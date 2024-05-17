Тур: 37. Стадион: Анталья Арена.
2:1
Второй тайм: 88'
0'
1:0
30' Гол в свои воротаМендоса Стивен
45' Желтая карточкаАталь Юсеф
1:1
65' ГолАймбетов Абат
2:1
74' ГолЙылмаз Мерт
76' Желтая карточкаЙылмаз Мерт
Ход матча
30'
1:0
45'
55'
65'
1:1
74'
2:1
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
10
Алиуи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
72 Топрак ХарунЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
26 Burak Ingenc
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Антальяспор
Адана Демирспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|15 (4)
|0.41
|Джехезкель Сагив
|6
|0.16
|Ларссон Сэм
|5
|0.14
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.05
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Йылмаз Мерт
|1
|0.03
|Герджалиу Амар
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Узун Эмре
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.22
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.19
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.19
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.14
|Бараси Юсуф
|4
|0.11
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Нани Луиш
|3
|0.08
|Беланда Юнес
|3
|0.08
|Акинтола Дэвид
|2
|0.05
|Мендоса Стивен
|2
|0.05
|Гравильон Эндрю
|2
|0.05
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Аймбетов Абат
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Чокчалыш Исмаил
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|10
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|8
|1
|Букса Адам
|8
|0
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сафури Рамиз
|4
|1
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|1
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Узун Эмре
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|7
|1
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Мишю Эдуар
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Аталь Юсеф
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Maestro
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мендоса Стивен
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
|Хикмет Караман
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Адана Демирспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
18
Антальяспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
15
27
Антальяспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
31% (11)
47% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
22
45
Голы по времени матча
Забито
20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
5
25%
1
5%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
5
26%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
2
10%
6
32%
76-90
Пропущено
17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
8
27%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
6
20%
76-90
Забито
21
32
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
8
25%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
3
10%
1
4%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
8
27%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
7
23%
9
39%
76-90
Забито
41
51
23 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
9
22%
9
18%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
7
17%
14
27%
76-90
Пропущено
47
53
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
6
13%
4
8%
1-15
4
9%
9
17%
16-30
13
28%
8
15%
31-45
6
13%
9
17%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
11
23%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Результаты матчей
Антальяспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
612
99
117
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
513
513
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
279
1125
1422
333
729
135
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|9.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|10.
|2:1 Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|1:2 Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|2:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|1:2 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|2:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|1:2 Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11