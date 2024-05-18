Тур: 37. Стадион: Эрьяман.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаБекироглу Эфкан
68' Желтая карточкаКанполат Эрдем
77' Желтая карточкаПедринью
81' Желтая карточкаСекейра Нуну
90' Желтая карточкаКайя Гёкхан
90'+7
Ход матча
32'
68'
77'
81'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
22
Озгенч
Эрдем
17
Найир
Умут
66
Лусамба
Арно
58
Кайя
Гёкхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Найир УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
-
58 Кайя ГёкханНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
-
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Пендикспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.24
|Соу Али
|5
|0.14
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.14
|Баич Риад
|4
|0.11
|Педринью V
|3
|0.08
|Сепас Реналдо
|3
|0.08
|Македа Федерико
|3
|0.08
|Родригес Гарри
|2
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.05
|Бассогог Кристиан
|2
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Флипс Алексис
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.16
|Акбунар Халиль
|5
|0.14
|Найир Умут
|4
|0.11
|Тюрам Рожерио
|3
|0.08
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.08
|Кайя Гёкхан
|2
|0.05
|Велинтон Соуза
|2
|0.05
|Диаби Абдулай
|2
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.05
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|7
|0
|Радакович Урош
|7
|0
|Соу Али
|4
|1
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Педринью V
|4
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Чанкая Атакан
|4
|0
|Бекироглу Эфкан
|2
|1
|Родригес Гарри
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Четин Мерт
|3
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Бассогог Кристиан
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Македа Федерико
|1
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Секейра Нуну
|9
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|7
|0
|Лусамба Арно
|5
|1
|Канполат Эрдем
|6
|0
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Диаби Абдулай
|3
|0
|Найир Умут
|3
|0
|Кайя Гёкхан
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Акча Мурат
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Пендикспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
12
Анкарагюджю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Пендикспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
24
Упущенные победы
14
17
Анкарагюджю
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Пендикспор
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
22
28
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
2
10%
8
40%
76-90
Пропущено
18
40
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
4
22%
6
15%
1-15
4
22%
3
8%
16-30
3
17%
7
18%
31-45
1
6%
9
23%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
4
22%
12
30%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
2
9%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
6
25%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Пропущено
30
30
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
13%
3
10%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
5
17%
10
33%
76-90
Забито
44
44
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
5
11%
6
14%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
8
18%
3
7%
46-60
13
30%
30%
7
16%
61-75
6
14%
14
32%
76-90
Пропущено
48
70
26 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 32
8
17%
9
13%
1-15
10
21%
7
10%
16-30
8
17%
11
16%
31-45
5
10%
14
20%
46-60
8
17%
7
10%
61-75
9
19%
22
31%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Результаты матчей
Анкарагюджю
Пендикспор
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
11 раз 30%
2:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
4:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
135
613
612
316
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
513
415
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2710
1126
1027
532
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11