
13
Николич
Джордже
23
Окумуш
Аладдин
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
90
Тургунбаев
Азизбек
8
Харисис
Харилаос
33
Элмаз
Бартуг
10
Нжи
Клинтон
Муа
55
Койта
Бенгали-Фоде
9
Манай
Рей
Истанбулспор
5-4-1
Сивасспор
4-4-2

История личных встреч

Истанбулспор
Сивасспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
3:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 5 0.14
Гюльтекин Эмир 4 0.11
Мамаду Менди 2 0.05
Сарикайя Муаммер 2 0.05
Йылмаз Ибрахим 2 0.05
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Коли Расин 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Темель Вефа 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 18 (4) 0.49
Койта Бенгали-Фоде 6 (1) 0.16
Сайс Самуэль 5 0.14
Османпаша Джанер 3 0.08
Нжи Клинтон Муа 2 0.05
Мениг Квинси 2 0.05
Родригес Жерсон 2 0.05
Квет Роман 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Палули Мурат 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 9 1
Коли Расин 9 0
Есиль Мехмет 9 0
Эрдоган Окан 7 1
Сарикайя Муаммер 7 0
Воробьев Модест 5 1
Дели Симон 6 0
Дахени Демиако 6 0
Яшар Али 4 1
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Этеми Вален 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 11 0
Чифтчи Угюр 9 0
Харисис Харилаос 9 0
Койта Бенгали-Фоде 5 1
Нжи Клинтон Муа 3 1
Акдаг Ибрахим 3 1
Пуггурас Ахиллеас 4 0
Квет Роман 4 0
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Камара Самба 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сивасспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
7
Истанбулспор
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
6% (1)
22% (4)
Сивасспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

10
20
Истанбулспор
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
19% (7)
42% (15)
Сивасспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
50% (18)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

30
13

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
2
14%
5
26%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Пропущено

35
34
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
14%
3
9%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
9
26%
5
15%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
8
23%
4
12%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
1
7%
6
27%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
6
27%
76-90

Пропущено

34
19
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
6
18%
3
16%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
10
29%
29%
5
26%
76-90

Забито

28
41
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 18
15 Не забивали 8
3
11%
11
27%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
6
21%
2
5%
31-45
1
4%
7
17%
46-60
4
14%
3
7%
61-75
10
36%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

69
53
27 В 1-м тайме 26
42 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 15
33 Не пропускали 26
12
17%
4
8%
1-15
6
9%
7
13%
16-30
9
13%
15
28%
31-45
15
22%
8
15%
46-60
9
13%
10
19%
61-75
18
26%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Сивасспор

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 44%
1
14 раз 39%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
20 раз 56%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
4
14
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
16
0.5
Больше Меньше
28
8
6
30
1.5
8
28
1
35
2.5
5
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Сивасспор
 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 52 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
9.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
10.
Антальяспор
 Заявка 36 11 12 13 41 - 47 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 36 10 14 12 51 - 53 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 37 4 7 26 27 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 1:0 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 19 2 3 14 14 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Сивасспор
 1:0 Заявка 19 7 4 8 21 - 33 25
6.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
7.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Чифтчи Угюр сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Харисис Харилаос бьет в цель!
  • 8'
    Койта Бенгали-Фоде получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Истанбулспор.
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Истанбулспор
Ничья
Сивасспор
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