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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Второй тайм: 88'
Адана Демирспор
0'
1:0
30' Гол в свои ворота
Мендоса Стивен
45' Желтая карточка
Аталь Юсеф
1:1
65' Гол
Аймбетов Абат
2:1
74' Гол
Йылмаз Мерт
76' Желтая карточка
Йылмаз Мерт

Ход матча

30'
Мендоса Стивен
1:0
45'
 
Аталь Юсеф
46'
 
Аймбетов Абат
Алиуи Набиль
55'
 
Бараси Юсуф
Maestro
65'
1:1
Аймбетов Абат
(Аталь Юсеф)
74'
Йылмаз Мерт
(Сафури Рамиз)
2:1
76'
Милошевич Дени
Шарич Дарио
 
76'
Йылмаз Мерт
 
81'
Налдо Гомес
Йылмаз Мерт
 
81'
Узун Эмре
Ассомбалонга Бритт
 
84'
 
Челик Иззет
Токёз Дорукхан
87'
Акьоль Уфук
Сафури Рамиз
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Адана Демирспор
4.25
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5.16
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8.43
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Все Коэффициенты
1
Лейте
Элтон
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
4
Герджалиу
Амар
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
18
Калузиньски
Якуб
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
97
Ассомбалонга
Бритт
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
5
Гравильон
Эндрю
21
Бурак
Абдулсамет
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
26
Токёз
Дорукхан
20
Мишю
Эдуар
6
Айдоган
Тайфун
10
Алиуи
Набиль
11
Мендоса
Стивен
Антальяспор
4-4-2
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Адана Демирспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
1:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 15 (4) 0.41
Джехезкель Сагив 6 0.16
Ларссон Сэм 5 0.14
Ешильюрт Эрдоган 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Ван де Стрек Сандер 2 0.05
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Йылмаз Мерт 1 0.03
Герджалиу Амар 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Топрак Омер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Узун Эмре 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.22
Акбаба Эмре 7 (1) 0.19
Балотелли Марио 7 (1) 0.19
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.14
Бараси Юсуф 4 0.11
Сари Юсуф 3 0.08
Нани Луиш 3 0.08
Беланда Юнес 3 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.05
Мендоса Стивен 2 0.05
Гравильон Эндрю 2 0.05
Аталь Юсеф 1 0.03
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Аймбетов Абат 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Чокчалыш Исмаил 0 0
Maestro 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 10 0
Ешильюрт Эрдоган 8 1
Букса Адам 8 0
Вурал Гюрай 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Сафури Рамиз 4 1
Ассомбалонга Бритт 5 0
Ван де Стрек Сандер 3 1
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Узун Эмре 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Бильсель Эге 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 7 1
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Мишю Эдуар 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Аталь Юсеф 3 1
Беланда Юнес 4 0
Эрдоган Юсуф 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Гравильон Эндрю 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Maestro 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мендоса Стивен 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Магомедалиев Шахрудин 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Манев Йован 1 0
Хикмет Караман 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Адана Демирспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
18
Антальяспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

15
27
Антальяспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
31% (11)
47% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

22
45

Голы по времени матча

Забито

20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
5
25%
1
5%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
5
26%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
2
10%
6
32%
76-90

Пропущено

17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
8
27%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
6
20%
76-90

Забито

21
32
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
8
25%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
3
10%
1
4%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
8
27%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
7
23%
9
39%
76-90

Забито

41
51
23 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
9
22%
9
18%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
7
17%
14
27%
76-90

Пропущено

47
53
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
6
13%
4
8%
1-15
4
9%
9
17%
16-30
13
28%
8
15%
31-45
6
13%
9
17%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
11
23%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0

Результаты матчей

Антальяспор
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
9
9
1
17
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
27
9
11
25
1.5
14
22
3
33
2.5
7
29
1
35
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
9.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
10.
Антальяспор
 2:1 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 1:2 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Антальяспор
 2:1 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 1:2 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
6.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
7.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 2:1 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 1:2 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Аталь Юсеф получил желтую карточку от судьи
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    • 30'
      Сафури Рамиз сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Мендоса Стивен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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