Тур: 37. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
0:1
17' ГолХарисис Харилаос
33' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
0:2
43' ГолТургунбаев Азизбек
0:3
54' ГолКойта Бенгали-Фоде
1:3
81' ГолТемель Вефа
84' Желтая карточкаДахени Демиако
86' Вторая желтая карточкаДахени Демиако
90'+6
Ход матча
17'
0:1
33'
43'
54'
0:3
81'
1:3
84'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
-
-
50 Erdem Gulec
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Истанбулспор
Сивасспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.11
|Мамаду Менди
|2
|0.05
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.05
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.05
|Темель Вефа
|2
|0.05
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|18 (4)
|0.49
|Койта Бенгали-Фоде
|7 (1)
|0.19
|Сайс Самуэль
|5
|0.14
|Османпаша Джанер
|3
|0.08
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.05
|Мениг Квинси
|2
|0.05
|Родригес Жерсон
|2
|0.05
|Харисис Харилаос
|1
|0.03
|Квет Роман
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Тургунбаев Азизбек
|1
|0.03
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Элмаз Бартуг
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Есиль Мехмет
|10
|0
|Коли Расин
|9
|0
|Дахени Демиако
|7
|1
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Яшар Али
|4
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|11
|0
|Чифтчи Угюр
|9
|0
|Харисис Харилаос
|9
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|5
|1
|Нжи Клинтон Муа
|3
|1
|Акдаг Ибрахим
|3
|1
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Камара Самба
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Сивасспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
7
Истанбулспор
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
6% (1)
22% (4)
Сивасспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
10
20
Истанбулспор
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
22% (8)
41% (15)
Сивасспор
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
2
13%
5
23%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
6
27%
76-90
Пропущено
38
35
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
13%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
18%
9
26%
31-45
10
26%
5
14%
46-60
4
11%
9
26%
61-75
8
21%
5
14%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
1
7%
6
27%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
6
27%
76-90
Пропущено
34
19
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
6
18%
3
16%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
10
29%
29%
5
26%
76-90
Забито
29
44
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 19
15 Не забивали 8
3
10%
11
25%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
6
21%
3
7%
31-45
1
3%
8
18%
46-60
4
14%
3
7%
61-75
11
38%
12
27%
76-90
Пропущено
72
54
29 В 1-м тайме 26
43 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 15
34 Не пропускали 27
12
17%
4
7%
1-15
7
10%
7
13%
16-30
10
14%
15
28%
31-45
16
22%
8
15%
46-60
9
13%
10
19%
61-75
18
25%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2
Результаты матчей
Истанбулспор
Сивасспор
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 43%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
20 раз 54%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
153
316
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
145
315
514
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2116
Больше Меньше
298
631
928
136
631
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|9.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|10.
|2:1 Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|1:2 Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|2:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|1:2 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|2:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|1:2 Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11