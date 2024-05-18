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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Анкарагюджю
0:0
Конец матча
Пендикспор
0'
32' Желтая карточка
Бекироглу Эфкан
68' Желтая карточка
Канполат Эрдем
77' Желтая карточка
Педринью
81' Желтая карточка
Секейра Нуну
90' Желтая карточка
Кайя Гёкхан
90'+7

Ход матча

32'
Бекироглу Эфкан
 
46'
Хадзийованнис Анастасиос
Бекироглу Эфкан
 
46'
Флипс Алексис
Родригес Гарри
 
61'
Гюнерен Али Каан
Джигерджи Толга
 
61'
 
Каппел Леандро
Диаби Абдулай
68'
 
Канполат Эрдем
73'
Македа Федерико
Соу Али
 
77'
Педринью
 
79'
 
Ярдымджи Эренджан
Озгенч Эрдем
81'
 
Секейра Нуну
84'
Четин Мерт
Каратас Казимджан
 
89'
 
Ташдемир Эмре
Акбунар Халиль
90'
 
Кайя Гёкхан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
30
Джигерджи
Толга
13
Бассогог
Кристиан
10
Бекироглу
Эфкан
8
Педринью
V
11
Родригес
Гарри
22
Соу
Али
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
17
Найир
Умут
18
Мидтше
Фредрик
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
21
Диаби
Абдулай
Анкарагюджю
4-1-4-1
Пендикспор
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
ТМК
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.24
Соу Али 5 0.14
Джигерджи Толга 5 (3) 0.14
Баич Риад 4 0.11
Педринью V 3 0.08
Сепас Реналдо 3 0.08
Македа Федерико 3 0.08
Родригес Гарри 2 0.05
Моруцан Олимпиу 2 0.05
Бассогог Кристиан 2 0.05
Радакович Урош 1 0.03
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Флипс Алексис 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.16
Акбунар Халиль 5 0.14
Найир Умут 4 0.11
Тюрам Рожерио 3 0.08
Ромеро Оскар 3 (3) 0.08
Кайя Гёкхан 2 0.05
Велинтон Соуза 2 0.05
Диаби Абдулай 2 0.05
Эзтюрк Алпаслан 2 0.05
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Н'Диайе Папа 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 7 0
Радакович Урош 7 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Джигерджи Толга 4 0
Педринью V 4 0
Муякич Нихад 4 0
Чанкая Атакан 4 0
Бекироглу Эфкан 2 1
Родригес Гарри 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Четин Мерт 3 0
Ганоушек Матей 2 0
Бассогог Кристиан 2 0
Озбир Эртач 0 1
Македа Федерико 1 0
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Секейра Нуну 9 0
Эзтюрк Алпаслан 7 0
Лусамба Арно 5 1
Канполат Эрдем 6 0
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Диаби Абдулай 3 0
Найир Умут 3 0
Кайя Гёкхан 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Тиам Маме 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Акча Мурат 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Пендикспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
12
Анкарагюджю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Пендикспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
24

Упущенные победы

14
17
Анкарагюджю
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Пендикспор
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

22
28

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
2
10%
8
40%
76-90

Пропущено

18
40
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
4
22%
6
15%
1-15
4
22%
3
8%
16-30
3
17%
7
18%
31-45
1
6%
9
23%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
4
22%
12
30%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
2
9%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
6
25%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Пропущено

30
30
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
13%
3
10%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
5
17%
10
33%
76-90

Забито

44
44
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
5
11%
6
14%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
8
18%
3
7%
46-60
13
30%
30%
7
16%
61-75
6
14%
14
32%
76-90

Пропущено

48
70
26 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 32
8
17%
9
13%
1-15
10
21%
7
10%
16-30
8
17%
11
16%
31-45
5
10%
14
20%
46-60
8
17%
7
10%
61-75
9
19%
22
31%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2

Результаты матчей

Анкарагюджю
Пендикспор

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
11 раз 30%
2:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
4:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
6
12
3
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
5
13
1.5
4
15
2
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
27
10
11
26
1.5
10
27
5
32
2.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Бекироглу Эфкан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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